Перезагрузка в Карелии, 4 дня

Тур-перезагрузка, в котором вы сами можете спланировать свой отдых - выбрать понравившиеся экскурсии

5
3 отзыва
Тур-перезагрузка, в котором вы сами можете спланировать свой отдых – выбрать понравившиеся экскурсии или просто отдохнуть на уютной базе отдыха «Верховье». К вашим услугам: русская баня на дровах, небольшой бассейн, беседки для отдыха. В пешей доступности озеро и лес, где сполна можно насладиться дарами карельской природы. Приглашаем перезагрузиться Карелией.
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Петрозаводск
Петрозаводск
Прогуляемся по столице Карелии
Карельская кухня
Карельская кухня
Попробуем чай из карельских трав и карельские пирожки
Центр шунгита
Центр шунгита
Познакомимся со свойствами загадочного минерала и посетим шунгитовую релакс-комнату

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита

По прибытии поезда №18 – Встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) .

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. 

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс – комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. 

После мы угостим Вас карельским иван-чаем. 

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье. 

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах. 

Отдых. 

Свободное время.

Ужин.

Встреча, экскурсия по Петрозаводску, центр ШунгитаВстреча, экскурсия по Петрозаводску, центр ШунгитаВстреча, экскурсия по Петрозаводску, центр ШунгитаВстреча, экскурсия по Петрозаводску, центр Шунгита
2 день
Отдых на базе, экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак в кафе. 

Свободный день – отдых на базе.

Экскурсии на выбор:

1 вариант: остров Кижи (продолжительность экскурсии 7 часов). 

2 вариант: Загородная экскурсия «Марциальные Воды – Вулкан Гирвас – Водопад Кивач» (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов)

Ужин.

Отдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. плату
3 день
Отдых на базе, экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак в кафе. 

Свободный день – отдых на базе.

Экскурсии на выбор:

1 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). 

2 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов).

Ужин.

Отдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. платуОтдых на базе, экскурсии на выбор за доп. плату
4 день
Деревня Киндасово, мастер-класс, отъезд

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Освобождение номеров до 12:00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. 

Основное местное население – это народность с милым названием «карелы-людики». 

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. 

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). 

Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки. 

Возвращение в Петрозаводск. 

Поздний обед в кафе города.

Посещение сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00. 

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха в Верховье в стандартных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Двухместный номер

(основное место)

Одноместный номер

(основное место)

Взрослый

на доп. месте

(евро раскладушка)

Дети от 4х до 17 лет

на доп. месте

(евро раскладушка)

Дети  до 3 лет

(детская кроватка)

21 950  24 80018 60016 400 10 900

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживаниеэкскурсионное
  • Транспортное обслуживаниедвухразовое питание
  • Указанное в программе тура (завтраки, ужины в 1, 2, 3 день, обед в 4 день)работа гида в день заезда и в день выезда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратнопитание
  • Не указанное в программе турамедицинская страховка. Дополнительные экскурсии по желанию:Остров Кижи: 4600 руб. / взр. 2900 руб. /дети до 16 лет. «Марциальные Воды – Вулкан Гирвас – Водопад Кивач»:2200 руб. / взр. 2000 руб. / школьники
  • Студенты
  • Пенсионеры. Сплав на рафтах:2000 руб. /взр. 1800 руб. /школьник. «Валаам + Рускеала»: 8200 руб. / взр. 5700 руб. /дети до 12 лет3400 руб. / дети до 6 лет
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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