3-дневный сплав на катамаранах по реке Кереть

Тур по реке Кереть ― это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря! Река Кереть не только красива, но и исторически значимое место. В прошлом по этой реке проходили торговые пути, связывающие Карелию с Белым морем. Сегодня она стала местом для уединенного отдыха, экскурсий и путешествий по порогам.
5
3 отзыва
3-дневный сплав на катамаранах по реке Кереть
3-дневный сплав на катамаранах по реке Кереть
3-дневный сплав на катамаранах по реке Кереть
Ближайшие даты:
20
июл10
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Лоухи, инструктаж и выход на воду

После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варацкое (59 км, около 1,5 часа в дороге).

Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.

Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на рафтах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный. В общей сложности 15 км пути.

В пути будет горячий обед или перекус.

Название Кереть происходит от саамского слова "гиера", что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Постановка лагеря, ужин и ночевка в полевых условиях.

Прибытие в Лоухи, инструктаж и выход на водуПрибытие в Лоухи, инструктаж и выход на водуПрибытие в Лоухи, инструктаж и выход на воду
2 день

Пороги и выход к Белому морю

После завтрака сплав по реке Кереть по маршруту: пор. Павловский (2 к. с.) – пор. Колупаевский (2-3 к. с.) – пор. Кривой-3 (3 к. с.) – пор. Морской (2 к. с.) – о. Олений, 29 км.

В пути перекус или полноценный обед на берегу.

Выход в Белое море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.

Белое море – одно из самых маленьких морей. Оно, хоть его и называют единственным внутренним морем России, является заливом Северного Ледовитого океана. Архипелаг, раскинувшийся в Белом море, насчитывает более сотни островов разной площади.

Переход на один из островов в Белом море – о. Олений, где вы встанете на стоянку.

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Пороги и выход к Белому морюПороги и выход к Белому морюПороги и выход к Белому морю
3 день

Белое море и возвращение домой

Завтрак в лагере.

У вас будет свободное время.

Вы можете отправиться изучать остров: пешком по суше или на катамаранах по воде.

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.

Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор. Чтобы подглядеть за жизнью под водой даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.

А еще можно покупаться, позагорать, отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай, или просто перекусить во время прогулки.

Инструкторы затопят баню.

Обед, сбор личных вещей и снаряжения.

На катамаранах вы отправитесь до поселка Нижняя Пулонга (6 км, в пути около 2-х часов).

23:00 Трансфер к станции Чупа.

У вас будет время, чтобы зайти в магазин и купить перекус в дорогу.

Отправление ночными поездами со станции Чупа.

Белое море и возвращение домойБелое море и возвращение домойБелое море и возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках. Палатки — трехместные, заселение по 3 человека.

Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Доплата за размещение в 2-местной палатке —1000 руб. /тур.

О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Сплав на 6-местном катамаране5 участников + инструктор22 500 руб. /чел.
Сплав на 4-местном на катамаране

3 участника + инструктор

(только для готового экипажа)

27 000 руб. /чел.
Сплав на 2-, 4-, 6-местном катамаране

2, 4, 6 участников,

Без инструктора

19 500 руб. /чел

Заявки на участие в туре на 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей — 3 человека.

Заявки на участие в туре на катамаране без инструктора принимаются только от готовых экипажей.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Баня
Что не входит в цену
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Неопреновый костюм - 3 300 руб/тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Размещение в двухместной палатке - 1 000 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Железнодорожные билеты до ст. Лоухи и от ст. Чупа
Место начала и завершения?
Республика Карелия, посёлок городского типа Лоухи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите с собой:

  • рюкзак без станка или дорожную сумку;
  • спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

Форма одежды во время сплава:

  • на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется;
  • резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
  • в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
  • рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
  • на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
  • на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
  • можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
  • если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

Обувь (удобная, без каблуков):

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья — «городская».

Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

Документы и деньги в герметичной упаковке:

  • паспорт;
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.

Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».

Просьба предупредить родных.

На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора — 150 руб

Как организовано питание на маршруте?

Питание 3-разовое.

Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.

Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.

В меню включены свежие овощи, супы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Мотор — подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки — трехместные. Заселение по 3 человека.

Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда — личную посуду нужно иметь каждому.

Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Можно ли взять личное снаряжение?

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли ловить рыбу?

Рыбалка на реке официально запрещена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
17 сен 2024
Отличная организация и сопровождение в течение тура.
К
17 сен 2024
Благодарна Анне, что дала мне возможность перегрузиться и предоставила такой тур.
И
9 сен 2024
Все отлично, инструкторы Никита и Марина лучшие. Советую всем

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