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С Станислав Экскурсия превзошла все наши с женой ожидания. Гид Никита поразил глубиной знаний и умением их подать: разбирается во всём, о чём рассказывает, а не просто шпарит заученный текст. Провели время с пользой, погрузились в историю здешних мест. Надеемся, что не последняя наша поездка. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

м мила Самое яркое воспоминание — дорога к Кивачу. Казалось, что едешь по какой-то сказке. Теперь понимаю, почему многие возвращаются в Карелию не один раз.

Мои аплодисменты, отличный и познавательный отдых. Отдельная благодарность гиду Анне ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Очень переживали, что за два дня всё получится «галопом». Но программа оказалась удивительно комфортной: успевали и посмотреть, и спокойно погулять, и сделать фотографии без вечной спешки. Для выходных — просто идеальный вариант. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Возвращались домой с ощущением, что были в отпуске не два дня, а как минимум неделю. Столько красивых мест и эмоций за такие короткие выходные — даже не ожидали. Уже присматриваем следующий маршрут по Карелии, у этого же организатора, конечно же) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Очень приятно удивило отношение организаторов. Заранее присылали всю информацию, всё было понятно и спокойно. Не приходилось ни о чём переживать, оставалось только отдыхать. Тур действительно самое то для выходных! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет