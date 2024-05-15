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словам инструкторов "августовская вода по уровню майской". Абсолютно спокойная река, простые пороги, спокойствие и умиротворение. Комаров было не много, клещей не было вообще. Огромное количество муравьев на всех стоянках, которые кусались как редиски. Было много пауков. Моя фобия насекомых растворилась на третий день, когда перекусали все кто водится в округе. Красивая и комфортная стоянка за Шотозером, комфортная стоянка на "Матросах". Ты всегда или мокрый или влажный, к этому достаточно быстро адаптируешься. Высохнет все только при наличии яркого солнца на дневке. Берите с собой вещи, которым достаточно температуры тела и ветра, чтобы высохнуть) На паре стоянок ночью было холодно, термобелье не будет лишним. К третьему дню вы будете забираться на любой берег и с любого берега сможете запрыгнуть в рафт как горный козлик, используя все подручные растения для баланса, а так же соседей и весло. Спать в палатке оказалось вполне себе комфортным занятием, все к третьему дню))))) По еде все ок, кормят на убой во всех смыслах. Тушенки со всеми видами круп я наелась на год вперед. Супы, каши, конфеты, овощные салаты, паштеты, плавленые сыры, бекон, соки, хлеб, мармелад, чай, кофе - все в наличии в достаточном количестве. Грибы собирались по ходу сплава. Ягоды так же можно было собрать с лесу на стоянках. Готовили все вместе, периодически бухча на инструкторов, чтобы они поели. В доступе всегда кипяченая вода, на паре стоянок есть магазины, где можно закупиться всем тем, что вам необходимо. У нас часть группы много шла на веслах, часть группы шла в основном на моторе. Если вы идете на моторе, то это максимально лайтовый вид отдыха, вы сидите/лежите на борту рафта и наслаждаетесь видами, процесс этот может длится часами. Проход по Шотозеру занимает 4-5 часов, и там вы тоже будете созерцать все вокруг) Из категоричных минусов - туалет. Лес это конечно прекрасно, но привыкнуть к таким удобствам невозможно. Это точно не адреналиновый сплав, если вы не перевернетесь или не случится какого-то форс-мажора. Если у группы будет желание, вполне можно научиться грести, попросив об этом инструктора.