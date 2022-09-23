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Описание
Что вас ожидает
Чудесные виды с Сампо
Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров. С наивысшей точки вам откроется живописный вид на озеро Кончезеро. Именно здесь в 1960-х годах проходили съемки одноимённого фильма «Сампо». Я расскажу, что известно о месте историкам и как оно связано с легендарной Калевалой.
Палеовулкан Гирвас
Далее мы прогуляемся по кратеру потухшего палеовулкана, действовавшего 2,5 миллиарда лет назад. После он потух, был скован и отшлифован ледником. После схода ледника своими штрихами красоту этой территории дополнила река Суна. А в 1930-х, после запуска ГЭС река обмелела и открыла взору пейзажи, создававшиеся природой на протяжении тысяч лет.
Тивдийский мраморный карьер
Далее мы отправимся в деревню Белая Гора, в окрестностях которой вы полюбуетесь красотой рукотворного карьера. Я расскажу об открытом в 18 веке месторождении, снабжавшем российских архитекторов семью видами мрамора. Вы узнаете историю местного завода по распилу и полировке мраморных плит, которые потом отправлялись в Санкт-Петербург. А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве.
Водопад Кивач
Ну и, конечно же, вы познакомитесь с самым большим равнинным водопадом Карелии. Красоту здешней природы запечатлел знаменитый фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский на цветных фотографиях 1916 года (!). Водопад высотой почти 11 метров по-прежнему привлекает тысячи путешественников. Запомните его и вы!
Организационные детали
Экскурсия длится 6-7 часов
Трансфер включен в стоимость
Оплачивается отдельно: паром до карьера — 350 руб. /чел.; вход в парк Гирвас — 100 руб. / чел.; посещение водопада Кивач — 250 руб. /чел.; питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Коротко о себе. Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей! На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии!