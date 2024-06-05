1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Отлично!
- ААнастасия26 мая 2024Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
- ЕЕвгения24 мая 2024😍😍😍
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
- ИИрина21 апреля 2024.
- ААндрей25 февраля 2024Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
- ДДмитрий13 января 2024Замечательная познавательная экскурсия. Великолепные организаторы, рассказчики и мастера своего дела Елена и Светлана. Мы в Карелии второй раз. Влюбились в ваш замечательный
- ИИгорь10 января 2024Выражаю огромную благодарность Роману за прекрасный прием и экскурсии. Три дня наша компания побывала в сказке. Мы остались в полном восторге. Приедем обязательно еще раз к вам!
- ЕЕлена8 января 2024Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит! Но у нашего гида
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Уникальный опыт»
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