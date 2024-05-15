Туры по рекам в Петрозаводске 2024

Найдено 9 туров в категории «По рекам и каналам» в Петрозаводске, цены от 14 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
«Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900 за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
«Сплав по реке Шуя на рафтах — это водный тур, который проходит по одной из самых популярных и крупных рек южной Карелии на рафтах»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000 за человека
Сплав по реке Верхняя Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
«Начинается сплав по реке Шуя, попадутся несложные шиверы и пороги «Сизовский», «Собачий», сразу за порогом стоянка»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000 за человека
Сплав по реке Укса на катамаранах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
«Сплав на катамаранах по реке Укса: пор»
14 июня в 10:00
от 14 800 за человека
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Сплав по реке Укса на катамаранах
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
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    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • И
    Ирина
    18 сентября 2023
    Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
    Это был самый интересный, насыщенный и познавательный отпуск. Получали наслаждение от каждой экскурсии, но больше всего запомнились экскурсии по Петрозаводску
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    и по горному парку Рускеала. Несмотря на насыщенную программу, удавалось найти время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу и попробовать национальную кухню, а также насладиться красотами Онежского озера. Конечно, самые невероятные эмоции подарил сплав по реке в последний день тура. Под руководством опытных рафтингистов удалось преодолеть пороги первой и второй степени. Отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Анну. Это, пожалуй, была первая экскурсия, когда мы всей семьёй так внимательно слушали абсолютно все истории, не желая упускать ни единого слова. В целом мы очень довольны поездкой, даже несмотря на то, что погода в первый день оставляла желать лучшего. Но даже сильный холод в день приезда не смог испортить нам настроение)

  • М
    Мария
    24 августа 2023
    Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
    Это был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойная, в наш сплав по
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    словам инструкторов "августовская вода по уровню майской". Абсолютно спокойная река, простые пороги, спокойствие и умиротворение. Комаров было не много, клещей не было вообще. Огромное количество муравьев на всех стоянках, которые кусались как редиски. Было много пауков. Моя фобия насекомых растворилась на третий день, когда перекусали все кто водится в округе. Красивая и комфортная стоянка за Шотозером, комфортная стоянка на "Матросах". Ты всегда или мокрый или влажный, к этому достаточно быстро адаптируешься. Высохнет все только при наличии яркого солнца на дневке. Берите с собой вещи, которым достаточно температуры тела и ветра, чтобы высохнуть) На паре стоянок ночью было холодно, термобелье не будет лишним. К третьему дню вы будете забираться на любой берег и с любого берега сможете запрыгнуть в рафт как горный козлик, используя все подручные растения для баланса, а так же соседей и весло. Спать в палатке оказалось вполне себе комфортным занятием, все к третьему дню))))) По еде все ок, кормят на убой во всех смыслах. Тушенки со всеми видами круп я наелась на год вперед. Супы, каши, конфеты, овощные салаты, паштеты, плавленые сыры, бекон, соки, хлеб, мармелад, чай, кофе - все в наличии в достаточном количестве. Грибы собирались по ходу сплава. Ягоды так же можно было собрать с лесу на стоянках. Готовили все вместе, периодически бухча на инструкторов, чтобы они поели. В доступе всегда кипяченая вода, на паре стоянок есть магазины, где можно закупиться всем тем, что вам необходимо. У нас часть группы много шла на веслах, часть группы шла в основном на моторе. Если вы идете на моторе, то это максимально лайтовый вид отдыха, вы сидите/лежите на борту рафта и наслаждаетесь видами, процесс этот может длится часами. Проход по Шотозеру занимает 4-5 часов, и там вы тоже будете созерцать все вокруг) Из категоричных минусов - туалет. Лес это конечно прекрасно, но привыкнуть к таким удобствам невозможно. Это точно не адреналиновый сплав, если вы не перевернетесь или не случится какого-то форс-мажора. Если у группы будет желание, вполне можно научиться грести, попросив об этом инструктора.

    Это был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойнаяЭто был мой первый длительный сплав. Наши инструкторы Оля, Даня и Сергей. Места красивые, вода спокойная
  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
    Все четко, информация полная и понятная.
    Все четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятная
  • М
    Мария
    15 августа 2023
    Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
    Все было хорошо, но немного не хватило первичного инструктажа. А так еда была очень вкусной, на сплавах не было нужды прилагать множество усилий.
  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
    Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23 Ожидала больших впечатлений, но делюсь тем, что получилось по факту. Ездили на сплав в составе 4
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    человек: взрослый, то есть я и трое детей подростков. Хотелось показать детям что есть природа, палатки, спальники, песни у костра, в общем, походные условия. В целом, поездка удалась. Погода как по заказу, почти всегда было солнечно. Только пару дней дожди. Загорели, как на море! Пороги все безопасные. Уровень воды высокий. Очень много шли на моторах, весла только на порогах, так что грести немного совсем пришлось. В этом и плюс и минус. Еду готовили инструкторы. Это было в новинку. Пару раз пожарили грибы с картошкой сами. До ухи дело не дошло, хоть и поймали рыбку… Природа Карелии конечно великолепна. Плывешь, любуешься, загораешь… некоторые и книги прочитывали и к согревающим напиткам прикладывались. Ну раз уж без этого нельзя, то можно понять и простить:) Главный минус для меня в том, что как новичку не объяснили в первый день как палатки правильно собирать. Поэтому минус две дуги… При выходе на озера желательно иметь рядом теплую непромокаемую одежду. Волны и холодный ветер могут здорово быть неприятными, мы получили свою долю адреналина. Ну и еще наверное хотелось бы организации в плане объединения коллектива от инструкторов. В основном сами знакомились и дружились. И все равно все было замечательно, всем огромное спасибо за позитив и хорошее настроение.

    Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23Сплав по реке Шуя с 6.08.23-12.08.23
  • М
    Мария
    15 августа 2023
    Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
    Было интересно, не сложно и очень весело. Повезло с погодой и компанией. Этот тур - хорошая возможность завести новые знакомства.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «По рекам и каналам»

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  3. Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
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Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 9 авторских туров от 14 800 до 66 400. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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