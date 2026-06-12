Елена проводит ещё 6 экскурсий

Прочувствовать карельский колорит и познакомиться с главными символами северного города
На первый взгляд Петрозаводск кажется маленьким неприметным городом — предлагаю вам копнуть поглубже и доказать обратное! На нашей прогулке оживут легенды Онежского озера, предания о старообрядцах, карельские сказания и истории Петровской эпохи. И всё это — в сопровождении мелодий кантеле, вереницы довоенных фасадов и северных пейзажей.
За пару часов мы прогуляемся по страницам истории карельской столицы от эпохи мезолита до сегодняшнего дня. Вы попробуете представить Карелию каменного века, увидите постройки Екатерининской эпохи, осмотрите довоенное здание гостиницы «Северная» и услышите легенды, окружающие памятник Ленину. Мы разберемся, как драматический театр связан со старообрядцами, полюбуемся 300-летними лиственницами в Губернском саду и поговорим о судьбе трех храмов на Сенатской площади. А на Онежской набережной поговорим о преданиях озера и целом ансамбле необычных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами.
Проникнуться духом Карелии
В самых интересных уголках Петрозаводска я помогу вам по-настоящему ощутить карельский колорит. Вы послушаете звучание национального инструмента кантеле и народные песни Карелии. Вдохновитесь пейзажами Онежского озера и рассмотрите старинные фотографии Петрозаводска, чтобы сравнить дореволюционный и современный облик города. И конечно, я приправлю нашу прогулку рассказами о жизни и аутентичном быте карелов, поделюсь местными легендами и сказаниями.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Северная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2803 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Самые лучшие впечатления от экскурсии. Елена очень позитивная, интересная подача материала. кроме того предоставила много дополнительного материала после экскурсии. Рекомендую
Елена
Ответ организатора:
Благодарю ВАС за тёплые слова! Всего вам доброго!
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М
Марина
Елена очень харизматичный экскурсовод. Экскурсия была интересна, насыщенна и эмоциональна. Все члены семьи остались довольны
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова, я рада была с вами познакомиться, обязательно приезжайте в Карелию снова, очень рада буду вас видеть! Всего вам наилучшего, с уважением Елена!
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О
Оксана
Экскурсия прошла легко, интересно и неутомительно. Материал был нескучным, все с юмором, душевно. Спасибо Елене за знакомство с Петрозаводском!
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А
Андрей
Это потрясающая авторская экскурсия душой которой конечно же является Елена! Она очень лёгкий, весёлый и приятный в общении человек. Обладает глубокими знаниями о Петрозаводске, а также об истории и традициях читать дальшеуменьшить
местного населения. Прогулка проходит в спокойном темпе с посещением основных объектов исторического центра и набережной. Елена найдет ответы на все Ваши вопросы и посоветует, что и где ещё посмотреть или приобрести. Нам порекомендовала человека с которым мы прокатились по остальным достопримечательностям Карелии (Кивач, Гирвас, Марциальные воды, Сампо) за что выражаем отдельную благодарность!
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Евгения
Экскурсовод с чувством юмора, что очень важно! У нас семьей остались только положительные эмоции. Еще Елена поделилась отдельной интересной информацией по истории своего родного края для самостоятельного изучения! Спасибо 🙏!
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Галина
Прогулка с Еленой действительно была душевной. Мы узнали много интересных фактов из истории города, увидели Петрозаводск глазами Елены, и он нам понравился. Гид ответила на все наши вопросы, дала рекомендации, что посетить, посмотреть, куда сходить. Захотелось ещё раз приехать в этот уютный чудесный город. Рекомендуем.
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