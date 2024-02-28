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Программа тура по дням
Зимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олени
08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00. Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 07:50.
Рекомендуем взять с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — чемоданы мы отвезем в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.
08:30 Пешеходно-автобусная экскурсия по Петрозаводску.
«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.
В 11:00 мы отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.
Помощники Талвиуккопроведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.
На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.
Мы пойдем туда в сопровождении инструктора.
Здесь Выподружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.
Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за доп. плату (приобретается по факту на вотчине). Обратите внимание: катание на упряжке не включено в стоимость тура, катание Вы можете заказать дополнительно на месте!
По возвращению — заселение в гостиницу. Приятного отдыха!
Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады).
Нас ждет путешествие в сказку. Впереди — Северное Приладожье. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По желанию, за доп. плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа).
Из дополнительных услуг в горном парке зимой:
- троллей (зиплайн) над каньоном;
- выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов»;
- экскурсия «Подземная Рускеала».
Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
В зимнее время работы горного парка (1 ноября – 10 марта) в 16:30 в горном парке включается подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект.
Обратите внимание, что в ноябре и марте время может корректироваться, подсветка включаться позднее, в зависимости от светового дня.
Прибытие в Петрозаводск в 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Карельская природа создала удивительные памятники — скалы, водопады, вулканы, источники.
Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии «Золотое кольцо Карелии».
Начинается экскурсия с горы «Сампо».
Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт.
Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра.
Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Посещение вулкана Гирвас.
Жемчужина Севера — природный шедевр: водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый.
17:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стандартный тариф
|Заезды
31.12–02.01,
02.01–04.01
|Заезды
04.01–06.01,
06.01–08.01
|Двухместное
|21 400
|28 900
|25 900
|Одноместное
|26 400
|33 900
|30 900
|Доп. место
|19 800
|27 300
|24 300
К участию в туре допускаются дети от 4 лет.
На тур действуют скидки (включая новогодние даты):
- ребенок от 4 до 14 лет включительно — 1 000 руб.;
- пенсионер — 500 руб.
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре города Петрозаводск. Это единственная гостиница Петрозаводска, которая является одновременно архитектурной исторической достопримечательностью города и соответствует всем современным стандартам.
Однокомнатный номер с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, санузлом с душем или ванной. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.
Возможно предоставление дополнительного места в виде евро-раскладушки, а также детской кроватки для детей до 3 лет.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. Своим гостям отель «Прионежский» предоставляет бесплатный Wi-Fi, бесплатную охраняемую парковку, услуги сауны с бассейном и сервис индустрии гостеприимства высшего разряда.
Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.
Отель «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Бутик-отель «13 стульев» 4
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.
Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.
Отель «Piter Inn»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (3 завтрака)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
- Входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Катание на оленях: ребенок до 12 лет - 1 000 руб. взрослый - 1 500 руб
- Ребенок до 12 лет - 1 000 руб
- Взрослый - 1 500 руб
- Катание на хасках (500 метров):ребенок до 12 лет - 1 000 руб. взрослый - 1 500 руб
- Катание на хасках (1500 метров):ребенок до 12 лет - 1 500 руб. взрослый - 2 000 руб
- Ребенок до 12 лет - 1 500 руб
- Взрослый - 2 000 руб
- Осмотр резиденции Талвиукко - 300 руб. /чел
- Осмотр Дворца Лумикки - 300 руб. /чел
- Карельское подворье - 300 руб. /чел
- Катание на оленях: ребенок до 12 лет - 2 000 руб. взрослый - 2 500 руб
- Ребенок до 12 лет - 2 000 руб
- Взрослый - 2 500 руб
- Катание на хасках (500 метров):ребенок до 12 лет - 2 000 руб. взрослый - 2 500 руб
- Катание на хасках (1500 метров):ребенок до 12 лет - 2 500 руб. взрослый - 3 000 руб
- Ребенок до 12 лет - 2 500 руб
- Взрослый - 3 000 руб
- Осмотр резиденции Талвиукко и новогодний интерактив - 1 000 руб. /чел
- Осмотр Дворца Лумикки и мастер-класс по волшебству с Лумикки (снегурочка) и Талвиукко (Дед Мороз) - 1 000 руб. /чел
- Новогодний банкет в ресторане «Северный» (бронирование при заказе тура):взрослые 1 этаж - 9 900 руб. /чел. взрослые 2 этаж - 9 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню) дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 1 этаж - 9 400 руб. /чел. дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 2 этаж - 9 000 руб. /чел
- Взрослые 1 этаж - 9 900 руб. /чел
- Взрослые 2 этаж - 9 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню)
- Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 1 этаж - 9 400 руб. /чел
- Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 2 этаж - 9 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
Как проходит новогодний банкет в ресторане «Северный»?
