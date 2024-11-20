Мы покажем вам знаковые достопримечательности, в том числе горный
Описание экскурсии
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
Проживание. В стоимость включено 2-местное проживание в одном из отелей Петрозаводска категории «оптима»: «Ауринко», «Вилла Айно», «Караван», «Петрозаводск», «Ладога», «Илма», «Заречная», «Акватика», «Лахти».
За доплату возможно 1-местное размещение, а также проживание в одном из отелей категории «хит»: «Питер ИНН», «Фрегат», «Северная». «Космос», «Спас отель Карелия», «Онежский замок», «Саквояж».
*Фото отеля взяты с сайта booking.com и представлены для примера в первом дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Транспорт. Комфортный туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Александро-Свирский монастырь, музей в Олонце, интерактивная программа в Киндасово, вечер в Петрозаводске
Встречаемся и отправляемся в путешествие по землям Приладожья. По пути вы послушаете рассказ гида о возникновении Карелии и приходе сюда славян, их влиянии на карелов и вепсов и о том, как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Будет и тихое время, чтобы вы могли вздремнуть.
После остановки, во время которой вы сможете перекусить (за доплату), посетим Александро-Свирский монастырь, уже почти 500 лет стоящий на восточном берегу Ладоги. Вы полюбуетесь одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов России и узнаете его историю.
Затем побываем в Музее карелов-ливвиков в городе Олонец. Экспозиция познакомит с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, а также с купеческим сословием Олонца. Во время небольшой фотопаузы у вас будет возможность осмотреть знаменитые местные подвесные мосты.
Затем переедем в деревню Киндасово, где вас ждёт интерактивная программа. Вы попадёте к «Семейке весельчаков»: она познакомит с музыкальной культурой Карелии, словами «кантеле», «йоухикко», «йойги», «пийрилейки» и «руны», пастушеской традицией и древними инструментами пастухов. Дети в игровой форме узнают о местных особенностях трапезы, о том, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. Здесь же вас угостят чаем на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой.
Вечером, около 19:30, приедем в Петрозаводск. Размещение в отеле, ужин и свободное время.
Экскурсия по Петрозаводску, водопад Кивач, вотчина Талви Укко и питомник оленей и хаски, интерактивная программа
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. На набережной Онежского озера, которая является визитной карточкой города, вы увидите скульптуры, подаренные художниками из городов-побратимов, белоснежную ротонду, сможете загадать желания у особого «дерева».
Следующая остановка — государственный заповедник «Кивач» с одноимённым равнинным водопадом, вторым по величине в Европе, незамерзающем зимой. Полюбоваться его каскадами вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. Желающие посетят дендрарий и заглянут в Музей природы.
Пообедав, едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Это комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней. Здесь будет интересно и взрослым, и детям (посещение резиденции Талви Укко по желанию, оплачивается отдельно на месте).
Затем прогуляемся по питомнику хаски и оленьей ферме. Каюр питомника расскажет об особенностях породы и гонках в собачьих упряжках, желающие смогут прокатиться. Вы узнаете, почему северный олень считается символом благополучия и о роли этих животных в освоении русского севера (катание в упряжках оплачивается дополнительно). Вы сможете побывать и в саамской деревне: посмотреть на яранги и чумы — традиционные жилища северного народа.
В 17:00 вас ждёт погружение в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса во время интерактивной программы в Музее изобразительных искусств, коллекция которого знакомит с северным краем, его самобытными обрядами и традициями. Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Знаете ли вы, что по калевальской легенде, мир появился из яйца? Вам расскажут, для чего были нужны валёк и рубель, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.
К 18:00 вернёмся в Петрозаводск. Свободное время.
Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
После завтрака, в 9:00, отправляемся к водопадам Ахвенкоски — живописным каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев.
В 14:00 прибудем в горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с историей этого места и главной достопримечательностью парка — Мраморным каньоном. Здесь когда-то добывали камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. После экскурсии у вас будет свободное время. Можно спуститься к штольням и пещерам, побывать на заброшенном мраморном заводе, прокатиться на зиплайне или зимних санях.
В 17:00 желающие почувствовать атмосферу прошлого отправятся в Сортавалу на ретропоезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами. Те, кто не приобрёл билет на поезд, в 17:30 выезжают в город на автобусе. В Сортавале мы снова соберёмся вместе и поедем обратно в Санкт-Петербург. По пути остановимся у фирменного магазина форелевого хозяйства, чтобы желающие смогли приобрести карельские рыбные деликатесы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «оптима», 2-местное проживание
|20 625 ₽
|Отель категории «оптима», 1-местное проживание
|26 565 ₽
|Отель категории «хит», 2-местное проживание
|24 145 ₽
|Отель категории «хит», 1-местное проживание
|33 385 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в отеле категории «оптима» (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Трансферы на комфортном автобусе
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Комплексные обеды в туре - 850-950 ₽
- Ужины
- Вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (по ценам парка)
- Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза (по ценам туркомплекса)
- Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 26 015 ₽ с человека, при 1-местном - 33 275 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 32 285 ₽ с человека, при 1-местном - 44 385 ₽
- Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 24 035 ₽ с человека, при 1-местном - 31 295 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 29 095 ₽, при 1-местном - 41 195 ₽
- Скидки:
- Детям до 7 лет - 1200 ₽
- Школьникам - 800 ₽
- Студентам - 350 ₽
- Людям старше 60 лет - 650 ₽