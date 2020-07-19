Самое узнаваемое и посещаемое место в Карелии - это, безусловно, остров Кижи.

Остров находится в самой живописной части Онежского озера, в окружении потрясающих по красоте кижских шхер, в сказочном Заонежье. До острова мы доберемся на быстроходной "комете", судне на воздушных крыльях.

Ученые и мастера деревянного зодчества годами собирали на острове Кижи архитектурные объекты, иконописи, предметы быта, созданные в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Так возник один из самых значимых и внушительных музеев под открытым небом - музей-заповедник «Кижи».

Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет. Это - настоящее сокровище музея, величайший памятник деревянного зодчества. Согласно легенде погост построен без единого гвоздя. По праву этот великолепный ансамбль на острове включен в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.