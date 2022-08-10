Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 5 экскурсий в категории «История и культура» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Кижи
Групповая
7 часов
1 отзыв
Остров Кижи
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Расписание: Ежедневно в 17:00
990 за человека
Святой остров Валаам
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900 за человека
Александро-Свирский монастырь
Групповая
10 часов
Александро-Свирский монастырь
Расписание: Среда в 08:00
3 800 за человека
Валаам и Рускеала
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
Расписание: Среда в 05:15
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    10 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Экскурсия очень понравилась. Большой плюс в том, что есть как пешеходная часть, так и автобусная. Автобус новый, комфортный. В конце развез всех по отелям Советую
  • П
    Павел
    19 июля 2020
    Остров Кижи
    Экскурсия была проведена на высшем уровне, все очень понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы, помочь и подсказать. Сам музейный комплекс аккуратный, на территории чисто и приятно находиться. Имеются туалеты, лавочки и зоны для курения.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Остров Кижи
  2. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  3. Святой остров Валаам
  4. Александро-Свирский монастырь
  5. Валаам и Рускеала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 990 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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