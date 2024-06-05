Уникальный опыт – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Петрозаводске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Мини-группа
2.5 часа
64 отзыва
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Отлично!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
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    мы теперь всем друзьям рекомендуем, воспользоваться данным предложением. До сих пор с трепетом вспоминаем эту прогулку и очень тепло на душе становится, нам еще повезло, что была не так много народу, и все как на подбор, очень атмосферненько было💔 Очень приятный бонус, то что в прогулку входит чай и печеньки🥹 и то что имеются пледы и плащи на судне)

    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    😍😍😍
    😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
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    впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка и доступна, все получилось очень красиво и вкусно!!! Потом со своими же рукоделиями тебе на выбор дают несколько бомбических эксклюзивных чаев, сосновые шишки в сиропе, мед и ты вдоволь наслаждаешься дарами севера…. вечер оставляет только тёплые и счастливые воспоминания о любимой Карелии!!! Желаю вам процветания и успехов во всем!!! Вы лучшая команда!!!

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
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    показала и рассказала про технику приготовления калиток. Мы с ней целый противень их сделали. Мои, конечно, кривоваты. Но не менее вкусные получились. Пока они выпекались, Павел поведал про чайные сборы, которые сам разрабатывал и предложил выбрать, какой будет заварен к калиткам. Отличное времяпрепровождение: и навык новый приобретаешь, и узнаёшь ближе карельскую кухню. Однозначно рекомендую к посещению))

    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучшеОтличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше
  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Самобытная Карелия
    .
  • А
    Андрей
    25 февраля 2024
    Самобытная Карелия
    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас угощали Иван-чаем, заваренным разными
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    способами и травяным чаем из Таволги под интересный рассказ Елены – настоящего травника. Мы узнали и о полезных свойствах Иван-чая и как его правильно собрать, ферментировать, хранить и заваривать. И все это в дружеской и непринужденной обстановке. Затем беседа перешла к Светлане, художнице, посвятившей себя разгадкам значений петроглифов Карелии. Ее рассказ был настолько интересен и увлекателен, что время пролетело незаметно. Без разъяснений Светланы очень сложно понять те послания из глубины веков, которые несут петроглифы. Экскурсия закончилась, а я еще несколько часов находился под впечатлением увиденного и услышанного. Спасибо огромное Елене и Светлане. Рекомендую посетить. P.S. По окончанию экскурсии каждый участник получил по подарку, что очень приятно.

    Посетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала насПосетили экскурсию с двумя детьми (11 и 14 лет). Экскурсия поделена на 2 части. Сначала нас
  • Д
    Дмитрий
    13 января 2024
    Самобытная Карелия
    Замечательная познавательная экскурсия. Великолепные организаторы, рассказчики и мастера своего дела Елена и Светлана. Мы в Карелии второй раз. Влюбились в ваш замечательный
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    край. Наше знакомство с петроглифами Карелии под руководством Светланы только усилило наши чувства. Ода Иван-чаю от Елены расширила наши познания о целебном растении и приготовленных из него вкусных напитках. Конечно же, радушные хозяева предложили нам их продегустировать. В следующий приезд постараемся продолжить наше дальнейшее знакомство с Карелией с этого же мастер-класса.

  • И
    Игорь
    10 января 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Выражаю огромную благодарность Роману за прекрасный прием и экскурсии. Три дня наша компания побывала в сказке. Мы остались в полном восторге. Приедем обязательно еще раз к вам!
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
    Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит! Но у нашего гида
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    был теплый микроавтобус, а у нас термос с чаем - так что выжили и даже никто ничего не отморозил себе, хотя руки рисковали - очень сложно перестать фотографировать окружающую красоту! Водопад Кивач в морозы, кажется, даже больше впечатляет, чем летом. Нас впечатлил:) А на горе Сампо, помимо природных красот, конечно же, лучший в Карелии туалет (хотелось попросить там климатического убежища в тридцатиградусный мороз).

    Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!Нам "повезло" - в день экскурсии ударил мороз и на маршруте было - 31-33. Очень бодрит!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
  3. Мастер-класс по калиткам
  4. Самобытная Карелия
  5. Промысловая рыбалка на Онежском озере
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  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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