Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга

5
3 отзыва
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Желаете погрузиться в волшебный зимний мир? Присоединяйтесь к нашему новогоднему туру в Карелию — здесь вас ждут незабываемые впечатления и чудеса! Мы посетим тематический парк «Бастион», горный парк «Рускеала» и Рускеальские водопады, а также питомник сибирских хаски.

А чтобы полностью погрузиться в аутентичную атмосферу, поучаствуем в программе «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!» и угостимся традиционными пирогами с ароматным чаем в деревне Киндасово.
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Зимние праздники в стиле Карьяла - в Карелию из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Новогодние Петрозаводск и Сортавала
Новогодние Петрозаводск и Сортавала
Во время обзорных экскурсий погрузимся в праздничную атмосферу двух городов
Заснеженный горный парк
Заснеженный горный парк
Посетим горный парк «Рускеала», где на протяжении 300 лет добывали мрамор для украшения дворцов и храмов
Веселая деревня Киндасово
Веселая деревня Киндасово
Поучаствуем в праздничной программе, услышим звуки национальных инструментов и отведаем традиционные пироги

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Санкт-Петербурга в Сортавала. Тематический парк Бастион

06:00 Выезд на комфортабельном автобусе из Санкт-Петербурга в г. Сортавала.

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (со стороны Лиговского проспекта). Расстояние 280 км. В пути примерно 3,5 часа.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Тематический парк «Бастион» (г. Сортавала). В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка, тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!

На территории парка для вас работают следующие локации:

  • музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» — «Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»;
  • музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;
  • выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».

Услуги за дополнительную плату:

  • мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских;
  • стрельба в тире из разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

Выезд из Санкт-Петербурга в Сортавала. Тематический парк БастионВыезд из Санкт-Петербурга в Сортавала. Тематический парк БастионВыезд из Санкт-Петербурга в Сортавала. Тематический парк Бастион
2 день

Питомник хаски, горный парк Рускеала

Завтрак.

Выезд с гидом на экскурсионную программу.

Экскурсия по питомнику сибирских хаски (недалеко от горного парка «Рускеала»). Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера.

Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке.

Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками! Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

В дни праздников для гостей будет новогодняя программа: сказочное представление, игры и конкурсы с настоящим Дедом Морозом, Бабой Ягой и другими персонажами!

После выступления гости смогут сфотографироваться со сказочными героями в новогодней фотозоне!

По желанию за доп. плату катание на собачьей упряжке.

Далее сделаем остановкув живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

По желанию за доп. плату прогулка по экотропе с навесными мостиками над водопадами (взрослый — 400 руб., льготный — 300 руб.).

Экскурсия в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала). Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В свободное время за доп. плату можно:

  • посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
  • прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line);
  • покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Желающие могут отправиться из горного парка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в 17:00 (билеты не включены в стоимость тура).

Возвращение в г. Сортавала.

Ужин.

Питомник хаски, горный парк РускеалаПитомник хаски, горный парк РускеалаПитомник хаски, горный парк РускеалаПитомник хаски, горный парк Рускеала
3 день

Деревня Киндасово. Знакомство с г. Петрозаводском

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Выезд с гидом в Петрозаводск (переезд около 250 км).

По пути заедем в карельскую деревню Киндасово, где вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!».

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.

Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

Поздний обед.

Знакомство с городом Петрозаводском — столицей Республики Карелия. Вы увидите исторический центр, кафедральный собор во имя Александра Невского, Губернаторский парк и, конечно, памятник Петру I — основателю Петрозаводска.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 19:00 на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

До отправления поезда у вас еще будет возможность купить сувениры на память и прогуляться по праздничным улицам города. До новых встреч в Карелии!

Деревня Киндасово. Знакомство с г. ПетрозаводскомДеревня Киндасово. Знакомство с г. ПетрозаводскомДеревня Киндасово. Знакомство с г. ПетрозаводскомДеревня Киндасово. Знакомство с г. ПетрозаводскомДеревня Киндасово. Знакомство с г. Петрозаводском

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтоимость
Гостиница «Сортавала»

26 700 руб. /чел. – 2-местный номер / 3-местный номер

33 500 руб. /чел. – 1-местный номер

Гостиница «Родина» 4*

33 300 руб. /чел. – 2-местный номер Стандарт Твин

36 100 руб. /чел. – 2-местный номер Стандарт Дабл

44 700 руб. /чел. – 1-местный номер Стандарт Сингл

Скидки:

  • ребенок до 6 лет включительно — 2 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 700 руб.;
  • пенсионер — 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Родина» 4

2 ночи

Отличное расположение в городе Сортавала, первоклассный сервис, современные и уютные номера. Для наших гостей мы предлагаем 25 комфортных уютных номеров.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, чайный набор и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4

Гостиница «Сортавала»

2 ночи

Гостиница «Сортавала». В номерах: кабельное телевидение, холодильник, фен, бесплатный Wi-Fi. Для удобства гостей работает лифт.

Персонал гостиницы владеет английским и финским языками. При гостинице бесплатная охраняемая парковка.

Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавале)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие)
  • Обзорная экскурсия по Сортавале
  • Посещение тематического парка «Бастион»
  • Экскурсия в питомник сибирских хаски
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Программа в деревне Киндасово
  • Экскурсия по г. Петрозаводску
  • Транспортное обслуживание по программе от Санкт-Петербурга до Петрозаводска
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Проезд до г. Санкт-Петербурга (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
  • Билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» на 04.01.2023 (по желанию, приобретать заранее)
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидки на тур?

На тур действуют следующие скидки (необходимо предъявление подтверждающего документа):

  • ребенок до 6 лет включительно — 2 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 700 руб.;
  • пенсионер — 500 руб.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

В тематическом парке «Бастион»:

  • посещение выставки деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых»;
  • мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских;
  • стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).

В питомнике сибирских хаски — катание на собачьей упряжке.

В горном парке «Рускеала»:

  • прогулка по эко тропе с навесными мостиками над водопадами — 400 руб. /взр., 300 руб. /льготный;
  • посещение экспозиции деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
  • прогулка над Мраморным озером на троллее (zip-line);
  • посещение кафе горного парка;
  • покупка сувениров.

Важно: дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Что представляет собой ретропоезд «Рускеальский экспресс»?

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа.

Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, все интерьеры оформлены в стиле начала ХХ века (эпохи императора Николая Второго).

Кроме обычных купе, вместимостью 3+3 (сидячие места), в нем есть «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека, также есть вагон-ресторан.

Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.

Возможны ли изменения в программе?

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия и Роспотребнадзора на момент проведения тура.

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 ноя 2023
Всё очень понравилось, было всё на высшем уровне
Е
25 окт 2023
Поездкой в Карелию очень довольна. Потрясающе красивая природа, интересные объекты, включённые в тур. Комфортабельные автобусы, организация тура безупречна. Отдельное спасибо гиду Анне👍. Обязательно приеду ещё раз и путешествовать буду только с Большой Страной👏👏👏
Ф
10 окт 2023
Я очень доволен этим туром и буду рекомендовать его. Я - француз и это было моё первое путешествие одному в России и всё было прекрасно. Я смог шагать по карельскому лесу, о чём я в течение долгого времени мечтал. Спасибо pour tout!

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Зимние
Карелия
Выездные

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