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Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
«Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
«Сплав по реке Шуя на рафтах — это водный тур, который проходит по одной из самых популярных и крупных рек южной Карелии на рафтах»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
«Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги «Сизовский», «Собачий», сразу за порогом стоянка»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
«Сплав на катамаранах по реке Укса: пор»
14 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ТТатьяна9 января 2024Экстремальный сплав по реке Укса в КарелииПоездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ИИрина18 сентября 2023Это был самый интересный, насыщенный и познавательный отпуск. Получали наслаждение от каждой экскурсии, но больше всего запомнились экскурсии по Петрозаводску
- ММария24 августа 2023Это был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойная, в наш сплав по
- ООксана15 августа 2023Экстремальный сплав по реке Укса в КарелииВсе четко, информация полная и понятная.
- ММария15 августа 2023Экстремальный сплав по реке Укса в КарелииВсе было хорошо, но немного не хватило первичного инструктажа. А так еда была очень вкусной, на сплавах не было нужды прилагать множество усилий.
- ООксана15 августа 2023Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23 Ожидала больших впечатлений, но делюсь тем, что получилось по факту. Ездили на сплав в составе 4
- ММария15 августа 2023Было интересно, не сложно и очень весело. Повезло с погодой и компанией. Этот тур - хорошая возможность завести новые знакомства.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «По рекам и каналам»
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