В гостях у хаски

Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).

Знакомство с северными ездовыми собаками 4 породы, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорители Арктики – участники арктических экспедиций.

80 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.

Катание с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу.

Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире.

А теперь такая возможность есть и у Вас!

Ароматный обед в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).