Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор

Забраться на гору, погулять по кратеру палеовулкана, залюбоваться водопадом и посетить горный парк

В поездке вы побываете в местах, каждое из которых раскрывает особую грань Карелии. С вершины Сампо увидите, как красивы наши озерно-хвойные дали. На месте потухшего вулкана мы поговорим о крае в незапамятные времена.

В карьере у Белой Горы вы познакомитесь с историей мраморной каменоломни (да, мы богаты не только Рускеалой!). А равнинный водопад подарит не один десяток волшебных снимков.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
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Описание

Что вас ожидает

Чудесные виды с Сампо

Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров. С наивысшей точки вам откроется живописный вид на озеро Кончезеро. Именно здесь в 1960-х годах проходили съемки одноимённого фильма «Сампо». Я расскажу, что известно о месте историкам и как оно связано с легендарной Калевалой.

Палеовулкан Гирвас

Далее мы прогуляемся по кратеру потухшего палеовулкана, действовавшего 2,5 миллиарда лет назад. После он потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет.

Тивдийский мраморный карьер

Далее мы отправимся в деревню Белая Гора, в окрестностях которой вы полюбуетесь красотой рукотворного карьера. Я расскажу об открытом в 18 веке месторождении, снабжавшем российских архитекторов семью видами мрамора. Вы узнаете историю местного завода по распилу и полировке мраморных плит, которые потом отправлялись в Санкт-Петербург. А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве.

Водопад Кивач

Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии. Красоту здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!

Организационные детали

  • Экскурсия длится 6-7 часов
  • Трансфер включен в стоимость
  • Оплачивается отдельно: паром до карьера — 350 руб. /чел.; вход в парк Гирвас — 100 руб. / чел.; посещение водопада Кивач — 250 руб. /чел.; питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🏞Парки🍀Природа и пейзажи🏞КарелияВодопад Кивач🗽Популярные местаГоры💧Водопады

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