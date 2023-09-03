Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями

Осенний weekend

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Осень — это отличное время для того, чтобы перевести дух после горячего лета и подготовиться к студеной зиме.

Что может быть лучше, чем провести выходные в компании своей семьи и добрых друзей на берегу озера, в окружении золотисто-красного леса.

Вдали от высотных домов и шумных автомобильных дорог Вы сможете прогуляться по лесу, отдохнуть в теплой русской бане, полюбоваться красивейшим водопадом, познакомиться с хаски и оленями, отдохнуть на берегу озера в уютной беседке. Для групп от 6 человек тур может проводиться в любые даты в период с 17.09.2023 до 12.12.2023.
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Ближайшие даты:
13
окт
20
окт
27
окт
10
ноя
17
ноя
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Что вас ожидает:

Древний вулкан и красавец-водопад
Древний вулкан и красавец-водопад
Отправимся на древний палеовулкан Гирвас, насладимся видами самого известного равнинного водопада Европы - Кивача
Удивительные обитатели питомника
Удивительные обитатели питомника
Встретимся с хаски-чемпионами, угостим северных оленей их любимым лакомством
Познавательные прогулки
Познавательные прогулки
Познакомимся с более чем трехсотлетней историей города, дойдем до самых интересных мест Петрозаводска
Банька. Самовар. Карельские травы
Банька. Самовар. Карельские травы
Попаримся пару часов в бане и попьем чай с уникальными карельскими травами на базе отдыха

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск

Встречаемся с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале города Петрозаводск.

Завтракаем в кафе города «Шведский стол».

Идем на Обзорную экскурсию по городу.

Мест у нас много! Посетим архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Соборную площадь, кафедральный собор Александра Невского, набережную Онежского озера.

После увлекательной прогулки идем вкусно кушать в единственном ресторане национальной кухни.

Собираемся и едем в гостевой дом «Сандал».

Заселяемся.

Время отдохнуть! Свободное время.

В свободное время возможно:

  • взять удочку и съездить на рыбалку/покататься на велосипеде;
  • заказать водную прогулку на остров Лычный;
  • посетить горный парк «Белая гора»;
  • выехать на сафари на квадроциклах;
  • принять участие в любой нашей экскурсионной программе.

Ужинаем и набираемся сил перед банькой!

Идем в баню на пару часов, пьем настоящий карельский чай на травах из самовара!

Посещение бани можно зарезервировать в любой день тура, согласовывается при бронировании.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день

Палеовулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей

Завтракаем.

Выезжаем на экскурсию.

Знакомимся с Палеовулканом Гирвас. Уникальный природный памятник прямо перед вами, лавовые языки и вулканические рельефы покорят каждого!

Вводопада Кивач и музея природы.

Направляемся в питомник хаски и к северным оленям.

В питомнике мы познакомимсяс Сибирскими и Аляскинскими хаски, узнаем много интересного о северных оленях, об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем.

При неблагоприятных погодных условиях экскурсия будет заменена на мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда.

Возвращаемся на базу отдыха.

Обедаем.

Свободное время.

Ужинаем! Гриль!

Палеовулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейПалеовулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленейПалеовулкан Гирвас, водопад Кивач, питомник хаски и северных оленей
3 день

Последний день, отъезд

Завтракаем.

Собираем вещи. Освобождаем номера.

Выезжаем.

В этот день дополнительно можно заказать:

  • программу «Горный парк Рускеала» + ретропоезд;
  • поездку на о. Кижи (до 10 октября);
  • поездку в зоокомплекс «Три медведя»;
  • поездку в этническую деревню Рубчойла с мастер-классом по приготовлению карельского национального блюда и обедом;
  • сафари на мотокроссах или квадроциклах.
Последний день, отъезд

Проживание

Проживание в двухкомнатных номерах в гостевом доме «Сандал».

Стоимость тура:

  • при двухместном размещении— 20 900 руб. /чел.;
  • при одноместном размещении — 27 200 руб. /чел.

Возможно размещение в двухместном домике-глэмпе, при наличии мест. Доплата — 1000 руб. /чел.

Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Расположение дома позволяет не только отдыхать на берегу озера Сандал и территории базы, но и совершить увлекательные поездки по многим карельским достопримечательностям, так как большинство из них находятся недалеко от базы.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом «Сандал»

2 ночи

Кемпинг (база отдыха) «Сандал» располагается в живописном уголке Карельского края, в лесной зоне на берегу озера Сандал.

В гостевом доме большие и комфортабельные комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, с балконами с видом на озеро или лес.

Все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем.

Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме «Сандал»
  • Комплексное питание по программе (завтрак, обед, ужин)
  • Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
  • Баня на берегу (2 часа)
  • Поездка на водопад Кивач
  • Посещение вулкана Гирвас
  • Посещение питомника хаски и северных оленей
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рыбалка
  • Прокат велосипедов
  • Водная прогулка на остров Лычный
  • Сафари на квадроциклах
  • Программа «Горный парк Рускеала» + ретропоезд
  • Поездка на о. Кижи (до 10 октября)
  • Поездка в зоокомплекс «Три медведя»
  • Поездка в этническую деревню Рубчойла с мастер-классом по приготовлению карельского национального блюда и обедом
  • Сафари на мотокроссах или квадроциклах
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Стоимость тура для детей от 6 до 12 лет — 16 550 рублей.

Можно угостить оленей своим лакомством?

Да, можно! Вы можете взять с собой яблоки, морковь и сухари.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

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