Елена проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Калейдоскоп эпох Петрозаводска

За пару часов мы прогуляемся по страницам истории 📖 карельской столицы ⭐️ от эпохи мезолита до сегодняшнего дня. Вы попробуете представить Карелию каменного века, увидите постройки Екатерининской эпохи, осмотрите довоенное здание гостиницы «Северная» и услышите легенды, окружающие памятник Ленину. Мы разберемся, как драматический театр связан со старообрядцами, полюбуемся 300-летними лиственницами в Губернском саду и поговорим о судьбе трех храмов на Сенатской площади. А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами.

Проникнуться духом Карелии

В самых интересных уголках Петрозаводска я помогу вам по-настоящему ощутить карельский колорит. Вы послушаете звучание национального инструмента кантеле и народные песни Карелии. Вдохновитесь пейзажами Онежского озера и рассмотрите старинные фотографии 📸 Петрозаводска, чтобы сравнить дореволюционный и современный облик города. И конечно, я приправлю нашу прогулку 👣 рассказами о жизни и аутентичном быте карелов, поделюсь местными легендами и сказаниями.

Организационные детали