В поездке вы побываете в местах, каждое из которых раскрывает особую грань Карелии. С вершины Сампо увидите, как красивы наши озерно-хвойные дали. На месте потухшего вулкана мы поговорим о крае в незапамятные времена. В карьере у Белой Горы вы познакомитесь с историей мраморной каменоломни (да, мы богаты не только Рускеалой!). А равнинный водопад подарит не один десяток волшебных снимков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чудесные виды с Сампо

Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров. С наивысшей точки вам откроется живописный вид на озеро Кончезеро. Именно здесь в 1960-х годах проходили съемки одноимённого фильма «Сампо». Я расскажу, что известно о месте историкам и как оно связано с легендарной Калевалой.

Палеовулкан Гирвас

Далее мы прогуляемся по кратеру потухшего палеовулкана, действовавшего 2,5 миллиарда лет назад. После он потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет.

Тивдийский мраморный карьер

Далее мы отправимся в деревню Белая Гора, в окрестностях которой вы полюбуетесь красотой рукотворного карьера. Я расскажу об открытом в 18 веке месторождении, снабжавшем российских архитекторов семью видами мрамора. Вы узнаете историю местного завода по распилу и полировке мраморных плит, которые потом отправлялись в Санкт-Петербург. А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве.

Водопад Кивач

Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии. Красоту здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!

Организационные детали