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М Мария Спасибо за прекрасно организованное путешествие! Очень понравилось сочетание природных достопримечательностей и исторических мест. Все экскурсии были интересными, времени на осмотр хватало, а атмосфера в группе была очень дружелюбной. Успели подружиться с соседями) Рекомендую этот тур всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Карелией. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Тур превзошёл ожидания. Никита на Кижах рассказывал настолько интересно, что время пролетело незаметно. Анна на маршруте к Кивачу и Гирвасу тоже была великолепна — видно, что человек искренне любит Карелию. Все дни были очень насыщенными и интересными. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Поехали всей семьёй и ни разу не пожалели. Каждый день был наполнен новыми открытиями, красивыми пейзажами и интересными историями. Организация питания, посещения достопримечательностей, ночёвки – всё на высоте! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Василий Впечатление только положительные. Больше всего впечатлили водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала, но и Кижи превзошли все ожидания. Организация поездки на высоком уровне, всё прошло спокойно и без накладок. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Поездка получилась замечательной! Всё было чётко организовано: комфортные переезды, хорошая гостиница, интересные экскурсии. Карелия покорила своей природой. Отдельная благодарность Анне — невероятно душевный гид. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет