Мои заказы

Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор

Забраться на гору, погулять по кратеру палеовулкана, залюбоваться водопадом и посетить горный парк
В поездке вы побываете в местах, каждое из которых раскрывает особую грань Карелии. С вершины Сампо увидите, как красивы наши озерно-хвойные дали. На месте потухшего вулкана мы поговорим о крае в незапамятные времена.

В карьере у Белой Горы вы познакомитесь с историей мраморной каменоломни (да, мы богаты не только Рускеалой!). А равнинный водопад подарит не один десяток волшебных снимков.
5
18 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор

Описание экскурсии

Чудесные виды с Сампо

Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров. С наивысшей точки вам откроется живописный вид на озеро Кончезеро. Именно здесь в 1960-х годах проходили съемки одноимённого фильма «Сампо». Я расскажу, что известно о месте историкам и как оно связано с легендарной Калевалой.

Палеовулкан Гирвас

Далее мы прогуляемся по кратеру потухшего палеовулкана, действовавшего 2,5 миллиарда лет назад. После он потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет.

Тивдийский мраморный карьер

Далее мы отправимся в деревню Белая Гора, в окрестностях которой вы полюбуетесь красотой рукотворного карьера. Я расскажу об открытом в 18 веке месторождении, снабжавшем российских архитекторов семью видами мрамора. Вы узнаете историю местного завода по распилу и полировке мраморных плит, которые потом отправлялись в Санкт-Петербург. А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве.

Водопад Кивач

Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии. Красоту здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!

Организационные детали

  • Экскурсия длится 6-7 часов
  • Трансфер на автомобиле Volkswagen включён в стоимость
  • Возможно расширение количества участников группы до 17 человек с поездкой на микроавтобусе за дополнительную плату
  • Оплачивается отдельно: паром до карьера — 550 ₽ за чел.; вход в парк Гирвас — 250 ₽ за чел.; посещение водопада Кивач — 320 ₽ за чел.; входной билет на гору Сампо — 400 ₽ за чел.; питание
  • По договорённости экскурсия может быть проведена на микроавтобусе для группы до 18 чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 499 туристов
Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Победитель международного проекта «Проводники смыслов» 2026 года. Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей. На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
И
2 года назад я узнала про Белую Гору и Тивдийский мрамор, с тех пор мечтала посетить это место. В этом году появилась такая возможность. Из нескольких вариантов выбрала для своей
читать дальшеуменьшить

семьи из 4 человек частную экскурсию на Трипстере с Дмитрием. И нисколько не пожалела. Дмитрий - человек, любящий свой край, прекрасно знающий его историю и умеющий очень увлекательно донести ее до слушателей.
У нас была расширенная экскурсия с Марциальными водами и более длительной прогулкой по Гирвасу.
У Дмитрия четко спланированный маршрут по пути и времени, везде успели, все посмотрели, хотя экскурсия началась в 12. Встретил он нас у места проживания (только заселились), место окончания экскурсии - там же, по нашему желанию.
Менее, чем за день мы посетили 5 известных туристических мест Карелии. Прослушали историю каждого объекта и в целом историю Карелии. И просто пообщались с очень приятным человеком.
Мы очень довольны и всем рекомендуем экскурсию Дмитрия.
На фото вид на деревню Белая Гора с мраморного карьера

