1 день

Знакомство с Петрозаводском. Резиденция Талвиукко

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска по прибытии поезда № 018 Москва — Петрозаводск у входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Гид будет с табличкой.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицы Карелии – города Петрозаводска.

На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:

катание на оленьей упряжке;

катание на собачьей упряжке 500 м.;

катание на собачьей упряжке 1500 м.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

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