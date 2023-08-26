2 день

Остров Валаам и горный парк «Рускеала»

Ранний подъем.

Завтрак – сухой паек.

06:00 Трансфер в Горный парк «Рускеала».

10:00 Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

12:00–12:30 Переезд в город Сортавала.

Прибытие в г. Сортавала.

13:00 Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 минут в пути).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Экскурсия «Новый Иерусалим».

Центром «Нового Иерусалима» является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г.

В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.

От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Экскурсия «Новый Иерусалим» может быть заменена на экскурсию «Никольский скит».

Возвращение в г. Сортавала.

Позднее возвращение в Петрозаводск.