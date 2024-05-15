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Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждет общение с ездовыми собаками, верховая езда на лошадях и двухдневный сплав по реке Шуя»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
«Первая остановка — питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями — хаски»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хаски-тревел по снегам Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
50 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
1 день
День с хаски в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
18 янв в 10:00
27 янв в 10:00
4 500₽ за человека
Авторский тур
1 день
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
«Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса мы создали нашу программу «Новый год в гостях у хаски»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
«посещение подворья Мезенских лошадей»
2 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера»
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Вы можете взять свое снаряжение для рыбалки или воспользоваться нашим»
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«взять удочку и съездить на рыбалку/покататься на велосипеде»
22 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждут незабываемые моменты снегоходного путешествия с посещением зоокомплекса "Три медведя" и подледной рыбалкой на озере Сямозеро»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
«Пообщаетесь с животными на ферме и прокатитесь верхом на лошадях»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке»
14 окт в 09:00
от 16 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ВВиктория13 марта 2024Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Животные»
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