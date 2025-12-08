За три насыщенных дня вы познакомитесь с очаровательными экспедиционными собаками, научитесь управлять упряжкой и основным навыкам каюра. Мы пройдём
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Треккинг с собаками. Обучающее катание на собаках по трассе
Начало программы ориентировочно в 08:00.
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Если вы прибываете позже старта основной группы, то самостоятельно присоединяетесь на том моменте, где находится группа в г. Петрозаводске. Если на момент прибытия группа уже находится в эко-комплексе, возможно организовать трансфер за дополнительную плату (бронь заранее).
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Экскурсия в питомник северных ездовых собак (3 породы, 70 питомцев).
Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.
Треккинг с собаками.
Пикник — горячий обед на костре.
Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).
Горячий ужин в Доме полярника.
Подведение итогов дня.
Путешествие в одну из старых карельских деревень
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту на целый день.
Организаторы оставляют за собой право осуществлять радиальные выезды в связи с погодными условиями и состоянием трассы (речные переходы и неустойчивость льда на озерах).
Точный маршрут движения будет объявлен на брифинге.
Планируемый маршрут движения — к местечку Юманишки или Пряжинскому озеру.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Размещение в гостевом доме.
Подведение итогов дня.
Ужин и дегустация карельских настоек.
Путешествие в Дом полярника
Завтрак.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту третьего дня.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Подведение итогов дня.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой».
Завершение программы – вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск.
Окончание тура примерно в 18:00-19:00. Рекомендуем брать билеты на вечерние рейсы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме. Возможна организация ночёвки по маршруту в арктической палатке и спальниках.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 61 100 руб.;
- дети до 12 лет (строго в сопровождении родителей)– 33 300 руб.
При путешествии 1 человек в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день.
Тур рассчитан до 4 участников единовременно. Большее количество участников по запросу.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
Гостевой дом «Дом Полярника» рассчитан на одновременное размещение 18 человек.
В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Арктическая палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки) по 2 человека в 1 упряжке
- Проживание в гостевом доме или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре)
- Фото - и видеосъемка на свою технику
- Сопровождение профессионального инструктора
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Фотосессия с профессиональным фотографом - от 8 000 руб
- Катание на снегоходах - 7 300 руб. /час
- При путешествии 1 человек в упряжке - доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплая одежда:
- носки (несколько пар);
- перчатки или варежки (две пары);
- сменная тёплая обувь;
- тёплая верхняя одежда;
- термобельё;
- шапка;
- балаклава;
- тёплый баф;
- Power bank;
- налобные фонарики;
- личная аптечка;
- рюкзаки.
- документы:
- паспорт;
- полис;
- наличные деньги на случай непредвиденных ситуаций.
Всё, что вы берёте с собой, должно быть максимально лёгким и компактным.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой будет маршрут?
Маршрут путешествия может быть как кольцевым, так и радиальным с выездами на целый день по карельской тайге – на усмотрение организаторов в зависимости от динамики движения группы, обучения первого дня и погодных условий.
Можно ли увеличить количество дней тура?
Возможно увеличить количество дней путешествия на собачьих упряжках. По желанию можно осуществить заезд на 1 день ранее программы и выезд на следующий день после программы. Стоимость дополнительного дня путешествия, включая проживание в гостевом доме, трёхразовое питание, сопровождение инструктора и др., запрашивайте у менеджера при бронировании.
Можно отправиться в тур с ребёнком?
Стоимость тура для детей до 12 лет — 33 300 руб. Дети принимают участие в туре строго в сопровождении родителей.