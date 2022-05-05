В Петрозаводске большое количество природных достопримечательностей, город 🏙️ является столицей ⭐️ Карелии и привлекает тысячи туристов для отдыха в городских отелях и окрестностях, а мы расскажем в статьей об истории 📖 города, праздниках, людях, о том, какой сувенир 🎁 купить, какую еду попробовать, что сделать в первый день и последний

Скульптура «Онего» на Онежской набережной

Петрозаводск – столица Республики Карелия, единственный город в России, названный в честь императора Петра I. Да, это истинный факт, и почему так получилось, вы узнаете, читая эту статью.

Знаменитому обилием озер и выходу к пяти морям краю, сама природа уготовила выпестовать будущих мореплавателей, чем и занимается филиал речного университета Петрозаводска. И благодарные выпускники в ночь расставания с «альма-матер» по традиции обряжают в тельняшку монумент Петру I на городской набережной, чего верные стражи добросовестно не видят до утра. Ну что же, попутного ветра, юные навигаторы, приятного чтения, любознательные путешественники.

Общая информация

Население Петрозаводска составляет на 2021 год 2880711 чел. Существуют противоречивые мнения в разных источниках о том, что население Петрозаводска постепенно идет на убыль. Данные Википедии настойчиво показывают демографические впадины 2002 по 2007 год. Однако к 2021 г. ситуация выравнивается и приближается к отметке 1999 года, когда наблюдалось максимальное число жителей. Среди петрозаводчан преобладают:

русские (80%);

карелы (5%);

финны (2,8);

белорусы;

украинцы;

вепсы.

Всего проживают около 50 национальностей. Религия, которая в основном исповедуется: православие, католицизм, лютеранство, пятидесятники — евангельские христиане, и прочие вероисповедания.

Основные сведения:

площадь города составляет 134,98 км2;

телефонный код: +7 (8142);

код города на автомобилях – 10.

Где находится Петрозаводск

Где находится Петрозаводск на карте

Петрозаводск, Россия

Петрозаводск, занимая центральное место в административном делении республики Карелия, физически находится в северо-западной ее части и входит в состав Северо-Западного Федерального округа. Город расположился на побережье Онежского озера, которое является вторым по величине из озер Европы.

По системе судоходных рек и каналов столица республики имеет выход к 5 морям: Балтийскому, Баренцевом, а также Каспийскому и Чёрному морю. Белое омывает восточные границы карельской территории, а Онежское озеро ласкает западные побережья.

На севере Карелия граничит с Финляндией и, соответственно, располагается в Северной Европе. Протяжённость с севера на юг равняется 660 км, а с запада на восток – 424 км. Расстояние от Петрозаводска до ближайших городов в километрах:

Санкт-Петербурга – 429;

Пушкина – 438;

Сортавалы – 195(по трассе 245);

Хельсинки – 680.

Достопримечательности Петрозаводска

Музей-заповедник Кижи Виды на горе Сампо Горный парк Рускеала Рускеальский провал в горном парке Рускеала Парусный корабль в морском музее «Полярный Одиссей»

«Кижи»

Остров Кижи на метеоре из Петрозаводска 4.8 21 отзыв 5300 ₽ за чел. Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи. Это место, которое стоит обязательно посетить. Это невероятная

Пожалуй, это самая прославленная достопримечательность не только Карелии, но и всего Российского Северо-запада. Действительно неповторимый этнографический музей-заповедник на Онежском острове под открытым небом. На территории, изолированной водами Онеги, представлены великолепные шедевры деревянной архитектуры Русского Севера: величавые храмы, колокольни с живым очищающим душу звоном, часовни, старинные ветряные мельницы, вековые хозяйственные постройки и добротные жилые дома.

Опытные экскурсоводы ознакомят с натуральным крестьянским бытом карельской семьи, жившей I– II столетия тому назад, уговорят принять участие в ремесленных мастер-классах и принять трапезу в ресторации карельской кухни.

Гора Сампо

Добро пожаловать в Карелию 5 2 отзыва 5000 ₽ за всё Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом

В 35 км от Петрозаводска близ озера Кончезеро находится любопытная природная возвышенность. Высота горы невелика, она возвышается всего-то на 35–40 метров над живописным окрестным ландшафтом. Подняться на вершину не составит никакого труда по аутентичной деревянной лестнице. В верхней точке оборудована смотровая площадка, с которой можно наслаждаться видами суровой, но сильной северной природы.

