Туры на остров Валаам из Петрозаводска

Найдено 15 туров в категории «Остров Валаам» в Петрозаводске, цены от 16 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
«Северное гостеприимство: увлекательные экскурсии в древний Валаам, загадочные Кижи, горный парк Рускеала и знаменитый водопад Кивач»
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
«Сказания Севера» и Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Этот тур для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«В познавательном путешествии по Русскому северу будут: острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«В познавательном путешествии по Русскому северу — острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Сокровища Карельской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
«Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 минут в пути)»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Валаам и Соловки — центры духовной и культурной жизни северо-запада России, хранящие в себе многовековую историю»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«плату: экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«А еще сможете прокатиться на ретропоезде и побывать на острове Валаам»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Вас ждут лучшие рестораны, кулинарный мастер-класс, форелевое хозяйство, остров Валаам, отель на берегу Ладожского озера и барбекю-ужины в самых красивых местах»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«11:00–12:00 От причала города Сортавала вы отправитесь на «метеоре» на остров Валаам»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900 за человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
«В программу включены завтраки в гостинице, а также обед в монастырской трапезной на острове Валаам (при подтверждении экскурсии на «Метеоре»)»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Сокровища Карельской земли
    Тур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. Спасибо нашим гидам Татьяне Николаевне,
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    с которой прошел весь наш тур и Марине на острове Валаам. Поразительная любовь к своему краю заряжает туристов. А в горном парке Рускеала поражает как все устроено, как преподносится туристам этот объект - выше всяких похвал. Спасибо вам огромное за тур.

    Тур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. Спасибо
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Сокровища Карельской земли
    Все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    «Сказания Севера» и Соловки
    Насыщенный, интересный тур, узнала много нового. Хочется приехать ещё раз, большое спасибо
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур в Карелию
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Гастрономический тур в Карелию
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • Н
    Надежда
    9 октября 2023
    Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
    Отличный тур: куча впечатлений, прекрасная организация всех мероприятий. Очень интересно как для взрослых, так и для подрастающего поколения (ездила с внуком 11 лет, ему тоже все понравилось)
  • Ю
    Юлия
    7 октября 2023
    Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
    Наше путешествие, организованное Туроператором Большая Страна было очень хорошим. Мы провели в Карелии всего 3 дня, где было все организовано
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    и очень хорошо спланировано, а потом уже остались там сам-но и побывали во многих городах Северо-западного федерального округа. И я хочу сказать, что у нас была возможность сравнить отдых, когда за тебя все придумали, обеспечивают трансфер, питание, дают свободное время, чтобы изучить местность, и отдых, когда ты все придумываешь сам. И в том и в другом есть свои прелести, но идея совмещения 3 дня в Карелии с туром, а потом лети, куда хоти - мне очень зашла. ЭТО интересно! Все рекомендую! Касательно самого тура: все очень правильно сделано, для людей, Гиды от Туроператора, а их было 2 все очень большие молодцы. Трансфер, вот когда группа там пару раз разъезжалась в разные стороны (потому что кто-то добирается из Рускеала на поезде, кто-то на трансфере группы, нигде не было никаких негативных моментов. Мы ездили с сыном 6 лет, очень комфортно все прошло, и да мы любим путешествия и очень хотим увидеть еще нашу большую Страну при организации Большой Страны. Спасибо Всем, кто помогал все это организовать. Нашему менеджеру, гидам, водителям и руководству Вашей организации.

    Наше путешествие, организованное Туроператором Большая Страна было очень хорошим. Мы провели в Карелии всего 3 дня
  • Г
    Галина
    22 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Благодарю "Большую страну" за наше небольшое путешествие. Очень довольны туром по Карелии, рассчитанным на 3 дня, организация хорошая, замечательные гиды
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    и программа отличная, было и немного свободного времени в городе. Отдельно порадовало информационное сопровождение и поддержка от компании(в тг и на почте), всегда на связи и все инструкции максимально четкие и понятные. Будем следить за рассылкой в поисках идей для следующего приключения. Рады, что выбрали тур в вашей компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Остров Валаам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
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  3. Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Остров Валаам" можно забронировать 15 авторских туров от 16 950 до 122 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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