Я отвезу вас в лес — в 70 километрах от города, — где воздух очень чистый, а дискомфорт от комаров минимальный. Мы будем гулять по красивому сосновому бору, любоваться природой и искать белые грибы-боровики. Тихая охота обещает полную корзину и чистую голову.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

Трансфер из Петрозаводска

На комфортабельном седане — через карельские пейзажи к сосновому бору.

Поиск боровиков

Прогулка по лесу с чистым воздухом. Я покажу удачные места под соснами и научу отличать белые грибы от двойников.

Пикник в лесу

По желанию — небольшой отдых с вашей едой. Обсуждение находок и рассказы о карельском лесе.

Возвращение в город

Час пути — и вы уже дома с полной корзиной грибов.

Организационные детали