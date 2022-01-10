Преимущества этого путешествия:
Начало тура в п. Матросы, вам необходимо самостоятельно самостоятельно добраться до места начала тура (время начала экскурсии запрашивайте у менеджера, зависит от даты заезда, утром или днем).
Знакомство с северными ездовыми собаками 4 породы, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорители Арктики – участники арктических экспедиций.
80 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Катание с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу.
Желающие (18+) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.
А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире.
А теперь такая возможность есть и у Вас!
Ароматный обед в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).
Тур не предусматривает проживания.Стоимость тура на 1 человека:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.