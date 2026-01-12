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Зимнее волшебство в Карелии

Новогодние выходные в Карелии — хороший повод для зимних встреч! Именно здесь праздник приобретает особую магию и очарование.

В этом туре вы сможете насладиться красотой местной природы, познакомиться с уникальной культурой
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региона, увидеть Онежскую набережную, побывать в гостях у Талвиууко, где вам покажут ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак.

А ещё вы получите возможность полюбоваться горным парком Рускеала, оценить красоту водопада Кивач, посетить первый российский курорт «Марциальные воды» и шунгитовую релакс-комнату.

5
1 отзыв
Зимнее волшебство в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимнее волшебство в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимнее волшебство в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском. Резиденция Талвиукко

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска по прибытии поезда № 018 Москва — Петрозаводск у входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Гид будет с табличкой.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицы Карелии – города Петрозаводска.

На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:

  • катание на оленьей упряжке;
  • катание на собачьей упряжке 500 м.;
  • катание на собачьей упряжке 1500 м.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

Знакомство с Петрозаводском. Резиденция ТалвиуккоЗнакомство с Петрозаводском. Резиденция ТалвиуккоЗнакомство с Петрозаводском. Резиденция ТалвиуккоЗнакомство с Петрозаводском. Резиденция ТалвиуккоЗнакомство с Петрозаводском. Резиденция ТалвиуккоЗнакомство с Петрозаводском. Резиденция Талвиукко
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (250 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России — Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входные билеты покупаются самостоятельно — 550 руб. /чел.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Центр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора Сампо

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди учёных ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Возвращение в Петрозаводск и по пути остановка у горы «Сампо».

Для местных жителей и туристов гора Сампо — это место силы.

К горе Сампо устремляются те, кто в это верит. Впрочем, оказавшись в этом месте, невольно начинаешь верить в волшебство и сказку природы: с вершины открываются красивые виды, и хочется задержаться еще на миг, всматриваясь в очертания скал, разглядывая озеро с десятками мелких островков и слушая таинственный шум деревьев.

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Центр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора СампоЦентр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора СампоЦентр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора СампоЦентр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора СампоЦентр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора СампоЦентр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора СампоЦентр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора Сампо
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Питер Инн 4*» в г. Петрозаводске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Вариант размещенияСтоимость
Двухместное размещение в номере повышенной комфортности dabl (взрослый)
37 500
Двухместное размещение номер стандарт (взрослый)35 700
Двухместное размещение номер стандарт (дети до 16 лет)34 700
Двухместное размещение ПК dabl (ребенок до 16 лет)36 500
Двухместное размещение Полулюкс dabl (ребенок до 16 лет)38 500
Двухместное размещение Полулюкс dabl (взрослый)39 500
Доп. место (взрослые)30 000
Доп. место (дети до 16 лет)29 000
Одноместное размещение42 600

Варианты проживания

Гостиница «Питер Инн»

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг.

Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника.

Ванные индивидуальные для каждого номера.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Трансфер по маршруту
  • Работа гида и аниматоров
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Посещение вотчины Талвиукко
  • Входные билеты на гору Сампо
  • Экскурсия в Марциальные воды
  • Экскурсия в Центр Шунгита
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на оленьей упряжке: взрослый - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
  • Взрослый - 2 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослый - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослый - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 800 руб. /чел
  • Взрослый - 3 000 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 800 руб. /чел
  • Входная плата на Ахвенкоски (оплачивается на месте дополнительно) - 550 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Новогодние три дня в Карелии с 03.01 по 05.01.2026. Только положительные эмоции, яркие, незабываемые впечатления.
Новогодние три дня в Карелии с 03.01 по 05.01.2026. Только положительные эмоции, яркие, незабываемые впечатления.
Новогодние три дня в Карелии с 03.01 по 05.01.2026. Только положительные эмоции, яркие, незабываемые впечатления.
Новогодние три дня в Карелии с 03.01 по 05.01.2026. Только положительные эмоции, яркие, незабываемые впечатления.
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Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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