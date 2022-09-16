Новогодняя сказка в «Рускеала»

Отправляемся в новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе

5
3 отзыва
Отправляемся в новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе с празднованием Нового года в одном из самых живописных мест Карелии – горном парке «Рускеала».

Праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни, фееричная шоу-программа и салют над Мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной! Увлекательные экскурсии, веселые интерактивы и дегустации наполнят ваш отдых атмосферой праздника, а размещение в отеле класса премиум на берегу Ладожского озера позволит вам отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни.
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Новогодняя сказка в «Рускеала»
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Общение с пушистыми друзьями
Общение с пушистыми друзьями
Сможем пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски
Сказочное настроение
Сказочное настроение
Почувствуем атмосферу сказки под залпы праздничного салюта над Мраморным каньоном со светошоу
Комфортный отдых
Комфортный отдых
Отдохнем в загородном отеле класса премиум на берегу озера
Карельские дары
Карельские дары
Побываем в доме викингов и продегустируем знаменитые карельские настойки и бальзам
Рускеальские водопады
Рускеальские водопады
Увидим знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"

07:00 – Посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания».

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.

Ориентир: книжный магазин «Буквоед»

07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

08:00 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Озерки».

Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет «Окей».

08:15 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки» .

10:00 – Приозерск. Крепость Корела.

Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела.

Гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен.

А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек.

Перед тем как отправиться в Сортавала, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где вы поучаствуете в дегустации знаменитых карельских бальзамов и настоек.

Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья.

Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!

13:30 – Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры».

Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь с красотами северной природы.

Совсем недалеко от Сортавала открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.

Даже зимой, в окружении снега, эти пейзажи поражают воображение.

Наш гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.

14:30 – Музей под открытым небом «Северная Фиваида».

Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.

Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много интересного об истории распространения монашества и православия на Русском Севере.

15:10 – Музей «У Мастера».

В экспозиции музея «У Мастера» представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.

Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова, и познакомиться с основными его работами.

16:00 – Обед в ресторане с панорамным видом.

Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд со знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия, вас ждет еще и эстетическое – потрясающие панорамные виды на северную природу и Ладожское озеро!

17:00 – Заселение в отель «Времена Года».

20:15 – Отправление в горный парк на празднование Нового года.

21:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке «Рускеала».

Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте – невероятная удача!

Ресторан «Русколка» порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.

00:00 – С Новым, 2023 годом!)

02:00 – Отправление в отель.

Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"
2 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала»

10:00 – Праздничный бранч с особым меню.

Утром для вас будет накрыт завтрак с особым, расширенным меню.

Заряжаемся отличным настроением вместе с отличным аперитивом – бокалом игристого!

И далее переходим к основным лакомствам – бульон, соленья, мясные деликатесы, нежнейший омлет, деревенская каша, фрукты и овощи и, конечно, свежайшая карельская выпечка с фирменным вареньем!

12:00 – Посещение горного парка «Рускеала».

Во второй день вашего новогоднего путешествия мы вернемся в горный парк «Рускеала», чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этого уникального природного объекта.

Парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.

Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.

Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков.

Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.

На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.

  • Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам.
    Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии;
  • Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки. На территории парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славится Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита, изделия из березы и бересты и многое другое;
  • Пролетите на троллее вдоль Мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина, прокатившись на zip-line над заснеженным Мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок;
  • Прокатитесь на зимних санях. Только зимой в горном парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «Веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых и детей!

15:00 – Сбор у автобусов.

Отправление из горного парка.

15:20 – Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…».

Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов – заснеженные экотропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.

17:00 – Возвращение в отель «Времена Года».

Отдых на территории загородного отеля.

После насыщенной программы в горном парке мы отправимся обратно, в загородный отель, где у вас будет возможность хорошо отдохнуть и окунуться в мир настоящего релакса.

Помимо отличного расположения, отель также славится своей богатой инфраструктурой.

В распоряжении гостей: принадлежности для барбекю, терраса, бар и общий лаундж.

В качестве дополнительной услуги гости могут посетить спа-комплекс с хаммамом, баней и бассейном.

В зоне релакса вы отдохнете и телом и душой, наслаждаясь панорамным видом на Ладожское озеро!

А любители попариться обязательно оценят дровяную плавучую баню с купелью и лесенкой прямо в озеро.

Дополнительные услуги вы можете добавить по желанию в отеле.

Время посещения бани и спа-комплекса также бронируется заранее (18:00, 20:00 и 22:00).

Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала»Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала»Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала»Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала»Водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала»
3 день

Экскурсия по питомнику и экспозиции "Северные народы" - Сортавала - "Загадки парка "Ваккосалми" - исторический парк "Бастiонъ" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

08:00 – Завтрак в отеле.

Выселение.

Перед началом насыщенной экскурсионной программы третьего дня мы отправляемся на сытный завтрак и едем в гости к дружелюбным хаски.

09:00 – Отправление в питомник хаски.

09:40 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски.

Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород.

Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.

Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

10:30 – Экскурсия по экспозиции «Северные народы».

Помимо знакомства с хаски на территории питомника вас ждет еще много интересного!

Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции «Северные народы» в традиционной саамской юрте.

Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карелов, саамов и других народов Севера, увидите и потрогаете одежду и оружие героев «Калевалы» и магические артефакты северных шаманов.

Кроме того, вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории золотой лихорадки.

11:00 – Отправление в город Сортавала.

