Шокшинский кварцитный карьер — единственное в мире месторождение шокшинского малинового кварцита. Крутой берег Онежского озера в этом месте буквально испещрен каменоломнями. Камень добывается здесь карьерным способом. Место разработки малинового кварцита оставляет поистине фантастическое впечатление. Ощущение такое, что находишься на Марсе: вокруг отвесные стены марсианского кратера, под ногами крошево больших, средних и мелких обломков, и все это необычного малинового или розового цвета.

Церковь Рождества Христова в Вехручье. У дороги в селении стоит большая кирпичная церковь. Кровли ее поросли деревцами, местами осыпалась со стен штукатурка, но в целом ее здание еще довольно прочно. Этой вехручейской церкви исполнилось уже 100 лет.

Церковь Дмитрия Солунского в Щелейках. Красивейшая деревянная церковь Дмитрия Мироточивого (Солунского), построенна в 1783 году. Церковь и колокольня, в данном случае, расположены на одной продольной оси. Оба сооружения связаны воедино деревянным мостиком - переходом.

Военные укрепления в Вознесенье. Один такой ДОТ, известный как "Вепсская крепость" или "Глаз Росомахи. Глаз Росомахи называют редким сохранившимся памятником военной фортификации.

Этнографический музей в п. Шелтозеро — уникальный культурный объект в России, посвященный истории, культуре и быту малого народа страны — вепсам. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и обед.

Мы совершим захватывающее путешествие по территории тех людей, чьи корни уходят в самые глубины Русского государства. В этом удивительном путешествии нас ожидает встреча с уникальными по своей красоте церквями, которые являются неотъемлемой частью этой земли. Мы также углубимся в историю и повседневную жизнь вепсов, чтобы лучше понять их культуру и традиции. Неотъемлемой частью нашего путешествия будет осмотр прекрасных берегов Онежского озера, восхищающих своей природной красотой. Что вы увидите:• Каменный карьер в Петрозаводске — антропогенный водоём на месте карьера в южной части города Петрозаводска в 1 км. к западу от берега Онежского озера. Относится к охраняемым городским ландшафтам.