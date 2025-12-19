За два дня вы насладитесь живописными пейзажами, вкусной походной кухней, уютными вечерами у костра и зарядитесь яркими эмоциями от прохождения легких порогов под руководством опытных инструкторов.
Программа тура по дням
Начало сплава. Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио
Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.
Трансфер к месту начала сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км от Петрозаводска).
Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату). Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.
Сплав на рафтах по реке Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.
Шуя — одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.
Самые сложные пороги, которые вы пройдете сегодня, – пороги Кеняйкоски и Кумио.
Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов Кеняйкоски и Кумио в зависимости от общей готовности группы и уровня воды.
Порог Кеняйкоски (3-4 к. с.) – с карельского языка «чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.
В пути для вас будет организован перекус.
Вечером вы примете участие в постановке лагеря и приготовлении ужина, а инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Ужин. Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.
Ночевка в полевых условиях.
Продолжение сплава. Пор. Кумио - д. Соддер
После завтрака в лагере вы продолжите сплав по Шуе: пор. Кумио (2-3 к. с.) – деревня Соддер. Общая длина маршрута – 15 км.
Часть пути вы будете проходить на веслах, а на более спокойных участках вы будете использовать мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
В деревне Соддер собираем и сдаем снаряжение. Здесь вас ждет обед и баня.
Трансфер в г. Петрозаводск (110 км).
У вас будет свободное время в г. Петрозаводске, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Петрозаводска не ранее 21:00.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в трёхместных палатках.
Стоимость сплава на восьмиместном рафте на 1 человека – 16 000 руб.
Аренда одноместной или двухместной палатки — 1000 руб. /тур.
О необходимости одноместной или двухместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает проживание трёхместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: рафты, весла, каски, спасжилеты, герметичные упаковки, мотор + ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки (трёхместные), теплоизоляционные коврики, 1 спальник
- Баня в конце маршрута
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Второй спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
- Неопреновый костюм - 2700 руб. /тур (по желанию)
- Аренда одноместной или двухместной палатки - 1000 руб. /тур (по желанию)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой:
- рюкзак без станка или дорожную сумку.
Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
- резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
- рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
Обувь (удобная, без каблуков):
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья – «городская».
Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).
Документы и деньги в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В мае рекомендуется в личном снаряжении иметь неопреновый костюм.
В июне, июле и августе уровень воды в реке постепенно падает, тем самым меняется уровень сложности порогов.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.
Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Можно ли приехать на личном транспорте?
Можно приехать на личном автомобиле, городская платная стоянка. Подробности уточняйте при бронировании.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости одно-двухместной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена в зависимости от погодных условий и уровня подготовки группы.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм желателен в месяцы, когда вода достаточно холодная, традиционно май-июнь, но зависит от погодных условий года. Возможна аренда (по желанию).
Можно ли где-то оставить лишние вещи?
Компания не принимает вещи на хранение.