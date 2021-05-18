Полезная информация о Петрозаводске
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Петрозаводск
Популярные экскурсии в Петрозаводске
5
7 отзывов
3780
₽
за чел.
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин. Вы посетите настоящую старинную карельскую этнодеревню и примите участие в интерак...
5
7 отзывов
26000
₽
за чел.
Мы отправимся в путешествие по бывшим финским территориям. Сейчас сложно представить, что красота этих мест многие века осквернялась людскими распрями...
5
10 отзывов
20000
₽
за чел.
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом. Вы отправитесь в заповедник Кивач к мощному водопад...
5
87 отзывов
2500
₽
за чел.
Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города