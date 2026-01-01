1 день

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

08:45 Сбор группы на набережной Онежского озера у ротонды, ул. Еремеева, 1.

09:00 Выезд на программу.

10:00 Гора Сампо.

Первая точка нашей экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

11:00 Марциальные воды.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

12:30 Палеовулкан вулкан Гирвас.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы – остаткам древнего вулкана. Если повезет, вы попадете на спуск водохранилища и увидите потрясающее зрелище – бурный водопад Гирвас.

13:45 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно);

14:45 Водопад Кивач.

Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.

17:00–17:30 Прибытие в Петрозаводск.

К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, озер, лесов и водопадов.

17:30 Завершение программы. Заселение в городской отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160