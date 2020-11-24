Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.
Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
На базе отдыха подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.
Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуя уверенность и невероятную свободу!
Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.
Это самая древняя церковь в Карелии!
Останавливаем мгновение, прикасаясь к вечности.
Гуляем, исследуем, вдохновляемся.
Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.
Отправляемся дальше!
На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.
Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.
Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь” – ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу.
Учимся жарить красную рыбу на камне.
Возвращаемся на базу.
Ужинаем, дегустируем карельские настойки.
Расстояние: 60 км. на снегоходах.
Сегодня нас ожидает встреча с самым преданным животными на планете!
Завтракаем.
На автобусе направляемся к месту сафари на собачьих упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.
Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.
Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой.
Надеваем снегоступы и идем на небольшую прогулку по заснеженному карельскому болоту.
Садимся в автобусы и возвращаемся на базу.
Обедаем в уютном ресторане.
Мастер-класс по изготовлению Карельского традиционного оберега .
Свободное время гуляем по дорожкам базы.
На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе.
После ужина идем в жаркую баню.
Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.
Расстояние: катание на упряжках 10 км, прогулка на снегоступах 2-3 км.
Завтрак в кафе базы.
Трансфер в г. Петрозаводск.
Путешествие на судне на воздушной подушке до о. Кижи из Петрозаводска, 1,5 часа.
«Кижи» – один из старейших в России историко-архитектурных и этнографических музеев под открытым небом и наиболее посещаемый объект международного туризма в Карелии.
Основа экспозиции музея – выдающийся памятник народного зодчества Кижский архитектурный ансамбль, внесенный в 1990 году в Список памятников Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Обзорная экскурсия по острову.
Посещение традиционной крестьянской усадьбы, общение с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, колокольные звоны и знакомство с одной из православных святынь Русского Севера — церковью Воскрешения Лазаря — эти элементы программы в том числе позволили нашей экскурсии завоевать высокую награду «Лучшего музейного маршрута» в 2019 году.
Чаепитие в традиционном карельском стиле.
Возвращение в Петрозаводск на воздушной подушке, 1,5 часа.
Ужинаем блюдами карельской кухни в уютном ресторане.
Уезжаем вечерними поездами.
Тур предусматривает проживание на загородной базе «Шишки».Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в группе от 4-х человек:
Доплата за одноместное размещение – 4000 руб./чел.
Скидка за размещение на доп. месте – 2 000 руб./чел.
Скидка для детей до 12 лет (включительно) – 10%.
Возможность размещения группы из 4-х человек в 4-х местном коттедже.
Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
Запрещается:
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
Правила эксплуатации снегоходов:
Правила эксплуатации экипировки:
Правила эксплуатации шлемов:
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
Сдача оборудования инструктору:
Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.
Для участия в данному туре допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.
При участии в туре ребенка от 8 до 12 лет необходимо учесть:
При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:
Так как пассажиру на снегоходе далеко не так комфортно, как водителю, взрослый должен быть предельно аккуратен при маневрировании. Также необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.
В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.