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и очень хорошо спланировано, а потом уже остались там сам-но и побывали во многих городах Северо-западного федерального округа. И я хочу сказать, что у нас была возможность сравнить отдых, когда за тебя все придумали, обеспечивают трансфер, питание, дают свободное время, чтобы изучить местность, и отдых, когда ты все придумываешь сам. И в том и в другом есть свои прелести, но идея совмещения 3 дня в Карелии с туром, а потом лети, куда хоти - мне очень зашла. ЭТО интересно! Все рекомендую! Касательно самого тура: все очень правильно сделано, для людей, Гиды от Туроператора, а их было 2 все очень большие молодцы. Трансфер, вот когда группа там пару раз разъезжалась в разные стороны (потому что кто-то добирается из Рускеала на поезде, кто-то на трансфере группы, нигде не было никаких негативных моментов. Мы ездили с сыном 6 лет, очень комфортно все прошло, и да мы любим путешествия и очень хотим увидеть еще нашу большую Страну при организации Большой Страны. Спасибо Всем, кто помогал все это организовать. Нашему менеджеру, гидам, водителям и руководству Вашей организации.