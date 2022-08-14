От Ладоги до Белого моря

Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием

5
3 отзыва
Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием. За несколько дней в своём путешествии в Карелию вы уделите время её столице – Петрозаводску.

Прогуляетесь по историческому центру города, основанного Петром Великим, посетите одну из главных достопримечательностей – Онежскую набережную. Отправитесь на остров Валаам.

Для того чтобы осмотреть этот музей русского деревянного зодчества под открытым небом, Вам достаточно одного дня. В оставшийся день посетите один из крупнейших равнинных водопадов Кивач.
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Побываем в уникальном мраморном каньоне, аналогов которому нет нигде в Европе и России
Кижи
Кижи
Восхитимся уникальным ансамблем Погоста, который известен во всем мире
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Соловецкие острова
Соловецкие острова
Посетим объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Программа тура по дням

1 день

Рускеальский горный парк

08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Отправление в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон», продолжительность 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
2 день

Экскурсия на острове Валаам

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посадка в автобус с вещами.

Переезд на причал.

За дополнительную плату экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Отправление в г. Петрозаводск (260 км).

Размещение в гостинице Питер Инн 4*.

Время для отдыха.

Экскурсия на острове ВалаамЭкскурсия на острове ВалаамЭкскурсия на острове ВалаамЭкскурсия на острове Валаам
3 день

Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи
4 день

Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд в г. Кемь.

По пути:

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка.

Прибытие в Кемь.

20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
5 день

Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе на острове.

16:00 Возвращение на корабле в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
6 день

Отъезд домой

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь- Москва в 10:10. В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь- Санкт-Петербург в 06:48.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПийпун Пиха/Питер Инн/Причал
Двухместное размещение48 000
Одноместное размещение59 000
Дополнительное место43 000

Скидка детям до 10 лет – 3 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Piipun Piha»

1 ночь

С рестораном и бесплатным WiFi находится в городе Сортавала.

В числе удобств номеров терраса, телевизор, собственная ванная комната с душем, биде и феном, а также кабельное телевидение.

К услугам гостей отеля Piipun Piha круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, помещения для проведения конференций и экскурсионное бюро. Предоставляются услуги билетной кассы.

Расстояние до железнодорожного вокзала Сортавала составляет 2,5 км.

Отель «Piipun Piha»Отель «Piipun Piha»Отель «Piipun Piha»Отель «Piipun Piha»Отель «Piipun Piha»Отель «Piipun Piha»Отель «Piipun Piha»

Отель «Piter Inn»

2 ночи

Этот отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.

Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»Отель «Piter Inn»

Туркомплекс «Причал»

2 ночи

«Причал» – это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.

Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Не смотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Здесь редкая по красоте северная природа.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах
  • Питание по программе (6 завтраков, 1 обед, 1 ужин, 1 пикник)
  • Танспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание:обзорная экскурсия по городу Петрозаводскэкскурсия на остров Кижиэкскурсия в Рускеальский горный парк- «Мраморный каньон», продолжительность- 1 ч. 15 мин. экскурсия на водопад «Кивач»посещение музея природы заповедника «Кивач»посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк- «Мраморный каньон», продолжительность- 1 ч. 15 мин.
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам + обед (бронируется и оплачивается на месте)
Место начала и завершения?
г. Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

Необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.

В этом случае предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб/чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб/чел.;
  • на доп. месте – 1 400 руб/чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
14 авг 2022
Очень понравилось путешествие! Без дела не сидели,постоянно куда-то двигались. 5 дней пролетели незаметно!
М
7 янв 2023
Отдельная благодарность организаторам тура. Везде нас ждали, все было вовремя, если и были какие-то совсем незначительные замечания, то впечатления в целом все перекрывают. Автобус, водитель, организация питания, люди, принимающие нас у себя- все было замечательно👌 Очень не хотелось уезжать, может, в следующий раз приедем на подольше)) Если людям хочется возвращаться-это о чем-то да говорит. Будем всем рекомендовать вас)
Е
7 янв 2023
Наш тур по Карелии проходил со 2 по 5 января 2023. Такого волшебного Нового года в самом настоящем северном крае мы и не ожидали. Количество интересных мест, организация тура, сервис, уют и питание - все выше всех похвал. Наш гид Маргарита открыла для нас удивительный мир Карелии, который продолжается для нас изучением исторической литературы уже дома.
Национальная кухня, местная рыба произвели огромное впечатление. Природа заворожила своей первозданностью и величием. Карелия уже зовет вернуться. Вернемся обязательно в теплое время года, чтоб добраться до островов Кижи, Валаам и Соловки.

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🧒Можно с детьмиВодные развлеченияКижиРускеала🏡ВыездныеВодопад Кивач🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры6-дневные туры🏞Карелия

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