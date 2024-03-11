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Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хаски-тревел по снегам Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
50 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
1 день
День с хаски в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
18 янв в 10:00
27 янв в 10:00
4 500₽ за человека
Авторский тур
1 день
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
«Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса мы создали нашу программу «Новый год в гостях у хаски»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вдали от высотных домов и шумных автомобильных дорог Вы сможете прогуляться по лесу, отдохнуть в теплой русской бане, полюбоваться красивейшим водопадом, познакомиться с хаски и оленями, отдохнуть на берегу озера в уютной беседке»
22 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям»
14 окт в 09:00
от 16 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
- ААнастасия30 декабря 2023Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
- ЕЕлена4 октября 2023В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ООльга15 августа 2023Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
- ЕЕлена12 августа 2023Организация на высшем уровне! Спасибо
- ННаталья26 июля 2023Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
- ППётр25 июня 2023Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне. В общем нареканий нет! 👍
- ВВиктория10 января 2022Выражаем огромную благодарность за высочайшую организацию тура "Новый год в гостях у хаски". Получили массу положительных эмоций, заряд позитива и окунулись в настоящую снежную сказку "Морозко". Познакомились с живой легендой Виктором Симоновы, полярником и основателем питомника хаски. Надеемся, еще вернемся!
- ССофья10 января 2022Очень интересный насыщенный тур. Всего 2 дня, но море впечатлений. День - катание и посещение питомника, второй день - катание
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Встреча с хаски»
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