1 день

Экскурсия по Петрозаводску и творческие мастер-классы

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07:50).

Гид встречает с табличкой «Ноябрьские праздники в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 10:10), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет прогулка рядом с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия в Karelian Design и творческий мастер-класс.

Вас ждет знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, одежда и текстиль с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция.

Вкусный обед с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

Мастер-класс по национальной выпечке.

Калитки (карельск:kalittoa) — с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри. Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.

На мастер-классе вы приготовите калитки самостоятельно. Итоги закрепите чаепитием с калитками вылепленными вашими руками.

Размещение (по расчетному часу с 15:00) на выбор: