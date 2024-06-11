2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
«После обеда в трапезной прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера»
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375₽ за человека
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адр...
«Это туристический комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней»
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145₽ за человека
3 дня
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вдали от высотных домов и шумных автомобильных дорог Вы сможете прогуляться по лесу, отдохнуть в теплой русской бане, полюбоваться красивейшим водопадом, познакомиться с хаски и оленями, отдохнуть на берегу озера в уютной беседке»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 25 190₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «К оленям»
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