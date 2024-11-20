Встречаемся и отправляемся в путешествие по землям Приладожья. По пути вы послушаете рассказ гида о возникновении Карелии и приходе сюда славян, их влиянии на карелов и вепсов и о том, как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Будет и тихое время, чтобы вы могли вздремнуть.

После остановки, во время которой вы сможете перекусить (за доплату), посетим Александро-Свирский монастырь, уже почти 500 лет стоящий на восточном берегу Ладоги. Вы полюбуетесь одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов России и узнаете его историю.

Затем побываем в Музее карелов-ливвиков в городе Олонец. Экспозиция познакомит с бытом, промыслами и обрядностями предков современных карелов, а также с купеческим сословием Олонца. Во время небольшой фотопаузы у вас будет возможность осмотреть знаменитые местные подвесные мосты.

Затем переедем в деревню Киндасово, где вас ждёт интерактивная программа. Вы попадёте к «Семейке весельчаков»: она познакомит с музыкальной культурой Карелии, словами «кантеле», «йоухикко», «йойги», «пийрилейки» и «руны», пастушеской традицией и древними инструментами пастухов. Дети в игровой форме узнают о местных особенностях трапезы, о том, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. Здесь же вас угостят чаем на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой.

Вечером, около 19:30, приедем в Петрозаводск. Размещение в отеле, ужин и свободное время.