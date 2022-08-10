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Групповая
7 часов
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 17:00
990₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Расписание: Среда в 05:15
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий10 августа 2022Экскурсия очень понравилась. Большой плюс в том, что есть как пешеходная часть, так и автобусная. Автобус новый, комфортный. В конце развез всех по отелям Советую
- ППавел19 июля 2020Экскурсия была проведена на высшем уровне, все очень понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы, помочь и подсказать. Сам музейный комплекс аккуратный, на территории чисто и приятно находиться. Имеются туалеты, лавочки и зоны для курения.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «История и культура»
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