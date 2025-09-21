Мы отправимся на Марциальные воды — старейший российский курорт, основанный Петром I. Остановимся в Долине зайцев и у скалы Сампо — в живописной точке с отсылками к карело-финскому эпосу «Калевала». Вы попробуете воду из целебных источников, где император четыре раза проходил лечение, заглянете в дом смотрителя и в церковь апостола Петра, построенную по его чертежам.
Затем — переезд к палеовулкану Гирвас. Здесь сохранились застывшие лавовые поля, по которым можно пройтись, представляя, как миллиарды лет назад бушевала стихия.
В заповеднике «Кивач» находится второй по величине равнинный водопад Европы. Вы прогуляетесь по тропам и узнаете, кто из Романовых бывал в этих местах.
Примерный тайминг
9:00 — отправление из Петрозаводска (встреча у вокзала или по вашему адресу) 9:30 — Долина зайцев (30 минут) 10:20 — скала Сампо (40 минут) 11:30 — Марциальные воды (от 30 до 60 минут) 13:00 — палеовулкан Гирвас (30 минут) 14:00 — обед в кафе (около часа) 15:30 — водопад Кивач (60 минут) 18:00 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
В стоимость входит: посещение Долины зайцев, трансфер на Renault Kaptur, Renault Logan II или Kia Rio (для маленьких путешественников есть детское кресло), услуги гида-водителя
Перед поездкой обязательно смотрите прогноз погоды
Тайминг поездки может изменяться в зависимости от погоды и пожеланий путешественников
В зимнее время палеовулкан Гирвас не посещаем
Дополнительные расходы (есть льготы)
Заповедник и водопад Кивач — 320 ₽ за чел. Если вам потребуется сопровождение гида на территории заповедника, то вам нужно будет купить билет и для него
Марциальные воды — 150 ₽ за чел.
Скала Сампо — 400 ₽ за чел.
Вулкан Гирвас — 250 ₽ за чел.
Обед (по желанию)
В зимнее время можем включить в программу катание на собачьих упряжках: 4500 ₽ с чел. (в новогодние праздники 5500 ₽ с). Обязательно сообщите о своём желании заранее
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария и Руслан — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — семейная пара:) 10 лет проработали на Камчатке, где проводили многодневные походы на лошадях для немцев. Но наш дом — это Карелия, и с 2019 года мы работаем в читать дальше
нашем любимом краю тысячи озёр и рек! Благодаря работе с немцами мы привыкли обеспечивать сервис даже там, где его нет, и можем предложить своим гостям окунуться вглубь Карелии, познакомиться как с южными, так и с северными районами! Ведь Карелия — это не только Кижи и Рускеала: это и старинная карельская игра кююккя, и послания из далёкого прошлого на берегах озёр, и национальный эпос «Калевала», и старинные карельские деревни, и древние монастыри, и звенящая тишина леса, и шёпот трав под ногами…
Конечно же, мы разрабатываем экскурсии и по индивидуальным заказам, а также организуем паломнические поездки по святым местам Карелии (кстати, Мария является звонарём в одном из старейших соборов Петрозаводска!).
Рады каждому гостю! До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Ольга
21 сен 2025
Это было Прекрасное путешествие! Комфортно, интересно, очень впечатляюще. Рассказ нашего гида - Руслана о каждом месте, где мы были или проезжали, или просто спрашивали - всегда был полон интереснейших подробностей, читать дальше
новых для знаний и впечатления остались замечательные. Мы с удовольствие поедем еще в какое-нибудь путешествие именно с Русланом. Его знания - объемны, с ним очень легко общаться и все организовано на высшем уровне. От всей души Благодарим за Путешествие и любовь к Карелии.
В
Варвара
10 сен 2025
Выбирайте данного гида и точно не пожалеете!
Недавно мы совершили увлекательное путешествие по Карелии, выбрав тур «Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого» из Петрозаводска. Это было незабываемое приключение, которое оставило читать дальше
массу впечатлений и приятных воспоминаний. Тур включал посещение самых интересных мест Карелии, начиная от живописных природных ландшафтов и заканчивая историческими памятниками.
Особое внимание хочется уделить нашему гиду. Знания Марии в области истории, культуры и традиций Карелии поражали. Она не только рассказывала интересные факты, но и умела создать атмосферу, погружающую в историю региона. Благодаря ее рассказам, мы почувствовали себя частью древней цивилизации, погрузились в мир древних сказаний и легенд. Организация тура была на высоком уровне. Экскурсия прошла вовремя, транспорт был комфортным, а питание вкусным и разнообразным. Особенное удовольствие доставляли виды и прогулки по лесной Карелии где можно было отдохнуть от городской суеты и уединиться с природой. Мы остались довольны путешествием и рекомендуем этот тур всем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Карелии. Особенно приятно было провести время в обществе нашего гида, которая сделала поездку незабываемой благодаря своему профессионализму и увлеченности своим делом.
Спасибо организаторам тура за прекрасно проведённое время и яркие эмоции!
И
Ирина
15 авг 2025
Мария прекрасный гид, было очень комфортно всю поездку. Самое прекрасное - это свобода в поездке, остановки по дороге в незапланированных местах, которые заинтересовали. Посетили самые интересные места, доступные за одну поездку. Два ребенка-подростка остались в полном восторге.
И
Ирина
10 авг 2025
Ездили вчетвером на экскурсию, все остались в восторге! Очень здорово что за один день смогли посмотреть много мест, даже смогли поесть черники. День пролетел на одном дыхании) Экскурсовод Руслан — читать дальше
очень общительный и приятный человек, который знает кучу интересных фактов: рассказал много про Карелию и даже поделился историями про Камчатку — теперь туда тоже захотелось поехать. Экскурсия просто топ, нам всё понравилось, будем советовать друзьям) Еще раз спасибо за классные воспоминания и за сувениры, было неожиданно и приятно их получить)
Александр
9 авг 2025
Мария отличный рассказчик. Всё хорошо организовано, поездка прошла на одном дыхании, интересно и познавательно.
А
Анна
5 авг 2025
Великолепная экскурсия! Руслан интересно рассказывает, доброжелательный, провел по незабываемым местам, давал время побыть в единении с природой, не подгонял (для нас это очень важно). Природа невероятная! Лавовые поля Гирваса навсегда останутся в сердце.
А
Алексей
2 авг 2025
Руслан прекрасный рассказчик. Получили массу положительных эмоций, посмотрели много интересных локаций, узнали много о природе и истории Карелии. Кроме эмоций получили подарки:) Очень довольны экскурсией. Большое спасибо
Екатерина
2 авг 2025
Ездили 1 августа в экскурсию — эмоции через край! Природа настолько красивая, что глаза забывают моргать. Гид Руслан— отдельная песня! Рассказывал с таким вдохновением.
Организация — на высоте: всё четко, с читать дальше
заботой о гостях, но без занудства и суеты. Узнали много нового, зарядились отличным настроением и даже чуть-чуть почувствовали себя героями карельских сказаний. Спасибо огромное! Долго будем вспоминать эту поездку с теплом в душе. Рекомендуем всем, кто любит красивую природу, хороших людей и веселые путешествия!
Ю
Юлия
14 июл 2025
Прибыли 28 июня в Петрозаводск на туристическом поезде. За день хотелось охватить максимум, поэтому выбор пал на данное предложение! За день увидели много интересного, проехали более 200 км. Руслан приятный читать дальше
собеседник, человек с юмором, заряжает своей энергией. Хотелось бы отметить так же, что Руслан очень аккуратный водитель. Мы путешествуем с детьми и для нас это очень важный фактор. Экскурсию с удовольствием рекомендуем. Все заявленное в маршруте посетили, узнали много нового и интересного. Уехали с чемоданом фотографий и впечатлений!
А
Анна
9 июл 2025
Спасибо Марии и Руслану за интересный маршрут! Впечатлил водопад Кивач своей мощью, интересный объект Марцальные воды, действующие источники с разным природным содержанием железа, можно протестить вкус на месте. По пути следования рассказы о местах, исторические справки, и живые истории из личного опыта, что дополняет картину во время путешествия. Гибкость экскурсовода и учет наших пожеланий. Было здорово!
Александра
8 июл 2025
Чудесная экскурсия с очаровательной Марией! Мария замечательный собеседник и гид. Время пролетело незаметно. Узнали и увидели много интересного. Спасибо ❤️
Татьяна
7 июл 2025
Ну что, Карелия — ты покорила нас ❤️ А особенно — благодаря нашему гиду Марии! За один день успели влюбиться в этот край: заповедники, история, природа, тишина — всё в нужной читать дальше
дозе и с душой.
Мария — человек, с которым легко, интересно и совсем не скучно. Рассказывает так, что хочется слушать ещё, делится не просто фактами, а своей любовью к Карелии. Маршрут — супер: ничего лишнего, всё по делу, но при этом чувствуется индивидуальный подход.
Поездка получилась не просто экскурсия, а настоящее маленькое приключение, после которого хочется вернуться и узнать Карелию ещё больше 🌲✨
Ю
Юлия
5 июл 2025
✨ Незабываемый день в Карелии с замечательным гидом Марией! ✨
Побывали на индивидуальном туре из Петрозаводска с Марией — и это был один из лучших дней нашего путешествия! Маршрут был идеально читать дальше
выстроен: насыщенный, но без спешки, с возможностью подстроить график под нас. Мы увидели живописные локации, почувствовали атмосферу Карелии и узнали множество интересных фактов.
Мария — настоящий профессионал, влюблённый в свой край. Её рассказы — увлекательные, живые, наполненные теплом и знанием. Она была с нами как надёжный спутник и заботливый проводник, очень тактичная, пунктуальная и внимательная.
Если вы ищете однодневный тур, чтобы познакомиться с главными красотами Карелии недалеко от Петрозаводска — смело выбирайте экскурсию с Марией. После такого путешествия хочется возвращаться сюда снова и снова!
Анна
3 июл 2025
Прекрасная экскурсия с прекрасной Марией! Мария замечательный рассказчик, много интересных историй, легенд и баек я услышала за этот день! Дорога между локациями протекала в увлекательных разговорах с Марией, мы провели читать дальше
вместе 8 часов, но время пролетело незаметно! Не хотелось расставаться! Если еще буду в Карелии - то обязательно отправлюсь в многодневные туры с Марией и Русланом! Спасибо ребята, вы очень любите, то что делаете!
И
Ищук
23 июн 2025
Ездили на экскурсию с Русланом. Очень понравилось. Интересно, легко обо всем рассказывал. Очень много интересных фактов. Хорошо провели время. Рекомендую. Будем советовать знакомым🤗🤗🤗Спасибо)))