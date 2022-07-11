1 день

Знакомство с городом и активные развлечения

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

Катание на квадроциклах за городом (зимой-катание на снегоходах).

С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.