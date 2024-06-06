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Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
«Северное гостеприимство: увлекательные экскурсии в древний Валаам, загадочные Кижи, горный парк Рускеала и знаменитый водопад Кивач»
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Этот тур для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«В познавательном путешествии по Русскому северу будут: острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«В познавательном путешествии по Русскому северу — острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
«Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 минут в пути)»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Валаам и Соловки — центры духовной и культурной жизни северо-запада России, хранящие в себе многовековую историю»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«плату: экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«А еще сможете прокатиться на ретропоезде и побывать на острове Валаам»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«Вас ждут лучшие рестораны, кулинарный мастер-класс, форелевое хозяйство, остров Валаам, отель на берегу Ладожского озера и барбекю-ужины в самых красивых местах»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«11:00–12:00 От причала города Сортавала вы отправитесь на «метеоре» на остров Валаам»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
«В программу включены завтраки в гостинице, а также обед в монастырской трапезной на острове Валаам (при подтверждении экскурсии на «Метеоре»)»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина6 июня 2024Тур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. Спасибо нашим гидам Татьяне Николаевне,
- ЕЕвгений6 июня 2024Все понравилось!
- ЕЕкатерина11 марта 2024Насыщенный, интересный тур, узнала много нового. Хочется приехать ещё раз, большое спасибо
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ННадежда9 октября 2023Отличный тур: куча впечатлений, прекрасная организация всех мероприятий. Очень интересно как для взрослых, так и для подрастающего поколения (ездила с внуком 11 лет, ему тоже все понравилось)
- ЮЮлия7 октября 2023Наше путешествие, организованное Туроператором Большая Страна было очень хорошим. Мы провели в Карелии всего 3 дня, где было все организовано
- ГГалина22 сентября 2023Благодарю "Большую страну" за наше небольшое путешествие. Очень довольны туром по Карелии, рассчитанным на 3 дня, организация хорошая, замечательные гиды
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Остров Валаам»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Остров Валаам" можно забронировать 15 авторских туров от 16 950 до 122 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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