1 день

Начало сплава. Игнольская ГЭС - пор. Кеняйкоски - пор. Валойне - пор. Сарикоски - пор. Кумио

Путешествие начинается в Петрозаводске, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №018А с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе.

Трансфер к месту начала сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км от Петрозаводска).

Обед в полевых условиях, подготовка снаряжения к выходу на реку. Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете экипировку: спасжилет, каску, весла, неопреновый костюм (за дополнительную плату). Общие и личные вещи будут упакованы в непромокаемые гермомешки.

Сплав на рафтах по реке Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к. с.) – пор. Валойне (1-2 к. с.) – пор. Сарикоски (1-2 к. с.) – пор. Кумио (2-3 к. с.), 15 км.

Шуя — одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.

Самые сложные пороги, которые вы пройдете сегодня, – пороги Кеняйкоски и Кумио.

Инструктор принимает решение о прохождении или обносе порогов Кеняйкоски и Кумио в зависимости от общей готовности группы и уровня воды.

Порог Кеняйкоски (3-4 к. с.) – с карельского языка «чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.

В пути для вас будет организован перекус.

Вечером вы примете участие в постановке лагеря и приготовлении ужина, а инструкторы проведут для вас мастер-класс по приготовлению карельской форели.

Ужин. Свободное время в лагере: вы можете собраться группой у костра, поиграть в традиционные походные игры, поделиться впечатлениями от похода.

Ночевка в полевых условиях.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160