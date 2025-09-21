Этот маршрут соединяет три слоя Карелии — исторический, мифологический и геологический. Вы окажетесь на первом российском курорте, заглянете в глубину веков у скалы Сампо, встретите древний вулкан и полюбуетесь водопадом Кивач, которым восхищались представители дома Романовых.

Описание экскурсии

Мы отправимся на Марциальные воды — старейший российский курорт, основанный Петром I. Остановимся в Долине зайцев и у скалы Сампо — в живописной точке с отсылками к карело-финскому эпосу «Калевала». Вы попробуете воду из целебных источников, где император четыре раза проходил лечение, заглянете в дом смотрителя и в церковь апостола Петра, построенную по его чертежам.

Затем — переезд к палеовулкану Гирвас. Здесь сохранились застывшие лавовые поля, по которым можно пройтись, представляя, как миллиарды лет назад бушевала стихия.

В заповеднике «Кивач» находится второй по величине равнинный водопад Европы. Вы прогуляетесь по тропам и узнаете, кто из Романовых бывал в этих местах.

Примерный тайминг

9:00 — отправление из Петрозаводска (встреча у вокзала или по вашему адресу)

9:30 — Долина зайцев (30 минут)

10:20 — скала Сампо (40 минут)

11:30 — Марциальные воды (от 30 до 60 минут)

13:00 — палеовулкан Гирвас (30 минут)

14:00 — обед в кафе (около часа)

15:30 — водопад Кивач (60 минут)

18:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

В стоимость входит: посещение Долины зайцев, трансфер на Renault Kaptur, Renault Logan II или Kia Rio (для маленьких путешественников есть детское кресло), услуги гида-водителя

Перед поездкой обязательно смотрите прогноз погоды

Тайминг поездки может изменяться в зависимости от погоды и пожеланий путешественников

В зимнее время палеовулкан Гирвас не посещаем