Гора Сампо – одно из мест, имеющих символическую значимость. Здесь ощущается сильная энергетика. Многие туристы поднимаются на возвышенность не только полюбоваться красотами Карелии, но и загадать желание, привязав ленточку к веткам хвойных деревьев.

В округе горы Сампо находится санаторий «Марциальные воды», который был основан по указу Петра I, и старый окаменелый вулкан Гивас с энергичными водопадами.

Рускеала и горный парк

Деревня викингов и горный парк Рускеала 5 1 отзыв 8000 ₽ за всё Погрузиться в нордический быт в крепости Черного медведя и влюбиться в пейзажи мраморного каньона

Популярным туристическим направлением становится поселок Рускеала и горный парк с таким же именем. Это и уникальное природное образование, и историко-географический музей, раскинувшийся под открытым небом. Располагается в 30 км близ Сортавалы, на российском побережье реки Тохмайоки.

В течение 5 веков здесь производилась добыча мрамора. Минерал использовался для постройки красивейших дворцов Санкт-Петербурга.

Разработки мрамора завершилась в конце XX века, а карьер признали объектом культурного владения. На территории Рускеалы построили туристический комплекс.

Рускеальский провал

От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня 9845 ₽ за чел. Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона

В середине прошлого века из-за взрыва обвалился свод подземной штольни. Провал, диаметром в 30 м имеет интересную особенность. Летом затоплен водой и образуется удивительное подземное озеро. На дальних окраинах сохраняется постоянный микроклимат, и, оставшийся еще с зимы лед не тает.

Замерзающая вода образует причудливые сосульки, спускающиеся со сводов подобно пещерным сталактитам. Подобраться к ним можно, только спускаясь в ладью по веревке. Вода очень холодная, да и подводный рельеф непрост, поэтому купаться не разрешается. В зимнее время озеро замерзает настолько, что по прочному льду можно кататься на коньках. А местные энтузиасты вырезают из прозрачных кристаллов красивые скульптуры.

Морской музей «Полярный Одиссей»

Популярный исторический центр изготавливает копии старинных морских парусных кораблей. Всего сделано 40 образцов, которые принимают активное участие в исследовательских рейсах и тематических фестивалях. Бригантина «Полярный Одиссей», чьим именем назван музей, была спущена на воду в 2010 году. В летний сезон проходят экскурсии по кораблям-призракам и действующим парусникам.

Лучшие места для фотографий

Водопад Ахвенкоски в Карелии Подсветка в горном парке Рускеала

Водопады Ахвенкоски

Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы 5 12 отзывов 7500 ₽ за всё Побывать в красивейшем уголке Карелии, увидеть водопады Ахвенкоски и услышать предания карелов

Располагаются близ трассы, когда путь идет с Рускеалу. Расстояние между красотами природы 4 км. Известны водопады кинематографической историей. В этих краях снимался фильм «А зори здесь тихие!» А. Ростоцкого. Водопады находятся в русле реки Тохмайоки, что означает «бурная».

Зима в Карелии. Вечерняя Рускеала

Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска 4.9 40 отзывов 2990 ₽ за чел. Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз. Зимой

О достопримечательностях Рускеалы уже рассказывалось, но особое наслаждение можно получить, если увидеть вечернюю подсветку. В летнее время в Карелии светло, но зимой, да в темную ночь, раскрашенную палитрой огней, можно получить море позитивных впечатлений и фото – на память.

Музей «Эквилибриум»

Музей истории кукольного костюма «Эквилибриум» расположен на улице Льва Толстого. Посвящен сохранению и изготовлению костюмов. Куклы присутствуют разных размеров, даже в человеческий рост, отчего создается реальность восприятия манекенов, одетых в древнюю одежду.

Здесь представлена постоянная выставка кукол и временные показы по другим тематикам. При музее функционирует кукольная школа, в которой ученики от 17 до 70 лет шьют куклам наряды.

