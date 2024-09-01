В карьере у Белой Горы вы познакомитесь с историей мраморной каменоломни (да, мы богаты не только Рускеалой!). А равнинный водопад подарит не один десяток волшебных снимков.
Описание экскурсии
Чудесные виды с Сампо
Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров. С наивысшей точки вам откроется живописный вид на озеро Кончезеро. Именно здесь в 1960-х годах проходили съемки одноимённого фильма «Сампо». Я расскажу, что известно о месте историкам и как оно связано с легендарной Калевалой.
Палеовулкан Гирвас
Далее мы прогуляемся по кратеру потухшего палеовулкана, действовавшего 2,5 миллиарда лет назад. После он потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет.
Тивдийский мраморный карьер
Далее мы отправимся в деревню Белая Гора, в окрестностях которой вы полюбуетесь красотой рукотворного карьера. Я расскажу об открытом в 18 веке месторождении, снабжавшем российских архитекторов семью видами мрамора. Вы узнаете историю местного завода по распилу и полировке мраморных плит, которые потом отправлялись в Санкт-Петербург. А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве.
Водопад Кивач
Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии. Красоту здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!
Организационные детали
- Экскурсия длится 6-7 часов
- Трансфер на автомобиле Volkswagen включён в стоимость
- Возможно расширение количества участников группы до 17 человек с поездкой на микроавтобусе за дополнительную плату
- Оплачивается отдельно: паром до карьера — 550 ₽ за чел.; вход в парк Гирвас — 250 ₽ за чел.; посещение водопада Кивач — 320 ₽ за чел.; входной билет на гору Сампо — 400 ₽ за чел.; питание
- По договорённости экскурсия может быть проведена на микроавтобусе для группы до 18 чел.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Ну и конечно ждем от Дмитрия новые экскурсии.
Спасибо!
Могу рекомендовать этот тур всем, кто хочет увидеть не только известные красоты Карелии, но и готов пройти по новым необычным маршрутам.