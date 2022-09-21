1 день

Начало невероятного новогоднего приключения в Карелии

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – музей-заповедник «Кижи». Это не только знаменитый остров, но и презентационно-выставочные центры и огромные фонды, которые находятся в столице республике Карелия – в городе Петрозаводске.

В течение всего года здесь экспонируются выставки, посвященные историко-культурному наследию края.

Здесь не только познакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.

Обедаем и в сопровождении нашего гида идем гулять по Онежской набережной. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть!

Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом.

Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.

Знакомство с городом заканчивается, и мы на автобусах едем до базы «Морошка» (около 1 часа в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2023 год.

База отдыха «Морошка» расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Идем заселяться.

Взрослые могут отдохнуть и спокойно обустроиться в номере, прогуляться по территории базы, в это время для детей будет организована развлекательная программа с аниматорами.

Нарядная елка, подарки, вкусные угощения и запах апельсинов – все это создает неповторимое новогоднее настроение.

Но самое главное для детей – это долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, возможность очутиться в волшебной зимней сказке и поверить в чудо!

Ужинаем.

Готовимся к встрече Нового года! Наряжаемся и прихорашиваемся.

Подводим итоги уходящего года, вспоминаем все хорошее, что с нами было, строим планы на следующий год и мечтаем.

Около 22:00 встречаемся в ресторане на новогоднем банкете и начинаем провожать уходящий 2022 год.

Веселимся и участвуем в праздничной программе.