Елена проводит ещё 6 экскурсий

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Душевная прогулка по Петрозаводску

Прочувствовать карельский колорит и познакомиться с главными символами северного города

Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
На первый взгляд Петрозаводск кажется маленьким неприметным городом — предлагаю вам копнуть поглубже и доказать обратное! На нашей прогулке 👣 оживут легенды Онежского озера, предания о старообрядцах, карельские сказания и истории 📖 Петровской эпохи.

И всё это — в сопровождении мелодий кантеле, вереницы довоенных фасадов и северных пейзажей.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску

Что вас ожидает

Калейдоскоп эпох Петрозаводска
За пару часов мы прогуляемся по страницам истории 📖 карельской столицы ⭐️ от эпохи мезолита до сегодняшнего дня. Вы попробуете представить Карелию каменного века, увидите постройки Екатерининской эпохи, осмотрите довоенное здание гостиницы «Северная» и услышите легенды, окружающие памятник Ленину. Мы разберемся, как драматический театр связан со старообрядцами, полюбуемся 300-летними лиственницами в Губернском саду и поговорим о судьбе трех храмов на Сенатской площади. А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами.

Проникнуться духом Карелии
В самых интересных уголках Петрозаводска я помогу вам по-настоящему ощутить карельский колорит. Вы послушаете звучание национального инструмента кантеле и народные песни Карелии. Вдохновитесь пейзажами Онежского озера и рассмотрите старинные фотографии 📸 Петрозаводска, чтобы сравнить дореволюционный и современный облик города. И конечно, я приправлю нашу прогулку 👣 рассказами о жизни и аутентичном быте карелов, поделюсь местными легендами и сказаниями.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана за 1-2 участников, если вас больше, доплата за каждого последующего человека составит 500 руб.
  • Экскурсия пешеходная, но по желанию можно провести ее на вашем авто
  • После прогулки вы получите промокод, дающий 10% скидку на общий чек в одном из лучших ресторанов Петрозаводска с блюдами карельской кухни
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Северная»
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску
Душевная прогулка по Петрозаводску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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Елена проводит ещё 6 экскурсий

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