Курорты и значимые места

Территория клиники-санатория «Кивач» Фонтан на территории санатория «Марциальные воды» Отель-санаторий Heliopark Eco&Spa Medical Karelia База отдыха «Чёрные камни» Эко-отель Карьяла Парк

После городской суматохи и бесконечных стрессов хочется немного отдохнуть и поправить свое здоровье. Всем, кто плохо переносит палящие солнечные лучи и духоту мегаполисов, отличным вариантом станут санатории и базы отдыха Карелии, которые находятся в экологически чистых областях республики;

Клиника-санаторий «Кивач» на протяжении 25 лет обеспечивает медицинские и оздоровительные услуги весьма высокого уровня. Учреждение использует передовые диагностики и новейшие технологии лечения. Очищение организма – одно из основных направлений деятельности клиники «Кивач». Эти программы оказали эффективную поддержку здоровью 90% пациентов клиники. «Марциальные воды». Весьма известная и востребованная лечебная и вошедшая в историю достопримечательность – многолетняя водо- и грязелечебница. Ключи с исцеляющей водой были популярны еще в петровские времена. Как только император узнал об открытии минеральных вод, он издал указ об основании на этом месте водолечебницы, которая известна и поныне. Heliopark Eco&Spa Medical Karelia – некогда имел русское название «Дворцы». Санаторий предлагает комплексный метод оздоровления. Опытные специалисты осуществляют процесс лечения человека в целом. График программы строго индивидуален для любого пациента. «Белые ключи». Это доступное по цене лечебно-оздоровительное учреждение. При этом качество лечения остается высоким. Предусмотрены различные варианты оздоровления – с лечением или просто отдых, включающий проживание и питание. «Чёрные камни». Позиционируется как база отдыха. Находится на берегу чудесного озера Янисъярви, имеющим метеоритную историю образования. Отдых на базе круглогодичный. Постояльцы могут заняться рыбной ловлей, устроить сафари по карельским лесам на квадроциклах, либо проведать банный комплекс, устроенный на берегу озера. Karjala Park. Позиционируется как Эко-отель. Расположен в старинном бору на берегу крупнейшей реки республики Шуя. Прилегающая территория охватывает 2 га. Опытные сотрудники и профессиональные инструкторы Эко-отеля подготавливают потрясающие экскурсии на Онежское озеро, мистическую гору Воттоваара, а также в деревню Кинерма. Перемещение включает в зависимости от времени года поездки на снегоходах, увлекательные пешие переходы, экстремальные на упряжках с хаски, а также водные на каноэ.

Немного истории: Петрозаводск – город Петра

Первое поселение возникло на месте завода, открытого в 1703 году Петром I. Статус города приобрело в 1777 году. Как утверждает Александр Тихий – выдающийся краевед, историк, Петрозаводск – единственный большой город в России, названный в честь первого императора Всероссийского – Петра I. Санкт-Петербург формально назван в честь апостола Петра, Петропавловск-Камчатский поименован в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В Карелии «Петрозаводск» – так звучит на русском языке, Petroskoi – говорят финны или карелы, а в народе — ПТЗ. Существовали у города и другие названия: Петрозаводская слобода в конце XVIII столетия, Яанислинна и Онегаборг в период финского захвата во Второй мировой. Город дважды мог оказаться столицей суверенного государства: в конце Гражданской войны, а также «парада суверенитетов», — однако что-то пошло не так.

Близость Финляндии значимо накладывает отпечаток на менталитете петрозаводчан и внешнем облике столицы. Здесь имеются вывески на финском, многие жители понимают хотя бы несколько фраз. Многочисленные группы туристов из Финляндии приезжают на экскурсии в республику. Нередки и родственные связи.

Застройщики неоднократно берут за основу скандинавскую архитектуру. Фактически повсюду можно выпить достойный черный кофе — жители севера к нему весьма неравнодушны.

Когда лучше отдыхать в Карелии

Летом Карелия изобилует пышной растительностью Зимой и ранней весной вы можете полюбоваться северным сиянием

Карельская погода переменчива. Климат мягкий, с обильными осадками, меняющийся в регионах Карелии от морского до умеренно континентального. В зимнее время прохладно и много снега, но без суровых морозов. Если холода наступают, то ненадолго. Лето недлинное и тёплое, также с большим количеством дождей. Жара бывает не часто, но переносится тяжело. В эту пору в Петрозаводске стоят белые ночи. На улице светло, хотя солнце уже закатилось.

Посещать Петрозаводск лучше всего либо летом, либо зимой. Летнее время способствует прогулкам по воде, посещению жемчужины Карелии – острова Кижи. Отдохнуть и оздоровиться можно практически в любое время года – для каждого туриста есть свои предпочтения. Кому-то приятно ощущать прохладные воды синеоких карельских озер и рек, другие же предпочитают мягкие морозы, прогулки на снегоходе и те же оздоровительные процедуры.

