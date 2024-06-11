2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375₽ за человека
3 дня
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Побывать в гостях у Талви Укко, погулять по парку «Рускеала» и увидеть древний вулкан
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
4 дек в 08:00
6 дек в 08:00
25 600₽ за человека
3 дня
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 25 190₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯна11 июня 2024Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ООльга15 августа 2023Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
- ААндрей26 марта 2023Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были
- ЛЛидия26 февраля 2023Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания).
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Хаски и олени»
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