Туры с животными в Петрозаводске

Найдено 25 туров в категории «Животные» в Петрозаводске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждет общение с ездовыми собаками, верховая езда на лошадях и двухдневный сплав по реке Шуя»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
Карельский эксклюзив
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
«Первая остановка — питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями — хаски»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700 за человека
Хаски-тревел по снегам Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хаски-тревел по снегам Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
50 500 за человека
Выходные в Карелии с хаски
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600 за человека
День с хаски в Карелии
Авторский тур
1 день
3 отзыва
День с хаски в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
18 янв в 10:00
27 янв в 10:00
4 500 за человека
Новый год в гостях у хаски
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
«Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса мы создали нашу программу «Новый год в гостях у хаски»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900 за человека
Новогодние каникулы в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии
Начало: Петрозаводск
«посещение подворья Мезенских лошадей»
2 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера»
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400 за человека
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Вы можете взять свое снаряжение для рыбалки или воспользоваться нашим»
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500 за человека
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«взять удочку и съездить на рыбалку/покататься на велосипеде»
22 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 20 900 за человека
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждут незабываемые моменты снегоходного путешествия с посещением зоокомплекса "Три медведя" и подледной рыбалкой на озере Сямозеро»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
«Пообщаетесь с животными на ферме и прокатитесь верхом на лошадях»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке»
14 окт в 09:00
от 16 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Карельский эксклюзив
    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой и с любовью относятся
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    к своим подопечным, интересно рассказывают о собачьих заездах и соревнованиях. Собачки просто невероятные, очень запоминающийся опыт вождения упряжкой! Очень понравились наши инструкторы по снегоходам Женя и Андрей, наше путешествия стало почти мини экспедицией по лесам и озерам красивой Карелии. Все очень понравилось, тур рекомендую.

    Прекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душойПрекрасный супер активный тур! Очень понравилась база с ездовыми собаками, хозяева Анастасия и Михаил с душой
  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
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    дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Рыбалка на джипах в Карелии
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Животные»

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  1. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  2. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
  3. Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
  4. Рыбалка на джипах в Карелии
  5. Карельский эксклюзив
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
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