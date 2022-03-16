Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 8:00 с большой красной табличкой.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
Завтрак (комплексный).
Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску.
«Путешествие через века» – это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города – визитной карточке Петрозаводска.
Карелия – страна камня и скал.
Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — шунгита, красивейшие изделия.
Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю.
12:30 Обед в самом известном в мире ресторане карельской национальной кухни — Карельской горнице.
13:00 Мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
По возвращению — заселение в гостиницу.
10:00 Отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой.
В случае, если лед на Онежском озере не встает (теплый декабрь и январь) данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов.
11:30 Прибытие на остров Кижи.
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.
Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.
Так как времени на острове у нас всего 3 часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем.
16:00 Прибытие в Петрозаводск.
Сразу по прибытию в Петрозаводск, отправляемся на поздний обед.
Завтрак в гостинице.
8:00 Выселение, отправление в Свирский монастырь.
Сегодня мы посетим одну из главных Святынь России — Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основанный в 15 веке.
В монастыре, помимо основной экскурсии, нас ждет обед в монастырской трапезной.
14:30 Экскурсия в городе Олонец — одном из древнейших городов Русского Севера, основанном задолго до прихода в эти края русских.
Может быть, ему больше 1000 лет, хотя в русских летописях он впервые упомянут под 1137 годом.
Тогда это был один из главных городов независимой Карелии.
В 12-18 веках Олонец был торговым городом, крепостью на границе со Швецией, а в 1784 году успел дать название Олонецкой губернии — будущей республике Карелия.
18:00 Заселение в гостиницу.
Ужин.
Для всех желающих, вечерний мастер-класс по калиткам.
Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.
Завтрак, выселение из гостиницы.
9:30 Отправление в город Сортавала.
Автодорога из Олонца в Сортавала занимает третье место в рейтинге самых живописных дорог России, составленном в 2017 году.
Сортавала уютно расположилась на северо-западном берегу Ладожского озера.
Идя по улицам города, будто попадаешь в Европу XIX – XX века.
Начать знакомство нужно с музеев: мы посетим музей Северного Приладожья и галерею Кронида Гоголева.
После вкусного обеда отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя).
Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника.
Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками.
18:00 Заселение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак, выселение из гостиницы.
9:00 – 10:00 Экскурсия по Ладожским шхерам.
Судно на воздушной подушке ещё называют амфибийный катер, такое средство передвижения является очень удобным для прохождения по льду, снегу, воде, песку, траве или болоту.
После шхер мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, но отравимся мы туда на ретропоезде!
«Рускеальский экспресс» – ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала.
Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.
Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).
14:00 Обед. Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе.
По пути в Кинерму, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».
Примерно час пути и мы в Кинерме.
Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов.
Она была признана самой красивой деревней в России в 2016 году!
Деревня стоит уже больше 440 лет.
Уникальность Кинермы в ее архитектуре.
Она просто эталонный пример традиционного карельского поселения.
19:00 Прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу.
Завтрак, выселение из гостиницы.
10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач.
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..».
Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают.
Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад.
Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии.
После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.
После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств.
Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России.
Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия.
17:00 Возвращение в Петрозаводск.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
|взрослые
|дети до 14 лет
|взрослые
|дети до 14 лет
|отель 4* с завтраком
|45700
|43150
|53400
|50850
|2800
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова – что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
На 2 ночи мы уедем из Петрозаводска в северное Приладожье. Все вещи с собой брать не обязательно — мы еще вернемся в Петрозаводск, в тот же самый отель (вещи можно оставить в камере хранения, а самое необходимое взять с собой).
Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Пенсионерам предоставляется скидка в размере 2550 рублей.
Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.
Бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура – предоставляется скидка 5% (скидка может суммироваться со скидкой для компаний от 5 человек).
Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.