Мы отправимся в путешествие по земле народа, который стоял у истоков Русского государства. Увидим уникальные по своей красоте церкви. Узнаем про историю и быт вепсов. А также увидим красивейшие берега Онежского озера.
Описание экскурсииМы совершим захватывающее путешествие по территории тех людей, чьи корни уходят в самые глубины Русского государства. В этом удивительном путешествии нас ожидает встреча с уникальными по своей красоте церквями, которые являются неотъемлемой частью этой земли. Мы также углубимся в историю и повседневную жизнь вепсов, чтобы лучше понять их культуру и традиции. Неотъемлемой частью нашего путешествия будет осмотр прекрасных берегов Онежского озера, восхищающих своей природной красотой. Что вы увидите:• Каменный карьер в Петрозаводске — антропогенный водоём на месте карьера в южной части города Петрозаводска в 1 км. к западу от берега Онежского озера. Относится к охраняемым городским ландшафтам.
- Шокшинский кварцитный карьер — единственное в мире месторождение шокшинского малинового кварцита. Крутой берег Онежского озера в этом месте буквально испещрен каменоломнями. Камень добывается здесь карьерным способом. Место разработки малинового кварцита оставляет поистине фантастическое впечатление. Ощущение такое, что находишься на Марсе: вокруг отвесные стены марсианского кратера, под ногами крошево больших, средних и мелких обломков, и все это необычного малинового или розового цвета.
- Церковь Рождества Христова в Вехручье. У дороги в селении стоит большая кирпичная церковь. Кровли ее поросли деревцами, местами осыпалась со стен штукатурка, но в целом ее здание еще довольно прочно. Этой вехручейской церкви исполнилось уже 100 лет.
- Церковь Дмитрия Солунского в Щелейках. Красивейшая деревянная церковь Дмитрия Мироточивого (Солунского), построенна в 1783 году. Церковь и колокольня, в данном случае, расположены на одной продольной оси. Оба сооружения связаны воедино деревянным мостиком - переходом.
- Военные укрепления в Вознесенье. Один такой ДОТ, известный как "Вепсская крепость" или "Глаз Росомахи. Глаз Росомахи называют редким сохранившимся памятником военной фортификации.
- Этнографический музей в п. Шелтозеро — уникальный культурный объект в России, посвященный истории, культуре и быту малого народа страны — вепсам. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и обед.
по субботам и воскресеньям
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каменный карьер в Петрозаводске
- Шокшинский кварцитный карьер
- Церковь Рождества Христова в Вехручье
- Церковь Дмитрия Солунского в Щелейках
- Военные укрепления в Вознесенье
- Этнографический музей в п. Шелтозеро
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- - входные билеты в музей Вепсский замок - 1500 рублей за группу до 4 человек
- Входные билеты (музей в п. Шелтозеро - 2360 рублей за группу 4 человека)
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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