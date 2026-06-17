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Карельская перезагрузка: водопад Кивач, вулкан Гирвас + отдых в термах (из Петрозаводска)

Прикоснуться к первозданной природе и расслабиться в горячих бассейнах среди соснового леса
В этой поездке Карелия раскроется с разных сторон: вы ощутите дыхание древнего вулкана, познакомитесь с историей земли на краеведческой экспозиции, поймаете брызги водопада.

А вторую половину путешествия посвятите себе — в акватермальном комплексе у вас будет 3 часа, чтобы перезагрузиться.
5
4 отзыва
Карельская перезагрузка: водопад Кивач, вулкан Гирвас + отдых в термах (из Петрозаводска)
Карельская перезагрузка: водопад Кивач, вулкан Гирвас + отдых в термах (из Петрозаводска)
Карельская перезагрузка: водопад Кивач, вулкан Гирвас + отдых в термах (из Петрозаводска)

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Петрозаводска

11:30–12:30 — посещение заповедника Кивач

Один из самых известных равнинных водопадов России встречает мощным шумом и живой силой стихии. Мы прогуляемся по оборудованным тропам заповедника, посетим дендрарий и краеведческий музей.

12:30–13:30 — обед, переезд к палеовулкану

13:30–14:30 — посещение вулкана Гирвас

Древнему палеовулкану миллиарды лет, здесь чувствуется настоящая сила земли — это встреча с первозданной стихией. Неслучайно в этих местах снимали художественные фильмы.

14:30–14:50 — дорога в акватермальный комплекс

14:50–17:50 — отдых в комплексе «Хвоя»

Три часа в спа-зоне среди соснового леса на берегу озера. Вас ждут сауна и тёплые бассейны под открытым небом.

17:50–19:00 — возвращение в Петрозаводск

Вы узнаете:

  • почему Карелию называют страной озёр и водопадов
  • как ледники сформировали местный ландшафт
  • откуда произошло название водопада Кивач и какие легенды с ним связаны
  • как жили люди на карельской земле и как природа влияла на их уклад

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai или Toyota Rav4
  • В акватермальный комплекс возьмите с собой: купальник, резиновые тапочки, полотенце, шампунь и гель для душа, личные средства гигиены
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Кивач: взрослые — 320 ₽, дети, пенсионеры, члены многодетных семей и инвалиды — бесплатно
  • Вулкан Гирвас: взрослые — 300 ₽, студенты — 200 ₽, школьники — 150 ₽, путешественники 60+ — 200 ₽
  • Акватермальный комплекс «Хвоя» (спа-зона, сауна и тёплый бассейн под открытым небом): будни (пн–чт) — 2800 ₽ за чел. за 3 ч, выходные (пт, сб, вс) — 3500 ₽ за чел. за 3 ч, дети до 3 лет бесплатно, дети от 4 до 14 лет — 1400 ₽ за чел. за 3 ч (пн–чт), 1750 ₽ за чел. за 3 ч (пт, сб, вс)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 182 туристов
Я коренной житель Карелии. Занимаюсь туризмом уже не первый год, да и сама люблю путешествовать. Являюсь аттестованным гидом. Участвовала в Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, вошла в топ-200 лучших экскурсоводов выставки.
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Имею благодарность за большой вклад в организацию экскурсионной программы на выставке-форуме, награждена дипломом финалиста Всероссийского конкурса «Проводники смыслов». Также награждена благодарностью министра экономического развития Республики Карелия и благодарностью Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Хочу показать вам красоту нашего края, рассказать об истории и традициях. Помогу почувствовать себя в Карелии как дома! Также у нас есть небольшая дружная команда гидов, увлечённых своим делом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Экскурсия замечательная! Природа, водопад, озера и реки, придания и история края, термы и парение в «Хвое»! Спасибо большое Кириллу! Вы супер! День прошел чудесно!
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Е
Нам очень повезло с гидом, Кирилл нас встретил, всю дорогу рассказывал и показывал достопримечательности, сразу видно, человек погружен в истрию своего края. Гид рассказал нам даже больше, чем мы ожидали,еще
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было несколько сюрпризов, но их раскрывать не буду, всё очень интересно. Рекомендую брать тур с термами, после экскурсии очень приятно расслабиться в термах, побывать на церемонии парения. Мы с мужем вернулись с экскурсии отдохнувшими,полными впечатлений, совершенно не устали.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Рады, что экскурсия подарила вам новые знания и при этом не оставила усталости, а наоборот-зарядила. Термы и парение действительно чудесно завершают прогулку. Ждём вас снова!
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О
Хочу поблагодарить Кирилла за профессионализм и отличную идею НОВОГО маршрута Карельская перезагрузка. Все продумано до мелочей: от удобного места встречи, темпа прогулки, интересной, завлекающей подачей информации и завершающей релаксации в акватермальном комплексе «Хвоя». Узнали много нового и интересного! Спасибо!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за развёрнутый отзыв. Нам очень приятно, что вы высоко оценили логистику, информативность экскурсии и завершающий отдых в
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акватермальном комплексе. Главная награда для нас — знать, что гостям было комфортно, интересно и они узнали много нового. Будем рады видеть вас снова!

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А
очень
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