Мы предлагаем насыщенный тур, в котором Вы увидите Карелию в новом, белоснежной и очень чистом цвете! Зима в Карелии прекрасна. Мы уверены, наш тур станет для Вас «Дорогой». Путь, пройдя который Вы откроете для себя другую Россию, осознав всю глубину и силу культуры нашей великой страны. Святыни Русского Севера можно посещать круглогодично, но именно зимой они открываются людям со всеобъемлющей мощью.

Насладимся звуком органа, специально для нас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков

Проедемся на знаменитом поезде до мраморного карьера Рускеала, который не оставит никого равнодушным

Познакомимся с удивительным городом Северного Приладожья, где посетим музей эпохи викингов "Svartbjornborg" и галерею Кронида Гоголева

Посетим одну из главных Святынь России — Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основанный в 15 веке

Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и его верным друзьям: хаскам и северным оленям

Программа тура по дням

1 день Встреча, зимний Петрозаводск, этно-парк

Мы будем встречать Вас на ж/д вокзале в 8:00 с большой красной табличкой. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения. Завтрак (комплексный). Отправляемся на пешеходную экскурсию по Петрозаводску. «Путешествие через века» – это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску. После этого мы пройдемся по набережной города – визитной карточке Петрозаводска. Карелия – страна камня и скал. Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — шунгита, красивейшие изделия. Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю. 12:30 Обед в самом известном в мире ресторане карельской национальной кухни — Карельской горнице. 13:00 Мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах. После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине). По возвращению — заселение в гостиницу.

2 день Остров Кижи

10:00 Отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой. В случае, если лед на Онежском озере не встает (теплый декабрь и январь) данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов. 11:30 Прибытие на остров Кижи. Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий. Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии. Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет. Так как времени на острове у нас всего 3 часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем. 16:00 Прибытие в Петрозаводск. Сразу по прибытию в Петрозаводск, отправляемся на поздний обед.

3 день Свирский монастырь и Олонец

Завтрак в гостинице. 8:00 Выселение, отправление в Свирский монастырь. Сегодня мы посетим одну из главных Святынь России — Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основанный в 15 веке. В монастыре, помимо основной экскурсии, нас ждет обед в монастырской трапезной. 14:30 Экскурсия в городе Олонец — одном из древнейших городов Русского Севера, основанном задолго до прихода в эти края русских. Может быть, ему больше 1000 лет, хотя в русских летописях он впервые упомянут под 1137 годом. Тогда это был один из главных городов независимой Карелии. В 12-18 веках Олонец был торговым городом, крепостью на границе со Швецией, а в 1784 году успел дать название Олонецкой губернии — будущей республике Карелия. 18:00 Заселение в гостиницу. Ужин. Для всех желающих, вечерний мастер-класс по калиткам. Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.

4 день Сортавала с посещением исторического парка Бастионъ

Завтрак, выселение из гостиницы. 9:30 Отправление в город Сортавала. Автодорога из Олонца в Сортавала занимает третье место в рейтинге самых живописных дорог России, составленном в 2017 году. Сортавала уютно расположилась на северо-западном берегу Ладожского озера. Идя по улицам города, будто попадаешь в Европу XIX – XX века. Начать знакомство нужно с музеев: мы посетим музей Северного Приладожья и галерею Кронида Гоголева. После вкусного обеда отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя). Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. 18:00 Заселение в гостиницу. Ужин.

5 день Ладожские шхеры, ретропоезд, Рускеала, деревня Кинерма

Завтрак, выселение из гостиницы. 9:00 – 10:00 Экскурсия по Ладожским шхерам. Судно на воздушной подушке ещё называют амфибийный катер, такое средство передвижения является очень удобным для прохождения по льду, снегу, воде, песку, траве или болоту. После шхер мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, но отравимся мы туда на ретропоезде! «Рускеальский экспресс» – ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала. Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века. Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). 14:00 Обед. Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. По пути в Кинерму, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Примерно час пути и мы в Кинерме. Кинерма — уникальная карельская деревушка, затерявшаяся среди вековечных лесов. Она была признана самой красивой деревней в России в 2016 году! Деревня стоит уже больше 440 лет. Уникальность Кинермы в ее архитектуре. Она просто эталонный пример традиционного карельского поселения. 19:00 Прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу.

6 день Водопад Кивач и органный концерт