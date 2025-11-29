Мы сплетём миниатюрного лося, который будет напоминать вам о путешествии в наш сказочный край. Вы овладеете базовыми навыками работы с бумажной лозой. А также узнаете, какие ещё бывают способы плетения — например, из соснового корня.
Описание мастер-класса
Мастер-класс проходит в центре города в стенах исторического здания гостиницы «Северная».
В тёплой и атмосферной мастерской вы овладеете навыками плетения из бумажной лозы. А также услышите, какие ещё способы плетения существуют в Карелии.
Под моим руководством сплетёте фигурку лося и заберёте её с собой. Размер готового изделия примерно 10×15 см.
Организационные детали
- Возраст участников — от 7 лет
- В стоимость включены все необходимые материалы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе гостиницы «Северная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Живу в Карелии, плету из бумажной лозы и с удовольствием обучаю этому ремеслу всех желающих в своей мастерской в самом сердце столицы республики — Петрозаводске. На занятиях не только делюсь опытом, но и рассказываю о традиционных карельских ремёслах.
