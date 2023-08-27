1 день

Завтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристым

Мы встречаем Вас утром в Петрозаводске и отправляемся на завтрак в ресторан северной кухни.

Нам подадут драники с онежской форелью и скрэмбл с вялеными томатами в сопровождении бокала освежающего игристого.

Не спеша завтракаем, знакомимся и предвкушаем знакомство с краем тысячи озер!

После завтрака мы заедем на знаменитый водопад Кивач.

Это место — гордость Карелии, ведь Кивач — второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Невероятно красив и величественен!

Водопад находится на территории заповедника. Немного прогуляемся и пофотографируемся.

По пути мы также увидим Долину зайцев — единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.

После прогулки направляемся на обед в ресторан современной карельской кухни.

Нас ждет гастрономический спектакль «Карелия» от шеф-повара, состоящий из 7 подач!

На закуску мы продегустируем соленое мороженое из икры с форелевой и ряпушковой икрой, тосты с жженый лосем и рубаниной из оленины и хрустящий рожок с грибной икрой.

Затем мы попробуем лохикейтто и поморскую уху с ламинарией в современной интерпретации шеф-повара ресторана.

Следующим курсом продегустируем вяленую утку с можжевеловым майонезом.

На горячее нам подадут блюдо из лосося, палтуса и судака с пармезаном и пюре из молодого горошка с мятой.

Завершим обед брусничным муссом и калиткой с морошкой в сопровождении чая с карельскими травами.

После гастрономического обеда отправляемся заселяться в наш загородный отель.

Мы будем жить в домиках прямо на берегу Онежского озера!

Все домики с панорамными видами на озеро и, конечно, со всеми удобствами.

Тишина, чистый воздух, потрясающие виды, вокруг лес и вода — отдыхаем!

По нашей традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылочка игристого с фруктами! У Вас будет немного времени, чтобы отдохнуть в номере.

Вечером мы отправимся на прогулку по озеру на катере.

Живописные берега Онежского озера, крики чаек и приближающийся закат… наслаждаемся!

Капитан доставит нас на другой берег острова, где для нас будет организован пикник.

Ассорти кростини, тарталетки с красной икрой и салаты из свежих овощей.

Чин-чин за красивый и вкусный отдых!

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем!