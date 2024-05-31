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сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.