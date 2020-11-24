По лесам и озерам, мимо старинных и "уснувших" деревень

Обедаем традиционной ухой на сливках и пробуем “царскую сельдь” – ряпушку в кафе уютной базы с видом на реку и старинные домики на другом берегу.

Доезжаем до горы Белая и посещаем частично разрушенную церковь 19-го века, спроектированную архитектором московского храма Христа Спасителя Константином Тоном.

На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.

Устраиваем пикник, пьем горячий чай, угощаемся клюквой в сахаре и ароматной карельской выпечкой.

Это самая древняя церковь в Карелии!

Подъезжаем к острову Лычный, на котором уже целых четыре столетия (с 1620 г.) стоит деревянная церковь Петра и Павла.

Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сандал.

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.

На базе отдыха подбираем экипировку и внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.

Сегодня нас ожидает встреча с самым преданным животными на планете!

Завтракаем.

На автобусе направляемся к месту сафари на собачьих упряжках.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.

Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по лесной трассе, ощущая единение с природой.

Надеваем снегоступы и идем на небольшую прогулку по заснеженному карельскому болоту.

Садимся в автобусы и возвращаемся на базу.

Обедаем в уютном ресторане.

Мастер-класс по изготовлению Карельского традиционного оберега .

Свободное время гуляем по дорожкам базы.

На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе.

После ужина идем в жаркую баню.

Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.

Расстояние: катание на упряжках 10 км, прогулка на снегоступах 2-3 км.