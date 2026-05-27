Я отвезу вас в лес — в 70 километрах от города, — где воздух очень чистый, а дискомфорт от комаров минимальный. Мы будем гулять по красивому сосновому бору, любоваться природой и искать белые грибы-боровики. Тихая охота обещает полную корзину и чистую голову.
Описание экскурсии
Трансфер из Петрозаводска
На комфортабельном седане — через карельские пейзажи к сосновому бору.
Поиск боровиков
Прогулка по лесу с чистым воздухом. Я покажу удачные места под соснами и научу отличать белые грибы от двойников.
Пикник в лесу
По желанию — небольшой отдых с вашей едой. Обсуждение находок и рассказы о карельском лесе.
Возвращение в город
Час пути — и вы уже дома с полной корзиной грибов.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле Skoda до места сбора грибов, прогулка и помощь в поисках лесных сокровищ
- Программа 7+
- Питание можно взять с собой по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Живу в Петрозаводске с рождения. Влюблён в свой регион и рад поделиться эмоциями с путешественниками.
