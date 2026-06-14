Приглашаем на выходные в Карелию! За два дня познакомимся с наследием ЮНЕСКО островом Кижи, послушаем шум воды водопада Кивач, очутимся на горе Сампо с легендами эпоса Калевала и многое другое. Наша команда сделает Ваше путешествие комфортным и запоминающимся.
Описание тураПроведите выходные в Карелии Отдохните от шума и темпа жизни большого города и насладитесь красотой северной природы. Маршрут с главными достопримечательностями вокруг Петрозаводска и посещением острова Кижи позволит за небольшой срок увидеть максимум культурных объектов и природных шедевров центральной части Карелии. При этом мы сделали программу довольно расслабленной, чтобы вы по-настоящему отдохнули. За два дня мы:
- посмотрим на памятники деревянного зодчества на знаменитом острове Кижи;
- увидим застывшие потоки лавы древнего вулкана Гирвас и серебристые брызги бурного водопада Кивач;
- загадаем желание на горе Сампо;
- попробуем целебную воду на первом российском курорте, основанного самим Петром I. Временные рамки экскурсии являются ориентировочными и могут изменятся Важная информация: Памятка по посещению острове Кижи • Время пребывания на острове – 4 часа. В период c 1 cентября до начала навигации – время пребывания на острове Кижи составит 3 часа • При штормовом предупреждении и запрете выхода судов в Онежское озеро экскурсия отменяется: переносится на другой день тура или заменяется равноценной по стоимости экскурсией • Рекомендуем взять с собой перекус. Единственное кафе на острове расположено на причале вдали от экскурсионных объектов • Советуем отправляться на экскурсию в удобной обуви. Для посещения действующих храмов женщинам необходимо иметь головной убор.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Кижи
- Марциальные воды
- Водопад Кивач
- Гора Сампо
- Вулкан Гирвас
Что включено
- Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
- 2 завтрака
- Все входные билеты по программе
- Работа экскурсовода
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеор на Кижи
Что не входит в цену
- Ж/Д билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные услуги на о. Кижи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожный вокзал Петрозаводск
Завершение: Обратные билеты можно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Памятка по посещению острове Кижи
- Время пребывания на острове - 4 часа. В период c 1 cентября до начала навигации - время пребывания на острове Кижи составит 3 часа
- При штормовом предупреждении и запрете выхода судов в Онежское озеро экскурсия отменяется: переносится на другой день тура или заменяется равноценной по стоимости экскурсией
- Рекомендуем взять с собой перекус. Единственное кафе на острове расположено на причале вдали от экскурсионных объектов
- Советуем отправляться на экскурсию в удобной обуви. Для посещения действующих храмов женщинам необходимо иметь головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия превзошла все наши с женой ожидания. Гид Никита поразил глубиной знаний и умением их подать: разбирается во всём, о чём рассказывает, а не просто шпарит заученный текст. Провели время с пользой, погрузились в историю здешних мест. Надеемся, что не последняя наша поездка.
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м
Самое яркое воспоминание — дорога к Кивачу. Казалось, что едешь по какой-то сказке. Теперь понимаю, почему многие возвращаются в Карелию не один раз.
Мои аплодисменты, отличный и познавательный отдых. Отдельная благодарность гиду Анне ❤️
Мои аплодисменты, отличный и познавательный отдых. Отдельная благодарность гиду Анне ❤️
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А
Очень переживали, что за два дня всё получится «галопом». Но программа оказалась удивительно комфортной: успевали и посмотреть, и спокойно погулять, и сделать фотографии без вечной спешки. Для выходных — просто идеальный вариант.
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С
Возвращались домой с ощущением, что были в отпуске не два дня, а как минимум неделю. Столько красивых мест и эмоций за такие короткие выходные — даже не ожидали. Уже присматриваем следующий маршрут по Карелии, у этого же организатора, конечно же)
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Е
Очень приятно удивило отношение организаторов. Заранее присылали всю информацию, всё было понятно и спокойно. Не приходилось ни о чём переживать, оставалось только отдыхать. Тур действительно самое то для выходных!
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"
Обычно к концу экскурсии уже устаю слушать, но здесь было наоборот. Никита рассказывал так, что хотелось задавать вопросы ещё и ещё. Сам тур, как и обещали, прошёл расслабленно, но с пользой. Спасибо за отличную организацию!
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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