Стоимость:
- 1 этаж — 9 900 руб. /чел.
- 2 этаж — 9 500 руб. /чел.
В стоимость входит: меню, программа, бутылка шампанского.
- Дети до 12 лет — 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню).
- Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя):
- 1 этаж — 9 400 руб. /чел.
- 2 этаж — 9 000 руб. /чел.
Вас ждет 4-часовая эксклюзивная шоу-программа, иммерсивная фотозона, призы и подарки.
Холодные закуски:
- 125/20 гр. Ассорти овощное: томаты свежие, перец болгарский, огурец свежий, соус чеддер.
- 90/70 гр. Мясные деликатесы: пряная буженина, говядина сыровяленая, отварной говяжий язык, перец болгарский, соус брусничный.
- 130 гр. Соленья «По-Петровски»: огурцы соленые, капуста квашеная, перец острый, морковь корейская.
- 85 гр. Холодец по-домашнему подается с хреном.
- 100 гр. Треска в кляре: треска филе, кляр, зелень.
- 150 гр. Фруктовая ваза: цитрусовые, виноград, ананас.
Салаты:
- 110 гр. Салат «Оливье А-ля Русс» с говядиной: говядина отварная, ростбиф, огурец свежий, отварные овощи, огурец соленый,
зеленый горошек, заправка провансаль, горчица зерновая, перепелиное яйцо, соус черная смородина, руккола, микрозелень.
- 110 гр. Салат с жареной курицей: куриное филе, огурцы свежие, салат айсберг, перец болгарский, майонез, яйцо, оливки, микрозелень.
- 90 гр. Салат с форелью с/с авокадо и моцареллой пикколо: форель с/с, сыр моцарелла, черри, авокадо, руккола, соус песто, оливки, соус бальзамический
Горячие блюда (на выбор):
- 100/50/90 гр. Форель в сливках, овощи гриль: филе форели, сливки, овощи гриль (перец болгарский, баклажан, кабачок, микрозелень).
- 400 гр. Стейк Tender Pork: стейк свинины мраморной, соус брусничный, микрозелель, картофель айдахо.
Дополнительно:
- 200 мл. Морс.
- 500 мл. Вода без газа.
- 80 гр. Хлебная корзина.
- 750 мл. Алкоголь: Шампанское.
*Алкоголь по банкетному предложению.
Комплексное детское меню на Новый год 2024:
- 120/70 гр. Салат «Оливьешка»: ветчина, картофель, морковь, огурцы свежие, горошек консервированный, черри, оливки, перец болгарский, майонез.
- 100/100/30 гр. Наггетсы куриные (собственного производства): куриное филе, яйцо, сухари панировочные, кетчуп, картофель фри.
- 1/140 гр. Лакомство Винни-Пуха: мороженое, вафли бельгийские, сахарная палочка (тесто слоеное, сахарная пудра, масло растительное), декор, сироп.
- 200 мл. Морс.
- 25/25 гр. Хлеб.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо замечательным гидам за три дня незабываемых впечатлений и удивительных рассказов о Карелии и людях, её населяющих. Обязательно приеду еще.