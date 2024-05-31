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Авторский тур
3 дня
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 22 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Масленица по-карельски
Начало: Г. Петрозаводск
14 мар в 10:00
от 24 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Петрозаводск»
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