Когда и что праздную в Петрозаводске

Празднование международного зимнего фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске Народные гуляния в «День города» на Онежской набережной Международные гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо» Парусная регата «Онего» Приехав в Петрозаводск в Рождественские праздники вы обязательно ощутите атмосферу сказки

Несмотря на сдержанность темперамента жителей Карелии, они любят повеселиться, хорошо и с пользой провести свободное время. Выделяются при этом несколько фестивалей:

Международный — «Гиперборея». Зрелищное и любимое мероприятие проходит в Петрозаводске в феврале ежегодно. Фестивальная программа содержит 20 разнообразных проектов и творческие инициативы жителей. Название пришло из греческой мифологии. Гиперборея являлась страной счастливых талантливых людей и располагалась на севере – в Карелии тоже. Самым красивым является турнир снежных и ледовых фигур, в котором участвуют команды из многих стран, превращая набережную Онеги в парк удивительных творений. День города. Это один из самых красочных праздников, объединяющий петрозаводчан. Традиционно проходит в заключительную субботу июня. В девяностые годы прошлого столетия открылась Онежская набережная. Появилась традиция получать сувениры от городов-побратимов Петрозаводска. Со временем набережная приняла вид неповторимой галереи под открытым небом, где можно увидеть подарки из Германии, Франции и ряда других стран мира. "По земле Сампо". Это международные гонки, которые проводятся в первый месяц Нового года на собачьих упряжках. Основаны в Пряжинском районе в далеком 2012 г., а через два года перемещен в Петрозаводск. Увлекательные соревнования привлекают тысячи зрителей. Парусная регата. Называется "Онего", проходит в летнее время. Это еще одно большое спортивное соревнование. В столицу съезжаются спортсмены со всех уголков России. С обновленной набережной интересно наблюдать за величественными крейсерскими яхтами, стремящимися непременно быть в числе лидеров. "Карельское Рождество". Перспективный проект, который освещает городские события в национальной карельской тематике во время зимних каникул. Праздник притягивает внимание потенциальных туристов, делает пребывание в карельской столице увлекательным и запоминающимся. В основу мероприятий легли сказания южных карел, а центральным героем торжества стал добрый сказочный дух Сюндю.

Карельская кухня

Карельские пирожки «Калитка» Калакукко Мясо по-петровски Майтокалакейтто Ресторан «Ягель» внутри Интерьер пивного дома «Бавариус»

Любой турист, отдыхающий в Петрозаводске, рано или поздно захочет найти приличное заведение для ритуала принятия пищи. К его услугам – многочисленные заведения, которые представляют различные кухни мира, и обязательно там будут аутентичные кафе и рестораны, где всем желающим предложат попробовать блюда карельской и вепсской кухонь.

Можно поесть и недорого, например, в городских столовых, бистро, в которых кормят довольно-таки сносно и за вполне умеренную цену. Имеются и сетевые заведения, где накормят очень быстро, так же как и по всей России – Burger King, McDonalds (тут под вопросом сейчас).

Из национальной еды рекомендуется обратить внимание на следующие блюда:

Карельская калитка – популярные пирожки с творогом или картофелем на тонкораскатанном ржаном тесте. Калакукко – закрытая выпечка из пресного теста с очень сочной начинкой из потрясающей форели с салом. Вкус отменный. Мясо по-петровски. Готовится в печи в объемном чугунном горшке либо в небольших керамических горшочках, в которые кладут телятину (а иногда даже дичь), свежие грибы и овощи. Томится все очень долго и невероятно прекрасно на вкус. Майтокалакейтто – это рыба, тушенная в сливках или на молоке. Обычно готовят форель (иногда другую красную рыбу).

ТОП-5 ресторанов, где неплохо готовят:

Ягель. Весьма доступное заведение Средний счет 400–900 рублей. Точка на карте (поселок Рюттю, ½). Уютное заведение с хорошей едой. Бавариус. Подойдет молодежи. Можно попить крафтовое пиво, хорошо посидеть на летней веранде. Дежавю. Поесть можно недорого (всего за 300 рублей), но вкусно. Фрегат. Стильно, вкусно, дорого. Но того стоит.

