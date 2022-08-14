2 день

Экскурсия на весь день: горный парк Рускеала

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов, заказ экскурсии ЗАРАНЕЕ, ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА. Оплата – на туре гиду).

ВНИМАНИЕ: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.

Или "Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала.

* Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.)

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева.

Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).

Его работы известны на весь мир.

Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.