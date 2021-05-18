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Полезная информация о Петрозаводске

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Местное время в Петрозаводске
21:3651
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПетрозаводск
По-английскиPetrozavodsk
Столица регионаПетрозаводск является столицей региона
Население города265 025 чел.
АэропортБесовец PES
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота73 м. от уровня моря

Где находится Петрозаводск на карте

Петрозаводск фото города
Петрозаводск

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