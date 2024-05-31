Петрозаводск – туры в Петрозаводске

Найдено 16 туров в категории «Петрозаводск» в Петрозаводске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200 за человека
Зимние краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 22 900 за человека
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественский колорит Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Новогодний колорит Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 28 800 за человека
Масленица по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Масленица по-карельски
Начало: Г. Петрозаводск
14 мар в 10:00
от 24 400 за человека
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
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  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Зимние краски Севера. Карелия
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Выходные по-карельски
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Большой рыбный тур. Джип-сафари
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Петрозаводск»

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  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
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