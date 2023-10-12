1 день

Петрозаводск. Центр шунгита. Дополнительные экскурсии

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Посещение центра шунгита, Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс — комнату, после мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранной гостинице (номера категории стандарт, с удобствами).

Заселение в выбранные гостиницы с 15:00

Свободное время, отдых.

За дополнительную плату предлагаем (бронирование при оформлении тура):

В период межсезонья (при сопутствующих погодных условиях):

Хаски треккинг. Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору + чаепитие с выпечкой. Продолжительность с учетом трансфера с Петрозаводска — 3 часа. Дети до 6 лет не могут участвовать в треккинге (не удержать собак). Стоимость — 3900 руб. /чел.; дети от 6 до 13 лет — 3150 руб. /чел.

Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору + чаепитие с выпечкой. Продолжительность с учетом трансфера с Петрозаводска — 3 часа. Дети до 6 лет не могут участвовать в треккинге (не удержать собак). Катание на квадроциклах за городом вместе с опытным инструктором. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 6300 руб. /чел. при посадке 2 человек на квадроцикле, 8800 руб. /чел. при посадке 1 человек на квадроцикле.

В зимний период (при достаточном покрове снега):

Катание на собачьих упряжках в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 2 км + обед с блюдами карельской кухни. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 5 часов. Стоимость: взрослый — 6500 руб. /чел., дети до 12 лет — 4800 руб. /чел.

в качестве пассажира или самостоятельно по зимнему лесу 2 км + обед с блюдами карельской кухни. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 5 часов. Катание на снегоходах зимой по подготовленной лесной трассе. Продолжительность с учетом трансфера из Петрозаводска — 3 часа. Стоимость: 4800 руб. /чел. при посадке 2 человек на снегоход, 7000 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе.

Стоимость указана на сезон осень–зима 2023.

Питание: завтрак, обед.