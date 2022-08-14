1 день

Рускеальский горный парк

08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Отправление в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон», продолжительность 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха.