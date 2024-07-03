Ноябрьские праздники в Карелии. Программа на 3 дня

Ноябрьские праздники в Карелии
В туре вы посетите горный парк Рускеала, сделаете остановку на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».А еще отведаете обед в уникальном чуме, на оленьих шкурах у открытого очага, поиграете с хаски, познакомитесь с интересной историей курорта «Марциальные Воды» и зайдете в рыбный магазин за карельской форелью.
5
3 отзыва
Ноябрьские праздники в Карелии. Программа на 3 дня
Ноябрьские праздники в Карелии. Программа на 3 дня
Ноябрьские праздники в Карелии. Программа на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску и творческие мастер-классы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07:50).

Гид встречает с табличкой «Ноябрьские праздники в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 10:10), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет прогулка рядом с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в Karelian Design и творческий мастер-класс.

Вас ждет знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, одежда и текстиль с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция.

Вкусный обед с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

Мастер-класс по национальной выпечке.

Калитки (карельск:kalittoa) — с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри. Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.

На мастер-классе вы приготовите калитки самостоятельно. Итоги закрепите чаепитием с калитками вылепленными вашими руками.

Размещение (по расчетному часу с 15:00) на выбор:

  • Гостиница «Северная» 4* — находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны;
  • Спа-отель «Карелия» 4* — находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.
Экскурсия по Петрозаводску и творческие мастер-классыЭкскурсия по Петрозаводску и творческие мастер-классыЭкскурсия по Петрозаводску и творческие мастер-классы
2 день

Рускеальские водопады и экскурсия по «Рускеале»

Завтрак в гостинице.

Выезд на загородную экскурсию в горный парк «Рускеала».

Вас ждет переезд 260 км в одну сторону. По пути вы увидите живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепную панораму Ладожского озера в обрамлении скал.

По пути вы будете останавливаться в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: ~400 руб. /взрослый, ~300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Экскурсия по горному парку «Рускеала».

Жемчужина парка — Мраморный каньон. Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.

Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на вас неизгладимое впечатление.

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Рускеальские водопады и экскурсия по «Рускеале»Рускеальские водопады и экскурсия по «Рускеале»Рускеальские водопады и экскурсия по «Рускеале»
3 день

Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сегодня вы выезжаете на насыщенную загородную экскурсию «Гора Сампо + Марциальные воды + вулкан Гирвас + водопад Кивач».

Начинается экскурсия с горы «Сампо».

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. С горы Сампо открывается потрясающий панорамный вид на окрестности.

Далее вы познакомитесь с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке, будете дегустировать воду из трех целебных источников и осмотрите церковь св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Затем путь лежит в район поселка Гирвас.

У вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.

Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Обед в кафе.

Далее вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17 часов.

До новых встреч в Карелии!

Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Северная» 4*

Завтрак — «шведский стол»

26 600 руб. /чел. — в 2-местном номере

26 600 руб. /чел. — в семейном 2х-комнатном номере (3 человека)

29 800 руб. /чел. — 1-местное размещение

25 800 руб. /чел. — на доп. месте

Спа-отель «Карелия» 4*

Завтрак — «шведский стол»

28 200 руб. /чел. — в 2-местном номере

34 300 руб. /чел. — 1-местное размещение

Скидки за тур

2000 руб. /чел. — дети до 6 лет

1000 руб. /чел. — дети 7–16 лет

600 руб. /чел. — пенсионер 60+

Вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Спа-отель «Карелия»

2 ночи

Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»Спа-отель «Карелия»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Интерактивная экскурсия в Национальном музее
  • Экскурсия по питомнику хаски
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия в заповедник "Кивач" и на курорт "Марциальные воды"
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?
  • 2000 руб. /чел. — дети до 6 лет;
  • 1000 руб. /чел. — дети 7-16 лет;
  • 600 руб. /чел. — пенсионер 60+.
Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 июля 2024
Организатора тура "Большая Страна" нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдых на Белом море. Среди множества предложений чем-то зацепило именно их. Оставила заявку, очень быстро
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перезвонили, все дальнейшее общение по туру, его оформлению и бронированию происходило в 90% случаях в Телеграм, иногда созванивались, если мне нужно было уточнить какой-то вопрос. Менеджеры очень вежливые, доброжелательные. Вообще работаю первый раз с ними, надеюсь, что не последний. В туре "Соловецкие острова" есть несколько важных для меня моментов со стороны организаторов:
1). Возможность за доплату выбрать номер БЕЗ подселения, то есть проживание одной.
2). Возможность оплатить тур в рассрочку, частями до определенной даты. Для этого у "Большой Страны" есть форма оплаты, переходя на которую по ссылке всегда можно увидеть всю сумму, уже внесенную часть и остаток оплаты. Оплатить можно картой, переводом по реквизитам и ещё несколькими способами. После каждой оплаты мне на почту и в Телеграм "Большая Страна" присылала чеки и подтверждение оплаты.
3). Быстрое реагирование менеджеров на вопросы по туру.
4). Есть трансфер от ЖД вокзала до гостиницы, в Рабочеостровском поселке организована возможность раннего заселения в гостиницу
5). В тур входил завтрак перед отбытием на остров, комплексный обед после обзорной экскурсии на острове и по монастырю, а также шведские завтраки в дальнейшем в гостинице.
6). Был сопровождающий или старший гид, кто объяснял правила, встречал и собирал группу в туркомплексе, объяснял где завтрак, а где стоит теплоход до Соловков, точно также под ее чутким присмотром мы плыли обратно до г. Кемь после завершения поездки. Во время пребывания на Соловецких островах старший гид подводила туристов к местным гидам, которые вели уже группу по экскурсии и встречала после.
7). Сам тур организован отлично, кроме дней, занятых экскурсиями, было много свободного времени, а как им распоряжаться, решал сам турист. Кто-то выбирал арендовать велосипед и кататься или по поселку или по лесу, кто-то брал поездки на катере, кто-то просто ходил по поселку и так далее.
8). Обратный трансфер до поезда и обратная связь после поездки - может и мелочь, а все равно приятно.

От организаторов остались самые хорошие впечатления + удобство+ сервис.

Организатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдыхОрганизатора тура &quot;Большая Страна&quot; нашла в Интернете, когда искала подходящие для меня варианты на тему отдых
Н
2 июля 2024
Спасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные места и остались очень довольны.) Особенно хочу отметить экскурсовода Людмилу. Замечательная душевная женщина. Как интересно рассказывала информацию.
Спасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные местаСпасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные местаСпасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные местаСпасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные местаСпасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные местаСпасибо огромное за предоставленное мероприятие. Хорошие душевные экскурсии и замечательные экскурсоводы. Посетить Тили прошли красные места
К
2 июля 2024
Всё понравилось… Всё душевно.. путешествую часто и в принципе не притязательна)… цена тура соответствует всему предложенному) из минусов могу назвать только пару вещей) это автобусы - не очень хорошо с
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кондиционером) было или мега душно или мега холодно... - видимо такой старый автобус) и очень мало время для Рускеалы… 1,5 часа это не о чем… не успели ничего… нужно хотя бы часа 3… и на Валааме нужно на час больше однозначно…)

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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