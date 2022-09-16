1 день

Санкт-Петербург - Приозерск: крепость Корела - дегустация на ликеро-водочном заводе "Аалто" - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - отель "Времена Года" - новогодний банкет в горном парке "Рускеала"

07:00 – Посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания».

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.

Ориентир: книжный магазин «Буквоед»

07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

08:00 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Озерки».

Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет «Окей».

08:15 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки» .

10:00 – Приозерск. Крепость Корела.

Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела.

Гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен.

А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек.

Перед тем как отправиться в Сортавала, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где вы поучаствуете в дегустации знаменитых карельских бальзамов и настоек.

Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья.

Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!

13:30 – Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры».

Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь с красотами северной природы.

Совсем недалеко от Сортавала открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.

Даже зимой, в окружении снега, эти пейзажи поражают воображение.

Наш гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.

14:30 – Музей под открытым небом «Северная Фиваида».

Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.

Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много интересного об истории распространения монашества и православия на Русском Севере.

15:10 – Музей «У Мастера».

В экспозиции музея «У Мастера» представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.

Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова, и познакомиться с основными его работами.

16:00 – Обед в ресторане с панорамным видом.

Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд со знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия, вас ждет еще и эстетическое – потрясающие панорамные виды на северную природу и Ладожское озеро!

17:00 – Заселение в отель «Времена Года».

20:15 – Отправление в горный парк на празднование Нового года.

21:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке «Рускеала».

Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте – невероятная удача!

Ресторан «Русколка» порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.

00:00 – С Новым, 2023 годом!)

02:00 – Отправление в отель.