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Программа тура по дням
Завтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристым
Мы встречаем Вас утром в Петрозаводске и отправляемся на завтрак в ресторан северной кухни.
Нам подадут драники с онежской форелью и скрэмбл с вялеными томатами в сопровождении бокала освежающего игристого.
Не спеша завтракаем, знакомимся и предвкушаем знакомство с краем тысячи озер!
После завтрака мы заедем на знаменитый водопад Кивач.
Это место — гордость Карелии, ведь Кивач — второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Невероятно красив и величественен!
Водопад находится на территории заповедника. Немного прогуляемся и пофотографируемся.
По пути мы также увидим Долину зайцев — единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.
После прогулки направляемся на обед в ресторан современной карельской кухни.
Нас ждет гастрономический спектакль «Карелия» от шеф-повара, состоящий из 7 подач!
На закуску мы продегустируем соленое мороженое из икры с форелевой и ряпушковой икрой, тосты с жженый лосем и рубаниной из оленины и хрустящий рожок с грибной икрой.
Затем мы попробуем лохикейтто и поморскую уху с ламинарией в современной интерпретации шеф-повара ресторана.
Следующим курсом продегустируем вяленую утку с можжевеловым майонезом.
На горячее нам подадут блюдо из лосося, палтуса и судака с пармезаном и пюре из молодого горошка с мятой.
Завершим обед брусничным муссом и калиткой с морошкой в сопровождении чая с карельскими травами.
После гастрономического обеда отправляемся заселяться в наш загородный отель.
Мы будем жить в домиках прямо на берегу Онежского озера!
Все домики с панорамными видами на озеро и, конечно, со всеми удобствами.
Тишина, чистый воздух, потрясающие виды, вокруг лес и вода — отдыхаем!
По нашей традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылочка игристого с фруктами! У Вас будет немного времени, чтобы отдохнуть в номере.
Вечером мы отправимся на прогулку по озеру на катере.
Живописные берега Онежского озера, крики чаек и приближающийся закат… наслаждаемся!
Капитан доставит нас на другой берег острова, где для нас будет организован пикник.
Ассорти кростини, тарталетки с красной икрой и салаты из свежих овощей.
Чин-чин за красивый и вкусный отдых!
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем!
Прогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваром
Утром завтракаем в отеле с видом на Онежское озеро и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Далее нас ждет обзорная прогулка по Петрозаводску.
Мы прогуляемся по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру.
Прочувствуем дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов.
Местный гид расскажет нам о легендах Карелии, истории развития Петрозаводска и о том, чем город живет здесь и сейчас.
После прогулки для нас подготовят обед в сосновом бору!
Ароматная уха, приготовленная на костре, и традиционные карельские калитки с различными начинками. В сопровождении настоек из северных ягод: морошки, клюквы и брусники.
Затем нас ждет сплав на рафтах по реке Шуя!
Шуя — самая простая, равнинная и красивая река. И прекрасно подходит для первого знакомства с Карелией!
Сюда не нужно добираться несколько часов по бездорожью, и пороги реки простые к прохождению для любого гостя. Наш маршрут даже называют романтичным.
Путешествие по реке займет около 1,5–2 часов, мы пройдем 8 км.
Едем дальше!
После сплава нас ждет кулинарный мастер-класс, где мы узнаем все тонкости карельской кухни и под руководством шеф-повара приготовим уникальное местное блюдо — «рыбу на бревне»!
Мастер-класс пройдет в этническом чуме при свете настоящего очага.
Мы запечем нежнейшее филе красной рыбы на жарком очаге. Сначала справимся с закреплением рыбы на полене, далее выставим на оптимальное расстояние от огня, запасемся терпением и дожидаемся готовности!
Все приготовленное нами мы съедим горячим в нашем чуме вместе с запеченным картофелем и свежими овощами.
А рецепт от шефа каждый увезет не только в кармашке, но и в самом сердце!
Вечером возвращаемся в наш отель на берегу озера и предвкушаем следующий день.
Завтра мы направимся в сторону Финляндии!
Настоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужин
Сегодня после завтрака едем в сторону Ладоги.
По пути мы заглянем в настоящую карельскую деревню — одну из самых красивых в России!
Именно здесь можно окунуться в историю, узнать о традициях и быте древних карел и заглянуть в спрятавшуюся в еловой роще часовенку 18 века.
Это не музей, а живая деревня! Сейчас здесь 15 домов, шесть из которых — памятники культурного наследия.
В этой деревне сохранился северный, неспешный уклад жизни, который мы сможем почувствовать на себе за чашечкой чая с карельскими калитками из русской печи.
По пути мы увидим водопад Ляскеля — жемчужину природы Карелии, место, где можно ощутить силу и красоту карельской природы!
Пора подкрепиться! Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству. Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги. И здесь же, в ресторане, готовят свежевыловленную форель. Мы расположимся на летней террасе прямо на берегу озера!
На закуску нам подадут нежнейший тартар из форели с красной икрой.
