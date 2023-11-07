2 день

Питомник хаски, горный парк Рускеала

Завтрак.

Выезд с гидом на экскурсионную программу.

Экскурсия по питомнику сибирских хаски (недалеко от горного парка «Рускеала»). Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера.

Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке.

Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками! Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

В дни праздников для гостей будет новогодняя программа: сказочное представление, игры и конкурсы с настоящим Дедом Морозом, Бабой Ягой и другими персонажами!

После выступления гости смогут сфотографироваться со сказочными героями в новогодней фотозоне!

По желанию за доп. плату катание на собачьей упряжке.

Далее сделаем остановкув живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

По желанию за доп. плату прогулка по экотропе с навесными мостиками над водопадами (взрослый — 400 руб., льготный — 300 руб.).

Экскурсия в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала). Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В свободное время за доп. плату можно:

посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов»;

прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line);

покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Желающие могут отправиться из горного парка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в 17:00 (билеты не включены в стоимость тура).

Возвращение в г. Сортавала.

Ужин.