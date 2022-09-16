07:00 – Посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания».
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин «Буквоед»
07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
08:00 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Озерки».
Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет «Окей».
08:15 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки» .
10:00 – Приозерск. Крепость Корела.
Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела.
Гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен.
А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».
12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек.
Перед тем как отправиться в Сортавала, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где вы поучаствуете в дегустации знаменитых карельских бальзамов и настоек.
Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья.
Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!
13:30 – Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры».
Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь с красотами северной природы.
Совсем недалеко от Сортавала открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.
Даже зимой, в окружении снега, эти пейзажи поражают воображение.
Наш гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.
14:30 – Музей под открытым небом «Северная Фиваида».
Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.
Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много интересного об истории распространения монашества и православия на Русском Севере.
15:10 – Музей «У Мастера».
В экспозиции музея «У Мастера» представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.
Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова, и познакомиться с основными его работами.
16:00 – Обед в ресторане с панорамным видом.
Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд со знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия, вас ждет еще и эстетическое – потрясающие панорамные виды на северную природу и Ладожское озеро!
17:00 – Заселение в отель «Времена Года».
20:15 – Отправление в горный парк на празднование Нового года.
21:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке «Рускеала».
Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте – невероятная удача!
Ресторан «Русколка» порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.
00:00 – С Новым, 2023 годом!)
02:00 – Отправление в отель.
10:00 – Праздничный бранч с особым меню.
Утром для вас будет накрыт завтрак с особым, расширенным меню.
Заряжаемся отличным настроением вместе с отличным аперитивом – бокалом игристого!
И далее переходим к основным лакомствам – бульон, соленья, мясные деликатесы, нежнейший омлет, деревенская каша, фрукты и овощи и, конечно, свежайшая карельская выпечка с фирменным вареньем!
12:00 – Посещение горного парка «Рускеала».
Во второй день вашего новогоднего путешествия мы вернемся в горный парк «Рускеала», чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этого уникального природного объекта.
Парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.
Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков.
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места.
После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
15:00 – Сбор у автобусов.
Отправление из горного парка.
15:20 – Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…».
Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов – заснеженные экотропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.
17:00 – Возвращение в отель «Времена Года».
Отдых на территории загородного отеля.
После насыщенной программы в горном парке мы отправимся обратно, в загородный отель, где у вас будет возможность хорошо отдохнуть и окунуться в мир настоящего релакса.
Помимо отличного расположения, отель также славится своей богатой инфраструктурой.
В распоряжении гостей: принадлежности для барбекю, терраса, бар и общий лаундж.
В качестве дополнительной услуги гости могут посетить спа-комплекс с хаммамом, баней и бассейном.
В зоне релакса вы отдохнете и телом и душой, наслаждаясь панорамным видом на Ладожское озеро!
А любители попариться обязательно оценят дровяную плавучую баню с купелью и лесенкой прямо в озеро.
Дополнительные услуги вы можете добавить по желанию в отеле.
Время посещения бани и спа-комплекса также бронируется заранее (18:00, 20:00 и 22:00).
08:00 – Завтрак в отеле.
Выселение.
Перед началом насыщенной экскурсионной программы третьего дня мы отправляемся на сытный завтрак и едем в гости к дружелюбным хаски.
09:00 – Отправление в питомник хаски.
09:40 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски.
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород.
Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
10:30 – Экскурсия по экспозиции «Северные народы».
Помимо знакомства с хаски на территории питомника вас ждет еще много интересного!
Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции «Северные народы» в традиционной саамской юрте.
Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карелов, саамов и других народов Севера, увидите и потрогаете одежду и оружие героев «Калевалы» и магические артефакты северных шаманов.
Кроме того, вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории золотой лихорадки.
11:00 – Отправление в город Сортавала.
11:40 – Обзорная экскурсия по Сортавала.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Сортавала вы познакомитесь с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик.
12:30 – Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».
В рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите знаменитое «Певчее поле» – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой на берегу Ладожского озера.
13:30 – Обед в городе Сортавала.
Перед началом интерактивной программы в музее живой истории «Бастiонъ» вас ждет вкусный горячий обед в г. Сортавала (обед приобретается по желанию за доп. плату).
14:30 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ».
Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя».
Это интерактивный проект, где всё можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен.
Затем покажет воссозданное жилище викингов – Медовый зал, где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
16:30 – Посещение минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:30 – Отправление в город Лахденпохья.
18:30 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы от фермерского хозяйства.
Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких.
В конце концов, дары карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться поближе!
19:00 – Отправление в Санкт-Петербург.
20:30 – Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – ст. м. «Озерки».
Конечная остановка: 23:30 – ст. м. «Площадь Восстания».
Тур предполагает размещение в гостинице "Времена года".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Премиум 2022 Отель «Времена года»
|34 950
|51 100
|34 350
Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры.
Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием вдали от городской суеты!
Вы будете проживать в просторных номерах, объединенных в малоэтажном комплексе типа «таунхаус». Дизайн номеров выполнен в сдержанных тонах с использованием природных материалов.
В каждом номере имеются: прихожая, спальная зона с деревянной мебелью под старину, зона отдыха (диван, стол, TV, интернет), душ/туалет (фен, теплые полы), кондиционер. В свой номер вы попадаете прямо с улицы через отдельный вход. А с вашего балкона, как и из окна, открывается вид на Ладожское озеро. Все продумано до мелочей!
Помимо уютных номеров, гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый гость обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей мангал, бар и лаундж-зона. А тем, кто хочет окунуться в настоящий релакс, рекомендуем провести время в спа-комплексе или в плавучей бане.
Документы:
Вещи в дорогу.
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|850
|Школьники
|600
|Студенты
|450
|60+
|450
|Инвалиды I группы
|850
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».