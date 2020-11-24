Зимнее погружение в Карелию

Вдохновитесь шедеврами деревянного зодчества Карелии в зимних пейзажах! Отправьтесь

5
3 отзыва
Вдохновитесь шедеврами деревянного зодчества Карелии в зимних пейзажах! Отправьтесь в трехдневное путешествие по просторам карельского края на снегоходах, собачьих упряжках, воздушной подушке и снегоступах. Почувствуйте свежесть снежного леса, необъятность озер и уединение карельских деревушек. Попробуйте блюда и напитки национальной карельской кухни. Живите на полную!
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Зимнее погружение в Карелию
Ближайшие даты:
14
янв
21
янв
28
янв
04
фев
11
фев
18
фев
25
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим уникальный архитектурный ансамбль на острове Кижи и шедевр деревянного зодчества на менее популярном острове, старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера, "уснувшие" карельские деревеньки в зимних пейзажах;
  • узнаем, почему Кижи сделали музеем под открытым небом, как звучит карельский язык, каковы традиции карельского чаепития и для чего нужны снегоступы;
  • управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить красную рыбу двумя необычными способами.
  • попробуем блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки с картошкой, пшеном и творогом, два вида ухи, семь видов ряпушки, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод;
  • почувствуем благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замерзшим водоемам на воздушной подушке и снегоходах, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий жар карельской баньки.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
По лесам и озерам, мимо старинных и &quot;уснувших&quot; деревень

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.

Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

На базе отдыха подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.

Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.

Постепенно увеличиваем скорость, чувствуя уверенность и невероятную свободу!

Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.

Это самая древняя церковь в Карелии!

Останавливаем мгновение, прикасаясь к вечности.

Гуляем, исследуем, вдохновляемся.

Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.

Отправляемся дальше!

На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.

Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.

Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь” – ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и  старинные домики на другом берегу.

Учимся жарить красную рыбу на камне.

Возвращаемся на базу.

Ужинаем, дегустируем карельские настойки.

Расстояние: 60 км. на снегоходах.

По лесам и озерам, мимо старинных и &quot;уснувших&quot; деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных и &quot;уснувших&quot; деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных и &quot;уснувших&quot; деревеньПо лесам и озерам, мимо старинных и &quot;уснувших&quot; деревень
2 день
Жизнь северного человека

Сегодня нас ожидает встреча с самым преданным животными на планете!

Завтракаем.

На автобусе направляемся к месту сафари на собачьих упряжках.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.

Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой.

Надеваем снегоступы и идем на небольшую прогулку по заснеженному карельскому болоту.

Садимся в автобусы и возвращаемся на базу.

Обедаем в уютном ресторане.

Мастер-класс по изготовлению Карельского традиционного оберега .

Свободное время гуляем по дорожкам базы.

На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе.

После ужина идем в жаркую баню.

Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.

Расстояние: катание на упряжках 10 км, прогулка на снегоступах 2-3 км.

Жизнь северного человекаЖизнь северного человекаЖизнь северного человекаЖизнь северного человека
3 день
Невероятный остров Кижи

Завтрак в кафе базы.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Путешествие на судне на воздушной подушке до о. Кижи из Петрозаводска, 1,5 часа.

«Кижи» – один из старейших в России историко-архитектурных и этнографических музеев под открытым небом и наиболее посещаемый объект международного туризма в Карелии.

Основа экспозиции музея – выдающийся памятник народного зодчества Кижский архитектурный ансамбль, внесенный в 1990 году в Список памятников Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Обзорная экскурсия по острову.

Посещение традиционной крестьянской усадьбы, общение с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, колокольные звоны и знакомство с одной из православных святынь Русского Севера — церковью Воскрешения Лазаря — эти элементы программы в том числе позволили нашей экскурсии завоевать высокую награду «Лучшего музейного маршрута» в 2019 году.

Чаепитие в традиционном карельском стиле.

Возвращение в Петрозаводск на воздушной подушке, 1,5 часа.

Ужинаем блюдами карельской кухни в уютном ресторане.

Уезжаем вечерними поездами.

Невероятный остров КижиНевероятный остров КижиНевероятный остров КижиНевероятный остров Кижи

Проживание

Тур предусматривает проживание на загородной базе «Шишки».

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении в группе от 4-х человек:
  • 2 человека на снегоходе – 59 700 руб.;
  • 1 человек на снегоходе – 65 500.

Доплата за одноместное размещение – 4000 руб./чел.

Скидка за размещение на доп. месте – 2 000 руб./чел.

Скидка для детей до 12 лет (включительно) – 10%.

Возможность размещения группы из 4-х человек в 4-х местном коттедже.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (2 ночи)
  • Посещение бани
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • Аренда снегохода и экипировки, топливо
  • Экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен
  • Участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
  • Катание на собачьих упряжках
  • Прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
  2. Форма одежды для активного снегоходного дня:
    • термобельё (штаны и кофта);
    • удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
    • флисовая кофта или свитер;
    • на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);
    • перчатки и шапка.
  3. Форма одежды для активного дня на хаски:
    • Та же самая, что и для снегоходного дня, НО важно учесть, что при катании на хаски дополнительная экипировка НЕ предоставляется. Вы едете в своей одежде. Исключением являются программы, в рамках которых в питомник ездовых собак вы приезжаете на снегоходах. В этом случае вы остаётесь в снегоходной экипировке.
  4. Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
  5. Комплект одежды для ночлега:
    • комплект запасного нижнего белья;
    • удобные шорты/спортивные штаны и футболка;
    • тапочки или тёплые носки.
  6. Для похода в баню:
    • купальник (если он Вам необходим);
    • сланцы/сандалии спортивные.
  7. Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
  8. Личные вещи:
    • средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);
    • индивидуальная аптечка;
    • фен (если он Вам необходим);
  9. Документы:
    • паспорт;
    • страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
  10. Деньги.
    Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

Если Вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.

Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.

Какое предоставляется снаряжение на маршруте?

На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.

Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.

Какие есть правила поведения на маршруте?

Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:

  • предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура;
  • используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.;
  • при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Какие необходимо соблюдать правила при управлении снегоходом?

Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.

  1. Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
  2. Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
    • Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
    • Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
  3. Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
    • Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
    • Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
    • На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
    • Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
    • Если снегоход застрял в снегу необходимо – дождаться инструктора.
    • При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
  4. Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
    • левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
    • правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
    • остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
  5. При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
  6. Дистанция при движении по озеру 80-100 м, при движении по лесу 40-50 м.
    • При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
    • При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
  7. Максимальная скорость – 60км/ч.
  8. Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
  9. Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
  10. Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
  11. Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.

Запрещается:

  • 1. обгон!
  • 2. прыжки на снегоходе!
  • 3. удаление от группы более чем на 100 метров!

Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.

Каковы правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения?

Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.

Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:

  • снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
  • кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
  • снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.

При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.

Общие правила эксплуатации:

  • используйте снаряжение только по прямому назначению,
  • не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
  • выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
  • упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.

Правила эксплуатации снегоходов:

  • перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
  • запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
  • запрещается езда на неисправном снегоходе,
  • нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
  • запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
  • при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
  • при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
  • водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
  • очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
  • движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
  • максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
  • при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,

Правила эксплуатации экипировки:

  • подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
  • по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
  • запрещено сушить экипировку у открытого огня
  • по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.

Правила эксплуатации шлемов:

  • надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
  • по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором

Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:

  • если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
  • при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
  • по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться

Правила эксплуатации снегоходной обуви:

  • по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
  • сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам

Сдача оборудования инструктору:

  • турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
  • оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
  • при отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения.
  • турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Может ли ребенок принять участие в снегоходном туре?

Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.

Для участия в данному туре допускаются дети с 8 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.

При участии в туре ребенка от 8 до 12 лет необходимо учесть:

  • Ребёнок будет сидеть на снегоходе в роли пассажира (удерживая себя за специальные ручки).
  • Снегоходная экипировка предоставляется: утеплённые бахилы, снегоходный комбинезон (ростовка 140 - 160 см), перчатки, подшлемник, шлем (XS).
  • Личные вещи, которые обязательно должны быть у ребёнка: добротные шерстяные носки (2 пары), хорошее термобелье (или шерстяные лосины + водолазка), свитер с высоким воротом, горнолыжный костюм (или аналог), запасные перчатки (варежки), тёплая шапочка.

При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:

  • Подросток будет сидеть на снегоходе в роли пассажира (удерживая себя за специальные ручки). При этом рано или поздно он задаст вопрос:"А можно я поведу?". Это самый сложный и важный момент. Заранее объясните ребёнку, что любая техника - это источник повышенной опасности. Неверное решение или испуг могут стать причиной травмы или аварии. За руль снегохода на длительных маршрутах могут сесть только участники старше 18 лет.
  • Снегоходная экипировка предоставляется: утеплённые бахилы, снегоходный комбинезон (ростовки 160 - 200 см), перчатки, подшлемник, шлем (XS, S, M, L, XL, XXL).
  • Личные вещи, которые обязательно должны быть у ПОДРОСТКА: добротные шерстяные носки (2 пары), хорошее термобелье (или шерстяные лосины + водолазка), свитер с высоким воротом, горнолыжный костюм (или аналог), запасные перчатки (варежки), тёплая шапка.

Так как пассажиру на снегоходе далеко не так комфортно, как водителю, взрослый должен быть предельно аккуратен при маневрировании. Также необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.

В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.

Как я могу подготовиться к прохождению тура?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:

  • внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения;
  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 ноя 2020
Радостный и теплый тур по Карелии. Впервые были там с мужем на Рождество в этом году. Все было организовано "на отлично". Гиды интересные и вежливые. Мы отдыхали душой: веселились, общались, ели красную рыбу, катались на снегоходах. Деревушки вокруг простые, люди скромные. Хочется снова вернуться туда!
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер

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Рубчойла - тайник карельского зодчества
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
6 отзывов
Рубчойла - тайник карельского зодчества
Погрузиться в быт олонецких карелов, оценить местную кухню и услышать легенды саамского озера
5 авг
15 авг
16 авг
5 сен
от 4 000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Карелию
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
14 июля
17 июля
18 июля
19 июля
5 000 за всё до 3 чел.
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
27 июня
1 июля
4 июля
8 июля
от 13 250 за 1 человека
Самобытная Карелия
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Самобытная Карелия
Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 3 900 за всё до 3 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
1 750 за 1 человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
28 июня
1 июля
8 июля
12 июля
24 805 за 1 человека
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