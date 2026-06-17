В этой поездке Карелия раскроется с разных сторон: вы ощутите дыхание древнего вулкана, познакомитесь с историей земли на краеведческой экспозиции, поймаете брызги водопада. А вторую половину путешествия посвятите себе — в акватермальном комплексе у вас будет 3 часа, чтобы перезагрузиться.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Петрозаводска

11:30–12:30 — посещение заповедника Кивач

Один из самых известных равнинных водопадов России встречает мощным шумом и живой силой стихии. Мы прогуляемся по оборудованным тропам заповедника, посетим дендрарий и краеведческий музей.

12:30–13:30 — обед, переезд к палеовулкану

13:30–14:30 — посещение вулкана Гирвас

Древнему палеовулкану миллиарды лет, здесь чувствуется настоящая сила земли — это встреча с первозданной стихией. Неслучайно в этих местах снимали художественные фильмы.

14:30–14:50 — дорога в акватермальный комплекс

14:50–17:50 — отдых в комплексе «Хвоя»

Три часа в спа-зоне среди соснового леса на берегу озера. Вас ждут сауна и тёплые бассейны под открытым небом.

17:50–19:00 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

почему Карелию называют страной озёр и водопадов

как ледники сформировали местный ландшафт

откуда произошло название водопада Кивач и какие легенды с ним связаны

как жили люди на карельской земле и как природа влияла на их уклад

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai или Toyota Rav4

В акватермальный комплекс возьмите с собой: купальник, резиновые тапочки, полотенце, шампунь и гель для душа, личные средства гигиены

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы