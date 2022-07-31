1 день

Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербурга).

Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала - осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори. (по погодным условиям).

Посещение музея «Северного Приладожья».

Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории викингов «Бастион» - реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.

Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.

Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.

Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.

Возвращение в г. Сортавала.

Размещение в гостинице, номера с удобствами.