Осенние краски Севера

Четырехдневный отдых в Карелии, во время которого Вы познакомитесь

5
3 отзыва
Четырехдневный отдых в Карелии, во время которого Вы познакомитесь с Петрозаводском – столицей республики, водопадом Кивач и совершите треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя.
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Осенние краски Севера
Ближайшие даты:
30
сен
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окт
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окт
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окт
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Что вас ожидает 🤩

Марциальные Воды
Марциальные Воды
Попробуем целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом и активные развлечения

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

Катание на квадроциклах за городом (зимой-катание на снегоходах).

С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

Знакомство с городом и активные развлеченияЗнакомство с городом и активные развлеченияЗнакомство с городом и активные развлечения
2 день

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе по пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан
3 день

Питомник Хаски и Мастер-класс по калиткам

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсия по питомнику собак породы сибирской Хаски.

Инструктаж по технике безопасности, треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя.

Рекомендуем всем, кому необходимо море позитива и положительных эмоций!

Хаски, эти удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, буквально созданы для общения.

Мастер-класс по приготовлению калиток

Калитки (карельск:kalittoa) – с XV века традиционная выпечка карелов и вепсов, открытый пирожок из пресного ржаного теста с начинкой внутри.

Калитки давно стали одной из визитных карточек Карелии.

На нашем мастер-классе под руководством шеф-повара «Karjala park» вы приготовите калитки самостоятельно.

Кулинарное действо проходит в этническом чуме на территории нашего комплекса.

По итогу обучения вы не только научитесь готовить тесто, начинку, лепить калитки, но и получите на руки готовый рецепт, чтобы продолжить упражнения дома и радовать ваших друзей и близких.

Итоги мастер-класса закрепляются чаепитием с калитками, вылепленными вашими руками

Возвращение в Петрозаводск.

Питомник Хаски и Мастер-класс по калиткамПитомник Хаски и Мастер-класс по калиткамПитомник Хаски и Мастер-класс по калиткам
4 день

Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на жд вокзал/аэропорт.

Окончание программы.

Этно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревню

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

Северная 4*/ Карелия 4*Фрегат 4*
2-местный с удобствами 29 80029 400
1-местный с удобствами 34 70035 800
Доп. место 24 900 26 400

Скидка детям до 12 лет – 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Фрегат»

3 ночи

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

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Гостиница «Северная»

3 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
  • Полис обязательного медицинского страхования.
  • Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  • Личная аптечка.
  • Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
11 июля 2022
Отель Карелия спа - уютный, вид красивый, шведский стол на завтрак - очень удобно и вкусно. Экскурсии распределены грамотно и удобно. К вечеру немного устаёшь - но это того стоит!
К
1 июля 2022
Благодарю организаторов, на все вопросы отвечали оперативно, буду ещё заказывать у вас туры.
А
1 июля 2022
Спасибо, данной турфирме за насыщенную программу, тур по Карелии был очень классным, рекомендуем данную туристическую фирму "Большая Страна".

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