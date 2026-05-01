История Петрозаводска - в местах и артефактах

Пройти по Онежской набережной, увидеть, где основали город, и рассмотреть предметы разных эпох
Столица Карелии расскажет о себе через барельефы у стелы воинской славы, арт-объекты и место основания Петровской слободы.

На прогулке вы увидите знаковые точки Петрозаводска и узнаете, как северные земли связаны с Древней Русью, империей и событиями 20 века. А ещё прикоснётесь к коллекции древностей.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • набережную Онежского озера — второго по величине в Европе
  • арт-объекты
  • памятник Петру I с необычной историей
  • барельефы у стелы воинской славы
  • место, где 300 лет назад заложили город
  • бывшую Соборную площадь
  • пушку времён Александра II
  • коллекцию древностей, минералов и исторических предметов

Вы узнаете:

  • почему Петрозаводск занимает особое место на карте Карелии
  • какие народы сформировали историю этого края и как они связаны с Древней Русью
  • как шведы пытались отбить эти земли у Ивана Грозного
  • зачем Пётр I в спешке основал здесь Петровскую слободу
  • какой приказ Екатерины Великой нарушили жители Петрозаводска
  • кто из иностранцев нашёл здесь дом и помог российской армии
  • каким был город в 19 веке и что происходило в Петрозаводске в 20 веке

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 500 туристов
Я из Петрозаводска, и во мне слились крови всех народов, населяющих Карелию: великороссов, финнов, карелов. Каждый народ оставил во мне частицу себя, частицу воспоминаний, частицу эмоций, частицу древних преданий. Давайте вместе погрузимся в историю этого края, удивимся, посмеёмся, задумаемся, вдохнём полной грудью онежский бриз с тонким ароматом карельских сосен и ощутим, что Карелия прекрасна!

