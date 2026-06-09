Удивительный Гирвас, звонкий Кивач и забытый аэродром
Увидеть главные природные символы Карелии и познакомиться с её историей (из Петрозаводска)
Эта поездка объединяет самые яркие природные и исторические достопримечательности Карелии.
Вы посетите первый российский курорт, увидите древний вулкан и знаменитый водопад Кивач, побываете на старом военном аэродроме и услышите легенды карело-финского эпоса. И получите объёмное представление о карельской природе, истории и культуре.
Описание экскурсии
«Долина зайцев» — мы увидим сотни ушастых, высеченных на скале.
Гора Сампо — поднимемся на смотровую площадку, полюбуемся карельскими пейзажами и вспомним легенды «Калевалы».
Самая маленькая часовня Карелии — сделаем короткую остановку в деревне Царевичи.
«Марциальные Воды» — посетим первый российский курорт, основанный Петром I. При желании вы попробуете воду из целебных источников.
Гирвасский разрез и вулкан Гирвас — мы увидим древние лавовые поля, русло реки Суны и следы одного из древнейших вулканов на планете.
Старый военный аэродром — побываем на заброшенном объекте времён Великой Отечественной войны.
Водопад Кивач в старинном карельском заповеднике.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска 9:30 — «Долина зайцев» 10:00 — гора Сампо 10:50 — часовня в деревне Царевичи 11:10 — «Марциальные Воды» 12:10 — Гирвасский разрез на реке Суна 12:35 — вулкан Гирвас 13:30–14:10 — обед в кафе «Рыбка» (по желанию) 14:20 — водопад Кивач 15:00 — выезд в Петрозаводск 16:00 — возвращение в город
Организационные детали
Едем на автомобиле Kia Seltos или Volkswagen Caravelle
Количество участников может быть увеличено до 7 — согласуем в переписке
Дополнительные расходы
Гора Сампо — 400 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка 6–17 лет, пенсионера и членов многодетных семей
Заповедник «Кивач» — 320 ₽ за взрослого, дети до 18 лет и пенсионеры — бесплатно
Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Привет! Я Елена, современный аттестованный гид по Карелии✨
Родом из этого края, люблю его до мурашек и покажу так, как не покажут другие. Никаких скучных лекций — только истории, которые запоминаются, и места, от которых захватывает дух.
Организую индивидуальные туры, проведу увлекательные экскурсии по Петрозаводску и Карелии.
Карелия восхищает и очаровывает и я это вам покажу❤️
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