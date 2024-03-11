Встреча с хаски – туры в Петрозаводске

Найдено 9 туров в категории «Встреча с хаски» в Петрозаводске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Хаски-тревел по снегам Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хаски-тревел по снегам Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
50 500 за человека
Выходные в Карелии с хаски
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600 за человека
День с хаски в Карелии
Авторский тур
1 день
3 отзыва
День с хаски в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
18 янв в 10:00
27 янв в 10:00
4 500 за человека
Новый год в гостях у хаски
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Новый год в гостях у хаски
Начало: г. Петрозаводск
«Для людей, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса мы создали нашу программу «Новый год в гостях у хаски»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
4 900 за человека
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вдали от высотных домов и шумных автомобильных дорог Вы сможете прогуляться по лесу, отдохнуть в теплой русской бане, полюбоваться красивейшим водопадом, познакомиться с хаски и оленями, отдохнуть на берегу озера в уютной беседке»
22 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 20 900 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям»
14 окт в 09:00
от 16 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
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    дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

  • А
    Анастасия
    30 декабря 2023
    Хаски-тревел по снегам Карелии
    Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
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    буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка

  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Хаски-тревел по снегам Карелии
    Организация на высшем уровне! Спасибо
  • Н
    Наталья
    26 июля 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
    Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
  • П
    Пётр
    25 июня 2023
    Хаски-тревел по снегам Карелии
    Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне. В общем нареканий нет! 👍
  • В
    Виктория
    10 января 2022
    Новый год в гостях у хаски
    Выражаем огромную благодарность за высочайшую организацию тура "Новый год в гостях у хаски". Получили массу положительных эмоций, заряд позитива и окунулись в настоящую снежную сказку "Морозко". Познакомились с живой легендой Виктором Симоновы, полярником и основателем питомника хаски. Надеемся, еще вернемся!
  • С
    Софья
    10 января 2022
    Новый год в гостях у хаски
    Очень интересный насыщенный тур. Всего 2 дня, но море впечатлений. День - катание и посещение питомника, второй день - катание
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    на снегоходах к озеру лычный. Я поняла, что обязательно вернусь, а частичку моей души забрала Карелия. Очень интересная программа. Всем кто не был в Карелии советую начинать именно с этого??☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Встреча с хаски»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  2. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
  3. Хаски-тревел по снегам Карелии
  4. Выходные в Карелии с хаски
  5. День с хаски в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Встреча с хаски" можно забронировать 9 авторских туров от 4 500 до 56 900. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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