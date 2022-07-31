Осенние хиты Карелии

Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры

4.7
3 отзыва
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Ближайшие даты:
30
сен
7
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окт
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Познакомимся с историей города, а также с его современным обликом
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Сортавала
Сортавала
Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музее живой истории викингов "Бастион" и увидим частную коллекцию "Кронида Гоголева"
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в осеннем обличье
Ретро-поезд
Ретро-поезд
Доедем до мраморного каньона на уникальном историческом ретро-поезде

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербурга).

Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала - осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори. (по погодным условиям).

Посещение музея «Северного Приладожья».

Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории викингов «Бастион» - реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.

Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.

Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.

Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.

Возвращение в г. Сортавала.

Размещение в гостинице, номера с удобствами.

Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»Встреча группы. Экскурсия по г. Сортавала, парк Ваккосалми, музей «Бастион»
2 день

Горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров, вещами оставляем в камере хранения отеля.

Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в. в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.

Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.

Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

Свободное время.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км).

По пути остановка на водопадах «Ахвенкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Обед в кафе, в пути.

По прибытию в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

Горный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски
3 день

Петрозаводск, водопад Кивач, отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал к 18:00 (если в группе есть туристы уезжающие Ласточкой в г. Санкт-Петербург, либо улетающие на самолете в Москву – просьба сообщить заранее!).

Петрозаводск, водопад Кивач, отъездПетрозаводск, водопад Кивач, отъездПетрозаводск, водопад Кивач, отъездПетрозаводск, водопад Кивач, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от времени проведения и размещения на 1 человека, руб:

Гостиница/номер

Отель г. Сортавала, номера с удобствами

+ Северная / Карелия Спа (Петрозаводск)

Отель г. Сортавала, номера с удобствами

+ Фрегат (Петрозаводск)

Двухместный номер39 700 рублей39 900 рублей
Одноместный номер41 100 рублей41 700 рублей
Доп. место38 400 рублей38 800 рублей

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

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Отель "Карелия" & amp;SPA"

1 ночь

Отель «Карелия» &SPA»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"Отель "Карелия" & amp;SPA"

Гостиница «Северная» 4*

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*

Гостиница «Сеурахуоне»

1 ночь

Отель Seurahuone расположен в городе Сортавала. Стойка регистрации открыта круглосуточно, в отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере установлен холодильник.

По утрам в отеле Seurahuone сервируют континентальный завтрак.

Поселок Рускеала находится в 26 км, а город Лахденпохья — в 33 км.

Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»Гостиница «Сеурахуоне»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе (завтраки и обеды)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Проезд на ретро-поезде
  • Проживание в выбранных гостиницах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербург).

Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
31 июля 2022
Огромное спасибо, всё Супер! Обязательно воспользуемся вашими услугами и в дальнейших путешествиях.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Никита!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
И
27 июля 2022
Первый раз воспользовалась услугой по организации отдыха от фирмы "Большая страна" и осталась довольна. Благодарю менеджера по направлению (отдых в Карелии) Юлию Тюрину. Все было организовано очень четко, без каких либо неточностей и сбоев. Было очень приятно с ней общаться.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
В
25 июля 2022
В целом все хорошо! Конечно, очень мало времени было в Кижах и на Валааме, на водопадах… Не понравился гид на Валааме, говорила о чем угодно, только не о Валааме! «Галопом по Карелии»!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Валерий! Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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