Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00.

Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30.

В нем можно будет оставить вещи.

Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску.

В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера.

После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами.

В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется.

Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

17:00 Заселение в гостиницу.

Свободное время, отдых.