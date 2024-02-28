Зима в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Зима в Карелии — удивительная возможность прикоснуться к прекрасной зимней сказке: белый-пребелый снег, красивая природа и чистейший воздух! Вас ждут визитные карточки Карелии в снежном облачении — водопад Кивач, мраморный каньон Рускеала, гора Сампо, а также встреча с дружелюбными хаски и оленями и чаепитие с карельской выпечкой!
Зима в Карелии
Зима в Карелии
Зима в Карелии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

В гости к Талвиукко
В гости к Талвиукко
Отправимся к карельскому Деду Морозу и его хаскам и оленям
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Познакомимся с удивительным городом, столицей Карелии
Рускеальские водопады
Рускеальские водопады
Посетим историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…»

Программа тура по дням

1 день

Зимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олени

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00. Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 07:50.

Рекомендуем взять с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — чемоданы мы отвезем в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.

08:30 Пешеходно-автобусная экскурсия по Петрозаводску.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талвиуккопроведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Мы пойдем туда в сопровождении инструктора.

Здесь Выподружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.

Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за доп. плату (приобретается по факту на вотчине). Обратите внимание: катание на упряжке не включено в стоимость тура, катание Вы можете заказать дополнительно на месте!

По возвращению — заселение в гостиницу. Приятного отдыха!

Зимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск. Этно-парк Талвиукко: хаски и олени
2 день

Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады).

Нас ждет путешествие в сказку. Впереди — Северное Приладожье. Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за доп. плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).

Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа).

Из дополнительных услуг в горном парке зимой:

  • троллей (зиплайн) над каньоном;
  • выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов»;
  • экскурсия «Подземная Рускеала».

Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

В зимнее время работы горного парка (1 ноября – 10 марта) в 16:30 в горном парке включается подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект.

Обратите внимание, что в ноябре и марте время может корректироваться, подсветка включаться позднее, в зависимости от светового дня.

Прибытие в Петрозаводск в 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Ледовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон Рускеала
3 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники — скалы, водопады, вулканы, источники.

Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии «Золотое кольцо Карелии».

Начинается экскурсия с горы «Сампо».

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Но мы уже едем в «Марциальные воды» — самый первый российский курорт.

Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра.

Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Посещение вулкана Гирвас.

Жемчужина Севера — природный шедевр: водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают. Увидеть такое должен каждый.

17:30 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтандартный тарифЗаезды
31.12–02.01,
02.01–04.01		Заезды
04.01–06.01,
06.01–08.01
Двухместное21 40028 90025 900
Одноместное26 40033 90030 900
Доп. место19 80027 30024 300

К участию в туре допускаются дети от 4 лет.

На тур действуют скидки (включая новогодние даты):

  • ребенок от 4 до 14 лет включительно — 1 000 руб.;
  • пенсионер — 500 руб.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре города Петрозаводск. Это единственная гостиница Петрозаводска, которая является одновременно архитектурной исторической достопримечательностью города и соответствует всем современным стандартам.

Однокомнатный номер с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, санузлом с душем или ванной. Номер оснащен кондиционером, цветным телевизором, мини-холодильником, рабочим местом с письменным столом, настольной лампой и бесплатным Wi-Fi доступом в интернет.

Возможно предоставление дополнительного места в виде евро-раскладушки, а также детской кроватки для детей до 3 лет.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Отель «Прионежский»

2 ночи

Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. Своим гостям отель «Прионежский» предоставляет бесплатный Wi-Fi, бесплатную охраняемую парковку, услуги сауны с бассейном и сервис индустрии гостеприимства высшего разряда.

Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»

Отель «Онежский замок»

2 ночи

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»

Бутик-отель «13 стульев» 4

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.

Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.

Бутик-отель «13 стульев» 4Бутик-отель «13 стульев» 4Бутик-отель «13 стульев» 4Бутик-отель «13 стульев» 4Бутик-отель «13 стульев» 4Бутик-отель «13 стульев» 4

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»

Отель «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»

Отель «Cosmos»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
  • Входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на оленях: ребенок до 12 лет - 1 000 руб. взрослый - 1 500 руб
  • Ребенок до 12 лет - 1 000 руб
  • Взрослый - 1 500 руб
  • Катание на хасках (500 метров):ребенок до 12 лет - 1 000 руб. взрослый - 1 500 руб
  • Катание на хасках (1500 метров):ребенок до 12 лет - 1 500 руб. взрослый - 2 000 руб
  • Ребенок до 12 лет - 1 500 руб
  • Взрослый - 2 000 руб
  • Осмотр резиденции Талвиукко - 300 руб. /чел
  • Осмотр Дворца Лумикки - 300 руб. /чел
  • Карельское подворье - 300 руб. /чел
  • Катание на оленях: ребенок до 12 лет - 2 000 руб. взрослый - 2 500 руб
  • Ребенок до 12 лет - 2 000 руб
  • Взрослый - 2 500 руб
  • Катание на хасках (500 метров):ребенок до 12 лет - 2 000 руб. взрослый - 2 500 руб
  • Катание на хасках (1500 метров):ребенок до 12 лет - 2 500 руб. взрослый - 3 000 руб
  • Ребенок до 12 лет - 2 500 руб
  • Взрослый - 3 000 руб
  • Осмотр резиденции Талвиукко и новогодний интерактив - 1 000 руб. /чел
  • Осмотр Дворца Лумикки и мастер-класс по волшебству с Лумикки (снегурочка) и Талвиукко (Дед Мороз) - 1 000 руб. /чел
  • Новогодний банкет в ресторане «Северный» (бронирование при заказе тура):взрослые 1 этаж - 9 900 руб. /чел. взрослые 2 этаж - 9 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню) дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 1 этаж - 9 400 руб. /чел. дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 2 этаж - 9 000 руб. /чел
  • Взрослые 1 этаж - 9 900 руб. /чел
  • Взрослые 2 этаж - 9 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню)
  • Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 1 этаж - 9 400 руб. /чел
  • Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя) 2 этаж - 9 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».

