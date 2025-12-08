Мои заказы

Хаски-тревел. Осенне-зимнее приключение по снегам Карелии

Программа для тех, кто ищет необычные приключения и готов к новым впечатлениям.

За три насыщенных дня вы познакомитесь с очаровательными экспедиционными собаками, научитесь управлять упряжкой и основным навыкам каюра. Мы пройдём
по живописным лесам Карелии, наслаждаясь её уникальной природой и тишиной.

В этом туре вы сможете насладиться пикником на свежем воздухе, побывать в одной из старинных карельских деревень и посетить Дом полярника. Тур рассчитан до 4 участников единовременно. Большее количество участников по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Треккинг с собаками. Обучающее катание на собаках по трассе

Начало программы ориентировочно в 08:00.

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Если вы прибываете позже старта основной группы, то самостоятельно присоединяетесь на том моменте, где находится группа в г. Петрозаводске. Если на момент прибытия группа уже находится в эко-комплексе, возможно организовать трансфер за дополнительную плату (бронь заранее).

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (3 породы, 70 питомцев).

Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.

Треккинг с собаками.

Пикник — горячий обед на костре.

Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).

Горячий ужин в Доме полярника.

Подведение итогов дня.

2 день

Путешествие в одну из старых карельских деревень

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту на целый день.

Организаторы оставляют за собой право осуществлять радиальные выезды в связи с погодными условиями и состоянием трассы (речные переходы и неустойчивость льда на озерах).

Точный маршрут движения будет объявлен на брифинге.

Планируемый маршрут движения — к местечку Юманишки или Пряжинскому озеру.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Размещение в гостевом доме.

Подведение итогов дня.

Ужин и дегустация карельских настоек.

3 день

Путешествие в Дом полярника

Завтрак.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту третьего дня.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Подведение итогов дня.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».

Завершение программы – вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Окончание тура примерно в 18:00-19:00. Рекомендуем брать билеты на вечерние рейсы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме. Возможна организация ночёвки по маршруту в арктической палатке и спальниках.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 61 100 руб.;
  • дети до 12 лет (строго в сопровождении родителей)– 33 300 руб.

При путешествии 1 человек в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.

Тур рассчитан до 4 участников единовременно. Большее количество участников по запросу.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

2 ночи

Гостевой дом «Дом Полярника» рассчитан на одновременное размещение 18 человек.

В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Арктическая палатка

2 ночи
Возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки) по 2 человека в 1 упряжке
  • Проживание в гостевом доме или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре)
  • Фото - и видеосъемка на свою технику
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Фотосессия с профессиональным фотографом - от 8 000 руб
  • Катание на снегоходах - 7 300 руб. /час
  • При путешествии 1 человек в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • тёплая одежда:
    • носки (несколько пар);
    • перчатки или варежки (две пары);
    • сменная тёплая обувь;
    • тёплая верхняя одежда;
    • термобельё;
    • шапка;
    • балаклава;
    • тёплый баф;
  • Power bank;
  • налобные фонарики;
  • личная аптечка;
  • рюкзаки.
  • документы:
    • паспорт;
    • полис;
    • наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.

Всё, что вы берёте с собой, должно быть максимально лёгким и компактным.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой будет маршрут?

Маршрут путешествия может быть как кольцевым, так и радиальным с выездами на целый день по карельской тайге – на усмотрение организаторов в зависимости от динамики движения группы, обучения первого дня и погодных условий.

Можно ли увеличить количество дней тура?

Возможно увеличить количество дней путешествия на собачьих упряжках. По желанию можно осуществить заезд на 1 день ранее программы и выезд на следующий день после программы. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, трёхразовое питание, сопровождение инструктора и др., запрашивайте у менеджера при бронировании.

Можно отправиться в тур с ребёнком?

Стоимость тура для детей до 12 лет — 33 300 руб. Дети принимают участие в туре строго в сопровождении родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

