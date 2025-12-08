На тренировочной базе и в штабе арктических экспедиций, где осуществляется полный цикл подготовки к путешествиям к
Программа тура по дням
День с хаски
Начало тура в п. Матросы.
Время приезда на территорию комплекса первой группы 10:00. Далее с интервалом в час.
Возможное время проведения программы: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Знакомство с ездовыми собаками 3 пород, в том числе с любимцем английского принца Гарри и собаками-киноактерами, покорителями Арктики — участниками арктических экспедиций.
85 питомцев подарят Вам свою безусловную любовь и безграничную доброту.
Задорно прокатитесь на собачьих упряжках по живописному карельскому лесу.
Желающие (старше 18 лет) смогут почувствовать себя каюром, самостоятельно управляя собачьей упряжкой (в летний период картом управляет только инструктор).
Прогуляетесь к дереву желаний и порогу Большой Толли —живописному незамерзающему порогу на реке Шуя.
В Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите арктическое письмо, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Разве не чудо?!
Насладитесь ароматным обедом в традициях Карелии с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой в лучших традициях севера, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для туристов старше 18 лет).
Проживание
Тур не предусматривает проживание.
Маршрут катания: 2 км по карельскому лесу.
Продолжительность программы: 3–4 часа (без учета трансфера).
Стоимость тура на 1 человека без учета трансфера:
- взрослый — 5 900 руб. /чел.;
- ребенок 5–12 лет — 3 700 руб. /чел.;
- дети до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Арктическое письмо (по желанию)
- Сопровождение профессионального инструктора
- Обучение управлению упряжкой
- Катание на собачьих упряжках - управление самостоятельное или инструктором
- Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами
- Предоставление специализированного снаряжения
- Самостоятельная прогулка к дереву желаний и порогу Большой Толли (по желанию)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер
- Индивидуальная прогулка с собакой - 500 руб. /час
- Фотосессия с профессиональным фотографом (бронирование заранее) - от 8000 руб
- Катание на снегоходах (по сезону) - 7300 руб. /час
- Ночь в Доме полярника (бронирование заранее) - от 2400 руб. /чел
- Мастер-класс по приготовлению лохикейтто + горячий обед + самовар на шишках с домашней выпечкой - 2600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем надеть тёплую одежду и обувь, которую не жалко испачкать. Собаки — живые существа, они радуются людям и могут вас испачкать.
Если есть возможность, возьмите с собой сменную обувь.
Также пригодятся сменные носки, ведь погода может быть переменчивой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входил ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Данная программа может проводиться по запросу в удобное для вас время.
Время приезда на территорию комплекса первой группы 10:00. Далее с интервалом в час.
Точный адрес: 186131, Республика Карелия, Пряжинский р-н, п. Матросы, ш. Пряжинское, д. 106 30 км от г. Петрозаводска в сторону Санкт-Петербурга.
Добраться до столицы Карелии – Петрозаводска можно на поезде, самолёте, автобусе или на авто.
Работа междугородних автобусов в новогодние праздники уточняется.
Если вы будете добираться на автобусе, мы готовы подстроить время начала программы в зависимости от вашего прибытия.
Автобус. Отправление от ж/д вокзала. Стоимость билета на автобусе: 230 рублей. От г. Петрозаводска ехать примерно 40 минут и выходить на последней остановке в пос. Матросы. Или можно попросить водителей остановить прямо у туристического комплекса – питомника (обычно они идут навстречу и останавливаются). Ориентир поворота к эко-комплексу – большая серая пластиковая собака у дороги. Расписание движения автобусов часто меняется, лучше уточнять в интернете.
Если путешествуете автостопом, то можно выйти на трассе Санкт-Петербург — Мурманск на повороте с указателем пос. Матросы. От указателя до эко-комплекса пешком 2,5–3 км.
Также рекомендуем воспользоваться услугами такси (Яндекс, Uber, Максим) — машины есть всегда, и добраться таким образом гораздо быстрее.
Такси. Стоимость проезда составляет примерно 800-1000 руб., время в пути примерно 30-40 минут.
Также можно заказать индивидуальный трансфер повышенного комфорта у администратора.
Автомобиль. Если путешествуете на своем автомобиле, то добраться можно по навигатору Координаты 61`46`34``N, 33`47`16``E 61.776241, 33.787668