Как проходит новогодний банкет в ресторане «Северный»?

Стоимость:

  • 1 этаж — 9 900 руб. /чел.
  • 2 этаж — 9 500 руб. /чел.

В стоимость входит: меню, программа, бутылка шампанского.

  • Дети до 12 лет — 2 500 руб. /чел. (заказ по детскому меню).
  • Дети с 12 до 18 лет (без алкоголя):
    • 1 этаж — 9 400 руб. /чел.
    • 2 этаж — 9 000 руб. /чел.

Вас ждет 4-часовая эксклюзивная шоу-программа, иммерсивная фотозона, призы и подарки.

Холодные закуски:

  • 125/20 гр. Ассорти овощное: томаты свежие, перец болгарский, огурец свежий, соус чеддер.
  • 90/70 гр. Мясные деликатесы: пряная буженина, говядина сыровяленая, отварной говяжий язык, перец болгарский, соус брусничный.
  • 130 гр. Соленья «По-Петровски»: огурцы соленые, капуста квашеная, перец острый, морковь корейская.
  • 85 гр. Холодец по-домашнему подается с хреном.
  • 100 гр. Треска в кляре: треска филе, кляр, зелень.
  • 150 гр. Фруктовая ваза: цитрусовые, виноград, ананас.

Салаты:

  • 110 гр. Салат «Оливье А-ля Русс» с говядиной: говядина отварная, ростбиф, огурец свежий, отварные овощи, огурец соленый,
    зеленый горошек, заправка провансаль, горчица зерновая, перепелиное яйцо, соус черная смородина, руккола, микрозелень.
  • 110 гр. Салат с жареной курицей: куриное филе, огурцы свежие, салат айсберг, перец болгарский, майонез, яйцо, оливки, микрозелень.
  • 90 гр. Салат с форелью с/с авокадо и моцареллой пикколо: форель с/с, сыр моцарелла, черри, авокадо, руккола, соус песто, оливки, соус бальзамический

Горячие блюда (на выбор):

  • 100/50/90 гр. Форель в сливках, овощи гриль: филе форели, сливки, овощи гриль (перец болгарский, баклажан, кабачок, микрозелень).
  • 400 гр. Стейк Tender Pork: стейк свинины мраморной, соус брусничный, микрозелель, картофель айдахо.

Дополнительно:

  • 200 мл. Морс.
  • 500 мл. Вода без газа.
  • 80 гр. Хлебная корзина.
  • 750 мл. Алкоголь: Шампанское.

*Алкоголь по банкетному предложению.

Комплексное детское меню на Новый год 2024:

  • 120/70 гр. Салат «Оливьешка»: ветчина, картофель, морковь, огурцы свежие, горошек консервированный, черри, оливки, перец болгарский, майонез.
  • 100/100/30 гр. Наггетсы куриные (собственного производства): куриное филе, яйцо, сухари панировочные, кетчуп, картофель фри.
  • 1/140 гр. Лакомство Винни-Пуха: мороженое, вафли бельгийские, сахарная палочка (тесто слоеное, сахарная пудра, масло растительное), декор, сироп.
  • 200 мл. Морс.
  • 25/25 гр. Хлеб.
Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
28 фев 2024
Все хорошо) понравилось
М
26 фев 2024
Тур хорош. Первый день - ознакомительная экскурсия по Петрозаводску. И, по моему мнению, зимой город не так привлекателен, как мог бы быть летом или "золотой" осенью. Так как многое скрыто под снегом и само озеро тоже. Но это лишь повод вернуться. И еще раз, не торопясь, прогуляться по городу и его великолепной набережной.
Спасибо замечательным гидам за три дня незабываемых впечатлений и удивительных рассказов о Карелии и людях, её населяющих. Обязательно приеду еще.
О
31 янв 2024
Очень понравился тур, причем не только фактическое наполнение, но и его организация. В любом туре очень важно четкое планирование экскурсионной информации, переездов, технических остановок, приемов пищи, свободного времени. Вот здесь все в гармонии. И гиды совершенно замечательные, каждый день разные, со своим стилем и лицом - Елена, Андрей и Анна. Крайне важно для восприятия нового места, когда помимо визуального впечатления есть интеллектуальное, это нам обеспечили сполна. Спасибо большое! Ну и места безумной красоты, восхищались каждый день.
Очень понравился тур, причем не только фактическое наполнение, но и его организация. В любом туре оченьОчень понравился тур, причем не только фактическое наполнение, но и его организация. В любом туре оченьОчень понравился тур, причем не только фактическое наполнение, но и его организация. В любом туре оченьОчень понравился тур, причем не только фактическое наполнение, но и его организация. В любом туре оченьОчень понравился тур, причем не только фактическое наполнение, но и его организация. В любом туре очень

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