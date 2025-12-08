Данная программа может проводиться по запросу в удобное для вас время.

Время приезда на территорию комплекса первой группы 10:00. Далее с интервалом в час.

Точный адрес: 186131, Республика Карелия, Пряжинский р-н, п. Матросы, ш. Пряжинское, д. 106 30 км от г. Петрозаводска в сторону Санкт-Петербурга.

Добраться до столицы Карелии – Петрозаводска можно на поезде, самолёте, автобусе или на авто.

Работа междугородних автобусов в новогодние праздники уточняется.

Если вы будете добираться на автобусе, мы готовы подстроить время начала программы в зависимости от вашего прибытия.

Автобус. Отправление от ж/д вокзала. Стоимость билета на автобусе: 230 рублей. От г. Петрозаводска ехать примерно 40 минут и выходить на последней остановке в пос. Матросы. Или можно попросить водителей остановить прямо у туристического комплекса – питомника (обычно они идут навстречу и останавливаются). Ориентир поворота к эко-комплексу – большая серая пластиковая собака у дороги. Расписание движения автобусов часто меняется, лучше уточнять в интернете.

Если путешествуете автостопом, то можно выйти на трассе Санкт-Петербург — Мурманск на повороте с указателем пос. Матросы. От указателя до эко-комплекса пешком 2,5–3 км.

Также рекомендуем воспользоваться услугами такси (Яндекс, Uber, Максим) — машины есть всегда, и добраться таким образом гораздо быстрее.

Такси. Стоимость проезда составляет примерно 800-1000 руб., время в пути примерно 30-40 минут.

Также можно заказать индивидуальный трансфер повышенного комфорта у администратора.

Автомобиль. Если путешествуете на своем автомобиле, то добраться можно по навигатору Координаты 61`46`34``N, 33`47`16``E 61.776241, 33.787668