2 года назад я узнала про Белую Гору и Тивдийский мрамор, с тех пор мечтала посетить
2 года назад я узнала про Белую Гору и Тивдийский мрамор, с тех пор мечтала посетить
Вам был полезен этот отзыв?
Ilya
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным удовольствием повторим ещё раз, чтобы посмотреть великолепные виды.
Ну и конечно ждем от Дмитрия новые экскурсии.
Спасибо!
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным
Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия оставила позитивные впечатления - начиная с вида с вершины горы Сампо и заканчивая живописным пейзажем Кивача. Поездка сопровождалась интересным рассказом о прошлом и настоящем Карелии, ее коренных жителях и достопримечательностях.
Могу рекомендовать этот тур всем, кто хочет увидеть не только известные красоты Карелии, но и готов пройти по новым необычным маршрутам.
Экскурсия оставила позитивные впечатления - начиная с вида с вершины горы Сампо и заканчивая живописным пейзажем
Экскурсия оставила позитивные впечатления - начиная с вида с вершины горы Сампо и заканчивая живописным пейзажем
Вам был полезен этот отзыв?
И
Пишу отзыв по этой экскурсии несколько запоздало. Экскурсия замечательная, мы с Дмитрием ее долго согласовывали, меняли маршрут, что-то добавляя, что-то исключали. В результате это было потрясающее путешествие по Карелии. До
читать дальшеуменьшить

сих пор перед глазами мини-паромчик Ильи, на котором плыли к мраморным карьерам на Белой Горе, застывшие глыбы на Гирвасе, похожие на спящих морских коров, грохочущий водопад Кивач, струны кантеле старика Вяйнямейнена, гулко и долго звучащие в тишине горы Сампо, краски камней, мхов, воды, которые всегда будут в зрительной памяти, они не только радуют глаз, но и умиротворяют душу. Музей железнодорожного транспорта интереснейший и по экспонатам, и по экскурсионному сопровождению. Дмитрий очень хороший экскурсовод, знающий и любящий историю Карелии, с очень грамотной и свободной речью, я так узнала много нового и неожиданного. И особое спасибо не только за маршрут, подстроенный под мои интересы, но и за безмерное терпение, проявленное к абсолютно неспортивному экскурсанту постпостпост-бальзаковского возраста! Думаю, что у него будут еще интересные маршруты. А я точно еще поеду в Карелию!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Дмитрию за увлекательную экскурсию! Посетили все заявленные в программе места. По дороге Дмитрий рассказывал об истории Карелии, традициях коренных жителей, неочевидных и интересных фактах. Даже включил послушать, как звучит
читать дальшеуменьшить

карельский инструмент - кантеле. А еще показал фотографии края, сделанные в начале 20 века, и охотно отвечал на все вопросы. Видно, что он любит свой край и увлечен тем, что делает. Кроме этого, было просто очень комфортно в дороге. Дмитрий чуткий и отзывчивый человек. Учел все наши пожелания, завез на недорогой обед с национальной кухней и в местечко, где продают вкуснейшую форель. Еще раз от всей души благодарим Дмитрия за чудесный день!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная экскурсия, удивительно красивые места. Красота Карельской природы, красота рек и озер, великолепие берёз и величие сосен, фантастически красивые мраморные скалы не оставят даже искушённого ценителя природы равнодушным. Карельская природа
читать дальшеуменьшить

даже в конце октября встретила нас своим великолепием. Звенящая тишина, заставляет задуматься о чëм-то простом, и насладиться истиной красотой природы и ещё раз убедиться, что красота кроется в малом. А ещё в это время можно часами любоваться разнообразием Карельского мха, и восторгаться его красотой и разнообразием. Отдельное спасибо Дмитрию, за интересный и уникальный по содержанию однодневный тур. Экскурсия прошла на одном дыхании, было очень интересно, даже 12-ти летним подростам, а уж, чтобы удивить и заинтерисовать эту возрастную аудиторию нужно постараться, Дмитрию удалось это с первых минут. Обязательно вернёмся в этот чудный уголок России, который откроет нам ещё много нового и интересного.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии на «Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор»

Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
На автобусе
8 часов
573 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
3490 ₽ за человека
Откройте для себя Карелию
На машине
6 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Карелию
Карелия ждет вас! Увлекательное путешествие к горе Сампо, водопаду Кивач и другим достопримечательностям на комфортабельном автомобиле
Начало: От вашего места проживания
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
8 часов
2146 отзывов
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
11 авг в 10:30
12 авг в 09:30
3490 ₽ за человека
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Чёртов стул, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день
29 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске
от 19 950 ₽ за экскурсию