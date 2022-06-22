Преимущества этого путешествия:
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00.
Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30.
В нем можно будет оставить вещи.
Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!
Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30.
Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску.
В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.
Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера.
После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».
Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами.
В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется.
Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.
Обед в кафе.
Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза.
Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
17:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время, отдых.
Завтрак в гостинице.
Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!
Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко.
Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят.
Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.
У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа.
А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки (не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).
Мы посетим с Вами Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.
Для всех желающих, за дополнительную плату, катание на собачьих упряжках и/или на оленях!
Обратный трансфер в Петрозаводск.
Поздний обед.
Вечерний мастер-класс по калиткам.
Калитки – национальное карельское блюдо.
Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.
Завтрак в гостинице.
8:00 Отправление на экскурсию в Рускеала.
Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии.
Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское.
Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья – мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе.
Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).
Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце.
Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора.
В 16:30 нас ждет настоящее ШОУ — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение!
Рускеальский каньон красив в любое время года.
Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске.
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач.
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..».
Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают.
Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад.
Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии.
После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.
После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств.
Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России.
Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия.
17:00 Возвращение в Петрозаводск.
Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos 4*.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
|взрослые
|дети до 14 лет
|взрослые
|дети до 14 лет
|отель 4* с завтраком
|29 900
|28 150
|37 800
|36 050
|2 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Пенсионерам предоставляется скидка в размере 900 рублей.
Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.
Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.