Новый год в гостях у хаски

Новый год - время добра, веселья и чудес. И все это Вы праздничной программе «Новый год в гостях у хаски»:

5
3 отзыва
Новый год – время добра, веселья и чудес. И все это Вы праздничной программе «Новый год в гостях у хаски»:
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомитесь с северными ездовыми собаками четырех пород, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорители Арктики – участники арктических экспедиций;
  • задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу. Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой;
  • со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов;
  • в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции;
  • насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+);
  • на территории работает фотограф, возможно именно Вас он отметит вниманием и Вы сможете забрать фотографии в общем фотоархиве праздника.

Программа тура по дням

1 день
В гостях у хаски

Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).

Знакомство с северными ездовыми собаками 4 породы, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорители Арктики – участники арктических экспедиций.

80 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную  доброту.

Катание с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу.

Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире.

А теперь такая возможность есть и у Вас!

Ароматный обед в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость тура на 1 человека:
  • взрослый участник – 4 500 руб.;
  • дети 5+ до 12 лет (в сопровождении родителей) – 2 750 руб.;
  • дети до 5 лет – бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия и Арктическое письмо на Северный полюс
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Обучение управлению упряжкой
  • Катание на собачьих упряжках с Дедом морозом и его помощниками
  • Праздничная конкурсная программа со Снегурочкой
  • Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Работа профессионального фотографа на территории
  • Настольные игры и кино-час
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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10 янв 2022
Выражаем огромную благодарность за высочайшую организацию тура "Новый год в гостях у хаски". Получили массу положительных эмоций, заряд позитива и окунулись в настоящую снежную сказку "Морозко". Познакомились с живой легендой Виктором Симоновы, полярником и основателем питомника хаски. Надеемся, еще вернемся!
С
10 янв 2022
Очень интересный насыщенный тур. Всего 2 дня, но море впечатлений. День - катание и посещение питомника, второй день - катание на снегоходах к озеру лычный. Я поняла, что обязательно вернусь, а частичку моей души забрала Карелия. Очень интересная программа. Всем кто не был в Карелии советую начинать именно с этого 👍🏻☺️
П
10 янв 2022
Интересно. особенно детям. Можно и на нартах покататься и собак потискать и интересные истории про них послушать от экскурсовода и письмо деду морозу написать:)
А еще очень порадовала принимающая сторона - вниманием и теплым отношением к гостям.

Спасибо за классный день

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