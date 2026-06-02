Приглашаем Вас в Карелию – в северный край лесов и озер.
В одном туре собрали самые знаковые места: бренд Карелии – водопад Кивач, жемчужина края – горный парк Рускеала и объект
В одном туре собрали самые знаковые места: бренд Карелии – водопад Кивач, жемчужина края – горный парк Рускеала и объект
Описание тураНасыщенный тур для знакомства с Карелией Добро пожаловать в Карелию – край восхитительной природы: дремучих лесов, быстрых рек, бесконечных озер, гранитных скал и шумных водопадов; край северного православия; край самобытной национальной культуры и гостеприимных людей. Для первого знакомства с Карелией мы создали простую, но при этом охватывающую знаковые достопримечательности программу выходного дня. За три экскурсионных дня мы успеем:
- посетить знаменитый остров Кижи: увидеть лаконичную красоту Преображенского собора, крепость деревянных срубов крестьянских домов, отблеск осиновых лемехов на куполах церквей и часовен;
- полюбоваться природными шедеврами: мраморной чашей каньона Рускеала, бурным водопадом Кивач, застывшими потоками лавы палеовулкана Гирвас, красивым видом на озеро и лес с горы Сампо;
- познакомиться с историей и культурой карельской земли: промышленным прошлым Петрозаводска, первым российским курортом и детищем Петра I – Марциальными водами, фольклором и бытом народов Карелии, рунами народного эпоса «Калевала». Временные рамки экскурсии являются ориентировочными и могут изменятся Важная информация: Памятка по посещению острова Кижи • Время пребывания на острове – 4 часа. В период c 1 cентября до окончания навигации - время пребывания на острове Кижи составит 3 часа • При штормовом предупреждении и запрете выхода судов в Онежское озеро экскурсия отменяется: переносится на другой день тура или заменяется равноценной по стоимости экскурсией • Рекомендуем взять с собой перекус. Единственное кафе на острове расположено на причале вдали от экскурсионных объектов • Советуем отправляться на экскурсию в удобной обуви. Для посещения действующих храмов женщинам необходимо иметь головной убор.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Кижи
- Марциальные воды
- Водопад Кивач
- Гора Сампо
- Вулкан Гирвас
- Водопады Ахинкоски
- Рускеала
Что включено
- Проживание в гостинице
- 3 завтрака
- Все входные билеты по программе
- Работа экскурсовода
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеоре на о. Кижи
Что не входит в цену
- ЖД билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные услуги в парке Рускеала и на о. Кижи
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожный вокзал Петрозаводск
Завершение: Ж/Д вокзал Петрозаводска (Гагарина, 3)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Памятка по посещению острова Кижи
- Время пребывания на острове - 4 часа. В период c 1 cентября до окончания навигации - время пребывания на острове Кижи составит 3 часа
- При штормовом предупреждении и запрете выхода судов в Онежское озеро экскурсия отменяется: переносится на другой день тура или заменяется равноценной по стоимости экскурсией
- Рекомендуем взять с собой перекус. Единственное кафе на острове расположено на причале вдали от экскурсионных объектов
- Советуем отправляться на экскурсию в удобной обуви. Для посещения действующих храмов женщинам необходимо иметь головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо за прекрасно организованное путешествие! Очень понравилось сочетание природных достопримечательностей и исторических мест. Все экскурсии были интересными, времени на осмотр хватало, а атмосфера в группе была очень дружелюбной. Успели подружиться с соседями) Рекомендую этот тур всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Карелией.
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Е
Тур превзошёл ожидания. Никита на Кижах рассказывал настолько интересно, что время пролетело незаметно. Анна на маршруте к Кивачу и Гирвасу тоже была великолепна — видно, что человек искренне любит Карелию. Все дни были очень насыщенными и интересными.
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О
Поехали всей семьёй и ни разу не пожалели. Каждый день был наполнен новыми открытиями, красивыми пейзажами и интересными историями. Организация питания, посещения достопримечательностей, ночёвки – всё на высоте! Спасибо!
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В
Впечатление только положительные. Больше всего впечатлили водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала, но и Кижи превзошли все ожидания. Организация поездки на высоком уровне, всё прошло спокойно и без накладок.
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И
Поездка получилась замечательной! Всё было чётко организовано: комфортные переезды, хорошая гостиница, интересные экскурсии. Карелия покорила своей природой. Отдельная благодарность Анне — невероятно душевный гид.
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Л
Добрый день! Огромное спасибо за замечательно организованный тур!! Всё очень понравилось, всем рекомендую.
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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