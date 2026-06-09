Эта поездка объединяет самые яркие природные и исторические достопримечательности Карелии. Вы посетите первый российский курорт, увидите древний вулкан и знаменитый водопад Кивач, побываете на старом военном аэродроме и услышите легенды карело-финского эпоса. И получите объёмное представление о карельской природе, истории и культуре.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Петрозаводске

Описание экскурсии

«Долина зайцев» — мы увидим сотни ушастых, высеченных на скале.

Гора Сампо — поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся карельскими пейзажами и вспомним легенды «Калевалы».

Самая маленькая часовня Карелии — сделаем короткую остановку в деревне Царевичи.

«Марциальные Воды» — посетим первый российский курорт, основанный Петром I. При желании вы попробуете воду из целебных источников.

Гирвасский разрез и вулкан Гирвас — мы увидим древние лавовые поля, русло реки Суны и следы одного из древнейших вулканов на планете.

Старый военный аэродром — побываем на заброшенном объекте времён Великой Отечественной войны.

Водопад Кивач в старинном карельском заповеднике.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска

9:30 — «Долина зайцев»

10:00 — гора Сампо

10:50 — часовня в деревне Царевичи

11:10 — «Марциальные Воды»

12:10 — Гирвасский разрез на реке Суна

12:35 — вулкан Гирвас

13:30–14:10 — обед в кафе «Рыбка» (по желанию)

14:20 — водопад Кивач

15:00 — выезд в Петрозаводск

16:00 — возвращение в город

Организационные детали

Едем на автомобиле Kia Seltos или Volkswagen Caravelle

Количество участников может быть увеличено до 7 — согласуем в переписке

Дополнительные расходы