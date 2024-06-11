Туры к хаски и оленям из Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Хаски и олени» в Петрозаводске, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375 за человека
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
На автобусе
3 дня
Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
Побывать в гостях у Талви Укко, погулять по парку «Рускеала» и увидеть древний вулкан
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
4 дек в 08:00
6 дек в 08:00
25 600 за человека
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 25 190 за человека

Последние отзывы на туры

  • Я
    Яна
    11 июня 2024
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу
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    расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

    Оформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа неОформляли тур в Карелию в &quot;Большой Стране&quot;. За несколько дней до выезда оказалось, что группа не
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
  • А
    Андрей
    26 марта 2023
    Карельские истории: 2 дня в краю озёр
    Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были
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    на природе, ради чего и брали этот тур. Был очень вкусный обед. На второй день из природных объектов был, если не ошибаюсь, только равнинный водопад Кивач и дендропарк. Набережная Петрозаводска больше запомнилась рассказом и комментариями Кирилла. Понравилась одна из скульптур. Усадьба местного деда мороза не сильно впечатлила. Местный музей, на мой взгляд, больше подходит для детей. Обед не такой вкусный, как в первый день. Из интересного питомник ездовых собак, рассказ о них со знанием дела. Последним объектом был Свято-Троицкий монастырь Александра. Хотя мы двигались в графике, времени на него не хватило. Местный гид, которая должна была провести экскурсию по монастырю, почему-то решила ограничиться походами по церковной лавке. Видимо она решила что мы поломники. Это было не уместно, не информативно, и не красиво. То немногое, что она все-таки сказала как гид, нам в автобусе рассказал Кирилл на подъезде к монастырь. В общем, концовочку смазали. Общая оценка 4 только из-за этого. Но поскольку запоминается последнее, в конце отзыва только о хорошем: Итог, гид Кирилл - 5+ баллов. Водитель Владимир - 5 баллов. Природа - 5 баллов.

    Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый
  • Л
    Лидия
    26 февраля 2023
    Карельские истории: 2 дня в краю озёр
    Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания).
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    Удается в два дня посетить интересные места, что,возможно, не удалось бы успеть собственным ходом. Но при этом времени на объекте не всегда хватает, кажется,что ещё бы полчаса, тогда точно можно было бы успеть все. В общем,рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Хаски и олени»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские истории: 2 дня в краю озёр
  2. Долго будет Карелия сниться: тур по главным местам с заездом к Деду Морозу
  3. Осенний weekend. Карелия с хаски и оленями
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Онежская набережная
  8. Ладожское озеро
  9. Мраморный каньон
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в сентябре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Хаски и олени" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 25 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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