В этой поездке Карелия раскроется с разных сторон: вы ощутите дыхание древнего вулкана, познакомитесь с историей земли на краеведческой экспозиции, поймаете брызги водопада.
А вторую половину путешествия посвятите себе — в акватермальном комплексе у вас будет 3 часа, чтобы перезагрузиться.
А вторую половину путешествия посвятите себе — в акватермальном комплексе у вас будет 3 часа, чтобы перезагрузиться.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Петрозаводска
11:30–12:30 — посещение заповедника Кивач
Один из самых известных равнинных водопадов России встречает мощным шумом и живой силой стихии. Мы прогуляемся по оборудованным тропам заповедника, посетим дендрарий и краеведческий музей.
12:30–13:30 — обед, переезд к палеовулкану
13:30–14:30 — посещение вулкана Гирвас
Древнему палеовулкану миллиарды лет, здесь чувствуется настоящая сила земли — это встреча с первозданной стихией. Неслучайно в этих местах снимали художественные фильмы.
14:30–14:50 — дорога в акватермальный комплекс
14:50–17:50 — отдых в комплексе «Хвоя»
Три часа в спа-зоне среди соснового леса на берегу озера. Вас ждут сауна и тёплые бассейны под открытым небом.
17:50–19:00 — возвращение в Петрозаводск
Вы узнаете:
- почему Карелию называют страной озёр и водопадов
- как ледники сформировали местный ландшафт
- откуда произошло название водопада Кивач и какие легенды с ним связаны
- как жили люди на карельской земле и как природа влияла на их уклад
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai или Toyota Rav4
- В акватермальный комплекс возьмите с собой: купальник, резиновые тапочки, полотенце, шампунь и гель для душа, личные средства гигиены
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Кивач: взрослые — 320 ₽, дети, пенсионеры, члены многодетных семей и инвалиды — бесплатно
- Вулкан Гирвас: взрослые — 300 ₽, студенты — 200 ₽, школьники — 150 ₽, путешественники 60+ — 200 ₽
- Акватермальный комплекс «Хвоя» (спа-зона, сауна и тёплый бассейн под открытым небом): будни (пн–чт) — 2800 ₽ за чел. за 3 ч, выходные (пт, сб, вс) — 3500 ₽ за чел. за 3 ч, дети до 3 лет бесплатно, дети от 4 до 14 лет — 1400 ₽ за чел. за 3 ч (пн–чт), 1750 ₽ за чел. за 3 ч (пт, сб, вс)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 182 туристов
Я коренной житель Карелии. Занимаюсь туризмом уже не первый год, да и сама люблю путешествовать. Являюсь аттестованным гидом. Участвовала в Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, вошла в топ-200 лучших экскурсоводов выставки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия замечательная! Природа, водопад, озера и реки, придания и история края, термы и парение в «Хвое»! Спасибо большое Кириллу! Вы супер! День прошел чудесно!
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Е
Нам очень повезло с гидом, Кирилл нас встретил, всю дорогу рассказывал и показывал достопримечательности, сразу видно, человек погружен в истрию своего края. Гид рассказал нам даже больше, чем мы ожидали,еще
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Рады, что экскурсия подарила вам новые знания и при этом не оставила усталости, а наоборот-зарядила. Термы и парение действительно чудесно завершают прогулку. Ждём вас снова!
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О
Хочу поблагодарить Кирилла за профессионализм и отличную идею НОВОГО маршрута Карельская перезагрузка. Все продумано до мелочей: от удобного места встречи, темпа прогулки, интересной, завлекающей подачей информации и завершающей релаксации в акватермальном комплексе «Хвоя». Узнали много нового и интересного! Спасибо!
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за развёрнутый отзыв. Нам очень приятно, что вы высоко оценили логистику, информативность экскурсии и завершающий отдых в
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А
очень
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