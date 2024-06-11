Туры к оленям в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «К оленям» в Петрозаводске, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
«После обеда в трапезной прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера»
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375 за человека
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
На автобусе
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адр...
«Это туристический комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней»
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145 за человека
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вдали от высотных домов и шумных автомобильных дорог Вы сможете прогуляться по лесу, отдохнуть в теплой русской бане, полюбоваться красивейшим водопадом, познакомиться с хаски и оленями, отдохнуть на берегу озера в уютной беседке»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 25 190 за человека

Последние отзывы на туры

  • Я
    Яна
    11 июня 2024
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу
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    расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

    Оформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа не
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «К оленям»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские истории: 2 дня в краю озёр
  2. Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
  3. Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Онежская набережная
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "К оленям" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 25 190. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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