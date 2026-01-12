В этом туре вы сможете насладиться красотой местной природы, познакомиться с уникальной культурой
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском. Резиденция Талвиукко
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска по прибытии поезда № 018 Москва — Петрозаводск у входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Гид будет с табличкой.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицы Карелии – города Петрозаводска.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
Познакомимся с легендой о Талвиукко.
Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
- катание на оленьей упряжке;
- катание на собачьей упряжке 500 м.;
- катание на собачьей упряжке 1500 м.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Горный парк Рускеала
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (250 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России — Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входные билеты покупаются самостоятельно — 550 руб. /чел.).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
Центр Шунгита. Водопад Кивач. Курорт «Марциальные воды». Гора Сампо
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди учёных ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Возвращение в Петрозаводск и по пути остановка у горы «Сампо».
Для местных жителей и туристов гора Сампо — это место силы.
К горе Сампо устремляются те, кто в это верит. Впрочем, оказавшись в этом месте, невольно начинаешь верить в волшебство и сказку природы: с вершины открываются красивые виды, и хочется задержаться еще на миг, всматриваясь в очертания скал, разглядывая озеро с десятками мелких островков и слушая таинственный шум деревьев.
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Питер Инн 4*» в г. Петрозаводске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Вариант размещения
|Стоимость
Двухместное размещение в номере повышенной комфортности dabl (взрослый)
|37 500
|Двухместное размещение номер стандарт (взрослый)
|35 700
|Двухместное размещение номер стандарт (дети до 16 лет)
|34 700
|Двухместное размещение ПК dabl (ребенок до 16 лет)
|36 500
|Двухместное размещение Полулюкс dabl (ребенок до 16 лет)
|38 500
|Двухместное размещение Полулюкс dabl (взрослый)
|39 500
|Доп. место (взрослые)
|30 000
|Доп. место (дети до 16 лет)
|29 000
|Одноместное размещение
|42 600
Варианты проживания
Гостиница «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг.
Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника.
Ванные индивидуальные для каждого номера.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Трансфер по маршруту
- Работа гида и аниматоров
- Входные билеты на экскурсии
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Посещение вотчины Талвиукко
- Входные билеты на гору Сампо
- Экскурсия в Марциальные воды
- Экскурсия в Центр Шунгита
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Катание на оленьей упряжке: взрослый - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
- Взрослый - 2 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослый - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 300 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослый - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 800 руб. /чел
- Взрослый - 3 000 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 800 руб. /чел
- Входная плата на Ахвенкоски (оплачивается на месте дополнительно) - 550 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.