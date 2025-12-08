1 день

Прибытие в Петрозаводск. Треккинг с собаками. Обучающее катание на собаках по трассе

Начало программы ориентировочно в 08:00.

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Если вы прибываете позже старта основной группы, то самостоятельно присоединяетесь на том моменте, где находится группа в г. Петрозаводске. Если на момент прибытия группа уже находится в эко-комплексе, возможно организовать трансфер за дополнительную плату (бронь заранее).

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (3 породы, 70 питомцев).

Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.

Треккинг с собаками.

Пикник — горячий обед на костре.

Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).

Горячий ужин в Доме полярника.

Подведение итогов дня.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160