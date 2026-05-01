Столица Карелии расскажет о себе через барельефы у стелы воинской славы, арт-объекты и место основания Петровской слободы.
На прогулке вы увидите знаковые точки Петрозаводска и узнаете, как северные земли связаны с Древней Русью, империей и событиями 20 века. А ещё прикоснётесь к коллекции древностей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- набережную Онежского озера — второго по величине в Европе
- арт-объекты
- памятник Петру I с необычной историей
- барельефы у стелы воинской славы
- место, где 300 лет назад заложили город
- бывшую Соборную площадь
- пушку времён Александра II
- коллекцию древностей, минералов и исторических предметов
Вы узнаете:
- почему Петрозаводск занимает особое место на карте Карелии
- какие народы сформировали историю этого края и как они связаны с Древней Русью
- как шведы пытались отбить эти земли у Ивана Грозного
- зачем Пётр I в спешке основал здесь Петровскую слободу
- какой приказ Екатерины Великой нарушили жители Петрозаводска
- кто из иностранцев нашёл здесь дом и помог российской армии
- каким был город в 19 веке и что происходило в Петрозаводске в 20 веке
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 500 туристов
Я из Петрозаводска, и во мне слились крови всех народов, населяющих Карелию: великороссов, финнов, карелов. Каждый народ оставил во мне частицу себя, частицу воспоминаний, частицу эмоций, частицу древних преданий. Давайте вместе погрузимся в историю этого края, удивимся, посмеёмся, задумаемся, вдохнём полной грудью онежский бриз с тонким ароматом карельских сосен и ощутим, что Карелия прекрасна!
