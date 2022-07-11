По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
За дополнительную плату предлагаем:
Катание на квадроциклах за городом (зимой-катание на снегоходах).
С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе по пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на загородную экскурсия по питомнику собак породы сибирской Хаски.
Инструктаж по технике безопасности, треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя.
Рекомендуем всем, кому необходимо море позитива и положительных эмоций!
Хаски, эти удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, буквально созданы для общения.
Мастер-класс по приготовлению калиток
Калитки (карельск:kalittoa) – с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри.
Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.
На нашем мастер-классе под руководством шеф-повара «Karjala park» вы приготовите калитки самостоятельно.
Кулинарное действо проходит в этническом чуме на территории нашего комплекса.
По итогу обучения вы не только научитесь готовить тесто, начинку, лепить калитки, но и получите на руки готовый рецепт, чтобы продолжить упражнения дома и радовать ваших друзей и близких.
Итоги мастер-класса закрепляются чаепитием с калитками, вылепленными вашими руками
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на жд вокзал/аэропорт.
Окончание программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Северная 4*/ Карелия 4*
|Фрегат 4*
|2-местный с удобствами
|29 800
|29 400
|1-местный с удобствами
|34 700
|35 800
|Доп. место
|24 900
|26 400
Скидка детям до 12 лет – 500 рублей.
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.