Где лучше разместиться, какой район выбрать

Номер в отеле «Саквояж» Отель Piter Inn Отель Маски Номер в отеле LOFT Ptz Отель Космос Петрозаводск

В Петрозаводске 29 районов, но наиболее благоустроенным и удобным для проживания считается Древлянка. Это самая большая территория, на которой живут 60 тысяч человек. Рядом — современный торговый центр, основные транспортные развязки.

ТОП-5 отелей, рекомендуемых нашим сайтом (в скобках указан рейтинг по 10-балльной шкале):

Кроме того, в столице можно найти недорогие гостиницы. Рейтинг будет значительно ниже, да и расположение не в престижном квартале. Зато бюджетно. Может быть предложено просто спальное место.Это:

Как добраться до города

Международный аэропорт "Петрозаводск" Железнодорожный вокзал Петрозаводска Автовокзал в Петрозаводске

Существует множество способов, как попасть в столицу Карелии:

Самолетом из Москвы. В аэропорт Петрозаводска регулярно летают рейсы авиакомпании «Победа». Поездом. Из Санкт-Петербурга с комфортом домчит «Ласточка». Кроме этого рейса из Северной столицы, ходят и другие «тяжеловозы». Из Москвы на выбор – ночные и утренние рейсы. Автобус. Этот транспорт постоянно модернизируется и старается по комфорту не отставать. Прямые рейсы имеются только из Питера. Время в пути примерно одинаково и многие путешественники выбирают автобус за возможность насладиться природой или доставкой в отель к назначенному часу. Автомобиль. Если вы живете в Северной Европе, то лучше варианта насладиться путешествием просто нет. Достоинств масса, начиная от возможности попасть в любую точку к намеченной достопримечательности, свободное планирование времени и скорость передвижения.

Аленький цветочек – на память

Всевозможные предметы из карельской берёзы аксессуары из шунгита Традиционные куколки из ткани Карельское варенье из морошки Карельский Иван-чай

Карелия — край суровой величественной природы и старинных народных традиций. Тысячи туристов стремятся сюда в поисках красоты и гармонии, и непременно увозят с собой маленькую частичку синеокой.

Уникальность карельской природы не подвергается сомнениям. Здесь встречаются натуральные материалы, которых практически нет нигде. Поделки из карельской березы радуют глаз и трогают теплом души мастера, который изготовил это чудо.

Минерал шунгит встречается только здесь в таких количествах, хотя недавно открыто малое месторождение в Казахстане. Потому и прозвали камень Российским. Пирамидки на любой вкус будут прекрасным сувенирам тем, кто верит в способности шунгита к очищению и защите. Берестяные изделия, картины из природных минералов, просто интересные поделки карельских мастеров – все это пользуется большим спросом. В качестве подарка часто увозят дары природы — рыбу, ягоды, грибы.

Взгляд на Петрозаводск со стороны

Природа Карелии просто восхитительна Обязательно отведайте традиционные Карельские блюда

Побывать в Карелии, это значит:

насладиться северной суровой природой;

надышаться чистым воздухом, пропитанным ароматами лесов и озер;

откушать вкусной и недорогой еды;

пообщаться с душевными людьми.

Запастись приятными впечатлениями можно бюджетно. Хотя при желании можно и подороже, с комфортом и экстримом.

В то же время есть и недостатки, которые можно исправить – улучшить качество покрытия проселочных дорог, например. С карельской природой куда сложнее – короткое дождливое лето, прохладная вода в озерах и вездесущая мошкара ближе к природе.

Карелия – что нужно сделать

Полюбуйтесь памятниками деревянного зодчества на острове Кижи Оцените красоту горного парка Рускеала Оцените все памятники и скульптуры на набережной Онежского озера

Вот и как ответить на этот вопрос, ведь вкусы у всех разные, вероисповедание к тому же… Попробуем так. Нужно:

увидеть Кижи;

побывать в Рускеале;

погулять на набережной Онежского озера;

загадать желание на горе Сампо;

сходить в ресторан и отведать мясо по-петровски.

Покидая Карелию, побросайте монетки в Онежское озеро, тогда доведется побывать здесь снова. Поблагодарите суровую, но такую притягательную природу за счастье, доставленное вам в период путешествия. Зайдите в Храмы, поставьте свечи за здоровье, помяните предков, поблагодарите святых, если вы верующий человек.