В первый день тура мы привозим Вас на базу отдыха ориентировочно к 11:00 и сразу же приглашаем в отдельное отапливаемое помещение получить снегоходную экипировку. В этом же помещении у вас будет возможность переодеться (снегоходная экипировка надевается сверху на удобную теплую спортивную верхнюю одежду). После переодевания Ваши личные вещи (в том числе и сумки) Вы оставляете в этом помещении (оно запирается на ключ) и уходите на маршрут.

Заселение в номера происходит после возвращения на базу отдыха, т.е. после 16:00-16:30. При заселении Вам необходимо будет показать паспорт (либо его ксерокопию) и заполнить небольшую анкету, которую выдадут на ресепшн.

Снегоходная экипировка предоставляется на все снегоходные дни тура, поэтому после первого дня вы забираете её в номер. Там мы убедительно просим вас доставать вкладыши из ботинок и класть их либо на тёплый пол, либо к батарее, чтобы они успели просохнуть за ночь.

Кафе на базе отдыха работает с 09:00 до 23:00. Помните, что в стоимость Вашего тура включёны завтраки и ужины в этом кафе. Если вы захотите покушать дополнительно или выпить, Вам любезно принесут меню. Если Вы не едите мясо или есть любые иные ограничения по питанию, просьба сообщить нам об этом при бронировании тура.

В номерах нет чайников, поэтому, если вы запланируете позднее чаепитие (после 23:00), то в кафе можно заранее попросить термос с кипятком.

На базе отдыха и поблизости нет магазинов, где можно было бы приобрести алкоголь или закуски. Это можно сделать только в кафе, но выбор, конечно, ограничен. При этом обязательно попросите администратора базы угостить Вас продукцией собственного производства.

В первый день тура у нас довольно плотное расписание, поэтому возможности заехать в магазин не будет. Большая просьба: алкоголь и закуски, которые могут быть Вам необходимы, закупить заранее, если Вы не хотите покупать их по ценам кафе.

На территории базы отдыха есть оборудованные зоны, где можно посидеть компанией вокруг костра.

И, напоследок, особенности выселения. В крайний день тура Вам необходимо освободить номер до 11:00. К этому времени вы сдаёте ключи от номера на ресепшн, а личные вещи оставляете в том же самом помещении, где получали экипировку в первый день. Далее Вы уходите на маршрут.

По возвращении с маршрута переодеться можно будет в комнате, где Вы оставляли свои вещи. При необходимости, можно посетить общественный душ, который также есть на территории базы отдыха.