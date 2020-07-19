Остров Кижи

Смешанная: с переездом по озеру на скоростном катере, пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: с переездом по озеру на скоростном катере, пешеходная.

Посадка на метеор происходит за 15 минут до отправления.

Время в пути в одну сторону - примерно 1,5 часа.

Навигация Онежского озера для метеоров открыта с 15 мая по 15 октября.

В период с 15 мая по 1 июня, а также с 1 сентября до окончания навигации — время нахождения на острове Кижи — 3 часа.

В остальное время - 4 часа.

При волне более чем в 1,5 метра, экскурсия отменяется или переносится.

Деньги при такой отмене возвращаются в полном объеме.

Прогноз (разрешение на выход судам в озеро), как правило, приходит около 8 утра в день экскурсии.

При бронировании экскурсии по льготному тарифу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий право на льготу.

В случае его отсутствия – льгота не предоставляется и необходимо будет оплатить полную стоимость билета.

Дети 0-2 лет путешествуют бесплатно БЕЗ предоставления места в автобусе.

ВАЖНО! Проход внутрь помещений (часть музейной экспозиции) и кафе на территории Кижей только с QR-кодами или медотводом.
Остров Кижи
Остров Кижи
Остров Кижи
Остров Кижи
Остров Кижи
Остров Кижи
Остров Кижи

Что вас ожидает 🤩

  • Заонежье
  • Остров Кижи
  • Музей-заповедник "Кижи"
  • Кижской погост
  • Покровская и Преображенская церкви
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Самое узнаваемое и посещаемое место в Карелии - это, безусловно, остров Кижи.

Остров находится в самой живописной части Онежского озера, в окружении потрясающих по красоте кижских шхер, в сказочном Заонежье. До острова мы доберемся на быстроходной "комете", судне на воздушных крыльях.

Ученые и мастера деревянного зодчества годами собирали на острове Кижи архитектурные объекты, иконописи, предметы быта, созданные в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Так возник один из самых значимых и внушительных музеев под открытым небом - музей-заповедник «Кижи».

Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет. Это - настоящее сокровище музея, величайший памятник деревянного зодчества. Согласно легенде погост построен без единого гвоздя. По праву этот великолепный ансамбль на острове включен в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Метеор Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск. Входной билет с экскурсией на острове Кижи
Что не входит
  • Питание. Дополнительные услуги на острове - посещение Преображенского храма
  • Колокольни
  • Прокат велосипедов
  • Катание на повозке с лошадьми
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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П
19 июля 2020
Экскурсия была проведена на высшем уровне, все очень понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы, помочь и подсказать. Сам музейный комплекс аккуратный, на территории чисто и приятно находиться. Имеются туалеты, лавочки и зоны для курения.

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