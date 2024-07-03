Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску и творческие мастер-классы
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07:50).
Гид встречает с табличкой «Ноябрьские праздники в Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 10:10), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет прогулка рядом с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия в Karelian Design и творческий мастер-класс.
Вас ждет знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, одежда и текстиль с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция.
Вкусный обед с блюдами национальной кухни.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».
Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
Мастер-класс по национальной выпечке.
Калитки (карельск:kalittoa) — с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри. Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.
На мастер-классе вы приготовите калитки самостоятельно. Итоги закрепите чаепитием с калитками вылепленными вашими руками.
Размещение (по расчетному часу с 15:00) на выбор:
- Гостиница «Северная» 4* — находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны;
- Спа-отель «Карелия» 4* — находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.
Рускеальские водопады и экскурсия по «Рускеале»
Завтрак в гостинице.
Выезд на загородную экскурсию в горный парк «Рускеала».
Вас ждет переезд 260 км в одну сторону. По пути вы увидите живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепную панораму Ладожского озера в обрамлении скал.
По пути вы будете останавливаться в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: ~400 руб. /взрослый, ~300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Экскурсия по горному парку «Рускеала».
Жемчужина парка — Мраморный каньон. Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.
Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на вас неизгладимое впечатление.
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня вы выезжаете на насыщенную загородную экскурсию «Гора Сампо + Марциальные воды + вулкан Гирвас + водопад Кивач».
Начинается экскурсия с горы «Сампо».
Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. С горы Сампо открывается потрясающий панорамный вид на окрестности.
Далее вы познакомитесь с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке, будете дегустировать воду из трех целебных источников и осмотрите церковь св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Затем путь лежит в район поселка Гирвас.
У вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.
Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Обед в кафе.
Далее вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17 часов.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор:
|Размещение
|Стоимость
Гостиница «Северная» 4*
Завтрак — «шведский стол»
26 600 руб. /чел. — в 2-местном номере
26 600 руб. /чел. — в семейном 2х-комнатном номере (3 человека)
29 800 руб. /чел. — 1-местное размещение
25 800 руб. /чел. — на доп. месте
Спа-отель «Карелия» 4*
Завтрак — «шведский стол»
28 200 руб. /чел. — в 2-местном номере
34 300 руб. /чел. — 1-местное размещение
|Скидки за тур
2000 руб. /чел. — дети до 6 лет
1000 руб. /чел. — дети 7–16 лет
600 руб. /чел. — пенсионер 60+
Вы можете указать пожелания по размещению: DBL (2-местный номер с одной кроватью) или TWIN (2-местный номер с двумя раздельными кроватями).
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Спа-отель «Карелия»
Спа-отель «Карелия» расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Интерактивная экскурсия в Национальном музее
- Экскурсия по питомнику хаски
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия в заповедник "Кивач" и на курорт "Марциальные воды"
- Посещение центра по производству изделий из шунгита
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Услуги, не включенные в стоимость тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
- 2000 руб. /чел. — дети до 6 лет;
- 1000 руб. /чел. — дети 7-16 лет;
- 600 руб. /чел. — пенсионер 60+.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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