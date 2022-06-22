Новогодние каникулы в Карелии

Великолепный тур на новогодние праздники: настоящая сказка для Вас и Ваших близких

5
3 отзыва
Великолепный тур на новогодние праздники: настоящая сказка для Вас и Ваших близких.

Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на новогодние каникулы в Карелию, который не оставит равнодушным вас и ваших близких!
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Новогодние каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразная программа – поездка в питомник северных ездовых собак, этномотивы, настоящий карельский Дед Мороз — Талви Укко и его северные олени;
  • удивительная зимняя сказка — мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач и жемчужина Севера — снежный Петрозаводск!
  • семейный отдых – путешествие будет интересно и взрослым, и детям;
  • национальные забавы – большая программа песни Кантеле и карельские игрища, а также чаепития в чуме;

Программа тура по дням

1 день
Встреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей Карелии

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00.

Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30.

В нем можно будет оставить вещи.

Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску.

В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера.

После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами.

В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется.

Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

17:00 Заселение в гостиницу.

Свободное время, отдых.

Встреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, зимний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей Карелии
2 день
Поездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткам

Завтрак в гостинице.

Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!

Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко.

Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят.

Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.

У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. 

А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки (не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).

Мы посетим с Вами Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.

Для всех желающих, за дополнительную плату, катание на собачьих упряжках и/или на оленях!

Обратный трансфер в Петрозаводск.

Поздний обед.

Вечерний мастер-класс по калиткам.

Калитки – национальное карельское блюдо. 

Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.

Поездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткам
3 день
Северное Приладожье, Рускеала, цветовое шоу

Завтрак в гостинице.

8:00 Отправление на экскурсию в Рускеала.

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии.

Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. 

Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья – мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.

Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». 

Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. 

Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. 

Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).

Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце.

Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора.

В 16:30 нас ждет настоящее ШОУ — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение!

Рускеальский каньон красив в любое время года.

Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске. 

Северное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоу
4 день
Водопад Кивач и органный концерт

Завтрак. Освобождение номеров.

10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач.

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..».

Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. 

Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад.

Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии.

После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.

После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств.

Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России.

Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Водопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концерт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Вариант размещения 2-хместное              1-номестное           Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
взрослые дети до 14 лет взрослые дети до 14 лет
отель 4* с завтраком 29 900 28 150 37 800 36 050 2 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Мастер-класс по карельским калиткам
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице Cosmos 4*
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на снегоходе: 3000 рублей / человек.
  • Катание на оленях (800 метров): дети до 12 лет — 1 500 рублей взрослый — 2 000 рублей
  • Дети до 12 лет — 1 500 рублей
  • Взрослый — 2 000 рублей
  • Катание на хасках (500 метров): дети до 12 лет — 1 500 рублей взрослый — 2 500 рублей
  • Взрослый — 2 500 рублей
  • Катание на хасках (1500 метров): дети до 12 лет — 2 500 рублей взрослый — 3 500 рублей
  • Дети до 12 лет — 2 500 рублей
  • Взрослый — 3 500 рублей
  • Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на месте
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам предоставляется скидка в размере 900 рублей.

Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
22 июня 2022
Организация на высшем уровне. Всегда на связи.
Н
31 мая 2022
Всё супер, нам попалась класный гид Галина, побольше бы таких весёлых и которые прям любят свою работу и делает прям на всё 100% всё классно было)
Т
29 апр 2022
Отдельное спасибо Юлии Трубиновой ("Большая Страна") за внимательное отношение к клиентам. Из-за специализированной операции мне пришлось менять тур на другое направление. Она не только помогла подобрать, но и оформить на те же даты и уложиться в ту же сумму.

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