Мы сплетём миниатюрного лося, который будет напоминать вам о путешествии в наш сказочный край. Вы овладеете базовыми навыками работы с бумажной лозой. А также узнаете, какие ещё бывают способы плетения — например, из соснового корня.

Ваш гид в Петрозаводске

Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит в центре города в стенах исторического здания гостиницы «Северная».

В тёплой и атмосферной мастерской вы овладеете навыками плетения из бумажной лозы. А также услышите, какие ещё способы плетения существуют в Карелии.

Под моим руководством сплетёте фигурку лося и заберёте её с собой. Размер готового изделия примерно 10×15 см.

Организационные детали