11:40 – Обзорная экскурсия по Сортавала.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Сортавала вы познакомитесь с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик.

12:30 – Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».

В рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите знаменитое «Певчее поле» – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой на берегу Ладожского озера.

13:30 – Обед в городе Сортавала.

Перед началом интерактивной программы в музее живой истории «Бастiонъ» вас ждет вкусный горячий обед в г. Сортавала (обед приобретается по желанию за доп. плату).

14:30 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ».

Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя».

Это интерактивный проект, где всё можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.

На входе у ворот «Крепости черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен.

Затем покажет воссозданное жилище викингов – Медовый зал, где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.

16:30 – Посещение минерального центра карельского шунгита

Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.

Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:30 – Отправление в город Лахденпохья.

18:30 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы от фермерского хозяйства.

Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких.

В конце концов, дары карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться поближе!

19:00 – Отправление в Санкт-Петербург.

20:30 – Техническая остановка в Приозерске.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 – ст. м. «Озерки».

Конечная остановка: 23:30 – ст. м. «Площадь Восстания».

Экскурсия по питомнику и экспозиции "Северные народы" - Сортавала - "Загадки парка "Ваккосалми" - исторический парк "Бастiонъ" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия по питомнику и экспозиции "Северные народы" - Сортавала - "Загадки парка "Ваккосалми" - исторический парк "Бастiонъ" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия по питомнику и экспозиции "Северные народы" - Сортавала - "Загадки парка "Ваккосалми" - исторический парк "Бастiонъ" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия по питомнику и экспозиции "Северные народы" - Сортавала - "Загадки парка "Ваккосалми" - исторический парк "Бастiонъ" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия по питомнику и экспозиции "Северные народы" - Сортавала - "Загадки парка "Ваккосалми" - исторический парк "Бастiонъ" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице "Времена года".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Премиум 2022 Отель «Времена года»34 95051 10034 350

Варианты проживания

Времена года

2 ночи

Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры.

Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием вдали от городской суеты!

Вы будете проживать в просторных номерах, объединенных в малоэтажном комплексе типа «таунхаус». Дизайн номеров выполнен в сдержанных тонах с использованием природных материалов.

В каждом номере имеются: прихожая, спальная зона с деревянной мебелью под старину, зона отдыха (диван, стол, TV, интернет), душ/туалет (фен, теплые полы), кондиционер. В свой номер вы попадаете прямо с улицы через отдельный вход. А с вашего балкона, как и из окна, открывается вид на Ладожское озеро. Все продумано до мелочей!

Помимо уютных номеров, гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый гость обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей мангал, бар и лаундж-зона. А тем, кто хочет окунуться в настоящий релакс, рекомендуем провести время в спа-комплексе или в плавучей бане.

Времена годаВремена годаВремена годаВремена годаВремена года

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе класса премиум
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура
  • Размещение в загородном отеле премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Обед в ресторане с панорамным видом в первый день тура
  • Праздничный бранч с особым, расширенным меню во второй день тура
  • Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Посещение сувенирной лавки с уникальными изделиями из бересты и дерева
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • Дополнительное свободное время в горном парке
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией чая на шунгитовой воде
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • Авторская трассовая экскурсия «Северная Фиваида»: духовные поиски на Русском Севере»
  • Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия «Мраморный каньон» с местным гидом по «Рускеале»
  • Экскурсия по питомнику хаски
  • Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку истории «Бастiон», в программе которой вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
  • Интерактивная экскурсия в музее северных народов
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в горном парке «Рускеала»: стоимость и программа банкета уточняется (дети допускаются на банкет от 7 лет).
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу.

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • теплая одежда;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7850
Школьники600
Студенты450
60+450
Инвалиды I группы850

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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5
7 отзывов
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин
По договоренности
11 300 за всё до 3 чел.
В краю уснувших деревень
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ричард
Ричард
Нет отзывов
В краю уснувших деревень
Программа с этническим уклоном «В краю уснувших деревень», по индивидуальной программе
11 550 за всё до 6 чел.
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эйно
Эйно
Нет отзывов
Путешествие в зимнюю Рускеалу - на машине и ретропоезде
Посетить Край тысячи озер с коренным угро-финном и проехать на легендарном Рускеальском экспрессе
1 окт
2 окт
8 окт
9 окт
1400012 600 за всё до 4 чел.
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
3 дня 15 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
площадь Гагарина д. 1
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
от 14 250 за 1 человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 9:20
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
24 805 за 1 человека
Приладожье - в гостях у карельской сказки
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
6 отзывов
Приладожье - в гостях у карельской сказки
Лесные озера, каменные великаны и водопады - путешествие по известным и секретным местам края
в районе Ж/Д вокзала Петрозаводска
23 сен
25 сен
26 сен
28 сен
7 900 за всё до 3 чел.
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Новогоднее волшебство: в Карелию за новым счастьем
Узнать, чем отличается карельский Дед Мороз, и встретить 2023 год в окружении северной природы
Москва, аэропорт «Домодедово». Вылет в Петрозаводс...
30 дек
46 805 за 1 человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марцаильные воды на автомобиле
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
7 отзывов
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марцаильные воды на автомобиле
За один день путешествия можно успеть многое
Место Вашего проживания в Петрозаводске
Сегодня
23 сен
от 12 800 за 1 человека
Мраморный каньон Рускеала
12 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4.7
3 отзыва
Мраморный каньон Рускеала
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Рекомендуем одевать
3 300 за 1 человека
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