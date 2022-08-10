Экскурсия очень понравилась. Большой плюс в том, что есть как пешеходная часть, так и автобусная. Автобус новый, комфортный. В конце развез всех по отелям Советую

П Павел

Экскурсия была проведена на высшем уровне, все очень понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы, помочь и подсказать. Сам музейный комплекс аккуратный, на территории чисто и приятно находиться. Имеются туалеты, лавочки и зоны для курения.