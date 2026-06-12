Елена проводит ещё 6 экскурсий

На первый взгляд Петрозаводск кажется маленьким неприметным городом — предлагаю вам копнуть поглубже и доказать обратное! На нашей прогулке оживут легенды Онежского озера, предания о старообрядцах, карельские сказания и истории Петровской эпохи. И всё это — в сопровождении мелодий кантеле, вереницы довоенных фасадов и северных пейзажей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Калейдоскоп эпох Петрозаводска

За пару часов мы прогуляемся по страницам истории карельской столицы от эпохи мезолита до сегодняшнего дня. Вы попробуете представить Карелию каменного века, увидите постройки Екатерининской эпохи, осмотрите довоенное здание гостиницы «Северная» и услышите легенды, окружающие памятник Ленину. Мы разберемся, как драматический театр связан со старообрядцами, полюбуемся 300-летними лиственницами в Губернском саду и поговорим о судьбе трех храмов на Сенатской площади. А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами.

Проникнуться духом Карелии

В самых интересных уголках Петрозаводска я помогу вам по-настоящему ощутить карельский колорит. Вы послушаете звучание национального инструмента кантеле и народные песни Карелии. Вдохновитесь пейзажами Онежского озера и рассмотрите старинные фотографии Петрозаводска, чтобы сравнить дореволюционный и современный облик города. И конечно, я приправлю нашу прогулку рассказами о жизни и аутентичном быте карелов, поделюсь местными легендами и сказаниями.