Программа тура по дням
Прибытие в Лоухи, инструктаж и выход на воду
После встречи на вокзале п. Лоухи вас ждет трансфер к месту начала сплава – оз. Варацкое (59 км, около 1,5 часа в дороге).
Завтрак в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла.
Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Сплав на рафтах по реке Кереть: оз. Варацкое – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный. В общей сложности 15 км пути.
В пути будет горячий обед или перекус.
Название Кереть происходит от саамского слова "гиера", что означает «вершина горы». Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.
Постановка лагеря, ужин и ночевка в полевых условиях.
Пороги и выход к Белому морю
После завтрака сплав по реке Кереть по маршруту: пор. Павловский (2 к. с.) – пор. Колупаевский (2-3 к. с.) – пор. Кривой-3 (3 к. с.) – пор. Морской (2 к. с.) – о. Олений, 29 км.
В пути перекус или полноценный обед на берегу.
Выход в Белое море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Белое море – одно из самых маленьких морей. Оно, хоть его и называют единственным внутренним морем России, является заливом Северного Ледовитого океана. Архипелаг, раскинувшийся в Белом море, насчитывает более сотни островов разной площади.
Переход на один из островов в Белом море – о. Олений, где вы встанете на стоянку.
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Белое море и возвращение домой
Завтрак в лагере.
У вас будет свободное время.
Вы можете отправиться изучать остров: пешком по суше или на катамаранах по воде.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор. Чтобы подглядеть за жизнью под водой даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.
А еще можно покупаться, позагорать, отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай, или просто перекусить во время прогулки.
Инструкторы затопят баню.
Обед, сбор личных вещей и снаряжения.
На катамаранах вы отправитесь до поселка Нижняя Пулонга (6 км, в пути около 2-х часов).
23:00 Трансфер к станции Чупа.
У вас будет время, чтобы зайти в магазин и купить перекус в дорогу.
Отправление ночными поездами со станции Чупа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках. Палатки — трехместные, заселение по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Доплата за размещение в 2-местной палатке —1000 руб. /тур.
О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|22 500 руб. /чел.
|Сплав на 4-местном на катамаране
3 участника + инструктор
(только для готового экипажа)
|27 000 руб. /чел.
|Сплав на 2-, 4-, 6-местном катамаране
2, 4, 6 участников,
Без инструктора
|19 500 руб. /чел
Заявки на участие в туре на 4-местном катамаране принимаются только от готовых экипажей — 3 человека.
Заявки на участие в туре на катамаране без инструктора принимаются только от готовых экипажей.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- Баня
Что не входит в цену
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Неопреновый костюм - 3 300 руб/тур. Оплачивается при бронировании тура
- Размещение в двухместной палатке - 1 000 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
- Железнодорожные билеты до ст. Лоухи и от ст. Чупа
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку;
- спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора — 150 руб
Как организовано питание на маршруте?
Питание 3-разовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Мотор — подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Можно ли взять личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли ловить рыбу?
Рыбалка на реке официально запрещена.