Затем мы отведаем традиционный праздничный финский суп «Лохикейто» — уху из лосося со сливками. Свежайшая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным!
И в качестве основного блюда — сочные стейки из форели, приготовленные на гриле с овощами!
А на десерт мороженое с карельскими сосновыми шишками.
После обеда мы заселяемся в загородный клуб-отель, который находится на берегу Ладожского озера, и остаемся здесь на две ночи. Немного отдыхаем и идем в настоящую северную баню на дровах. Наш ждет хвойный детокс!
Баня находится прямо на воде Ладожского озера, имеет свой пирс и топится дровами. Греемся, купаемся в озере и пьем вкусный карельский чай на ягодах.
После бани нас ждет барбекю-ужин на свежем воздухе — готовим сочное мясо!
К ужину прекрасным дополнением станет насыщенное красное вино и настойки из карельских лесных ягод.
Наслаждаемся и отдыхаем!
Остров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов Карелии
После вкусного завтрака с видом на Ладожское озеро мы направляемся в сторону Финляндии, до города Сортавала — нас ждет путешествие на остров Валаам!
Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около часа — мы пойдем на скоростном катере.
В это время наслаждаемся величественной красотой крупнейшего пресноводного озера в Европе и второго по величине озера России после Байкала!
Мы погуляем по острову с гидом и посмотрим усадьбу.
Остров обладает своим уникальным микроклиматом, при котором есть возможность вырастить даже такие южные фруктовые породы, как виноград и арбуз!
Затем на катере пройдем по уникальному природному заповеднику — Ладожским шхерам. Это место часто сравнивают с норвежскими фьордами, интересно, что и само слово «шхеры» происходит от норвежского skjær — «скала в море».
Шхерами называют проливы и заливы между берегом и островами с необычным рельефом и архипелагом необитаемых островов. Очень живописное место!
Здесь мы выйдем на одном из необитаемых островов, где нас ждет обед-пикник. Запеченная белая рыбка, картофель и овощи на гриле.
Прибыв обратно в Сортавалу, мы заедем на дегустацию карельских настоек, варений и джемов. Все от местных производителей!
Сама дегустация проходит в ресторане, который находится в старинном Доме, которому свыше 150 лет.
Первый этаж ресторана выполнен в стиле 19 века — здесь располагается кафе, второй этаж исполнен в аутентичном карельском стиле.
Здесь продается абсолютно все: настойки, ягоды, грибы, сыры, рыба, дичь.
Все, что везут из Карелии, можно приобрести здесь!
На ужин мы сегодня отправимся в один из лучших ресторанов Карелии, где нам предложат попробовать вкуснейшие блюда карельской кухни, приготовленные из местных продуктов.
Шеф-повар подаст нам тартар из оленины с граните из брусники в сопровождении полнотелого красного вина.
Затем мы продегустируем утиную ножку, глазированную в соусе из черноплодной рябины с добавлением красного вина. Подается с булгуром и красным луком, жаренным на гриле, под соусом голландез.
В завершение ужина мы попробуем нежный сырок из рикотты в молочном шоколаде с начинкой из вареного сгущенного молока. Подается с пеной из облепихи и облепиховым конфитюром в сопровождении карельского чая.
После ужина возвращаемся в отель!
Завтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопады
Сегодня мы завтракаем в нашем красивом отеле на берегу озера.
Утром у Вас будет время, чтобы погулять по острову, насладиться карельской тайгой и зарядиться энергией Ладожского озера.
Затем нам подадут обед: ароматную уху со свежевыловленной рыбой и запеченную беломорскую зубатку с овощами на гриле.
Едем дальше! В самый знаменитый парк Карелии — Рускеала.
Красивые пейзажи, мраморные каньоны и прозрачная водная гладь. Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).
На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное!
Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии.
Именно здесь снимался знаменитый фильм «… А зори здесь тихие» 1972 года.
Также мы посетим гору Паасо — это городище древних карел, расположенное на высокой скале у озера, откуда открывается очень красивый вид!
Археологи датируют городище 12–13 веком, но скорее всего оно существовало и ранее, возможно еще в эпоху викингов.
Далее у Вас будет свободное время в Сортавале, чтобы погулять по городу, набережной Ладожского озера, купить сувениры, продукцию местных фермеров и мастеров.
Затем мы проводим Вас на железнодорожный вокзал Сортавалы. Счастливых и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание:
- Загородный отель «Taleo Home», берег Онежского озера — 2 ночи.
- Загородный отель «Времена года» / «Ламберг», берег Ладожского озера — 2 ночи.
На тур действует акция раннего бронирования.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Действие акции
|Двухместное размещение по акции
|Одноместное размещение по акции
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|09–13 июня
|до 30.04
|122 000
|139 000
|129 000
|146 000
|16–20 июля
|до 30.05
|122 000
|139 000
|129 000
|146 000
|21–25 августа
|до 30.06
|122 000
|139 000
|129 000
|146 000
Варианты проживания
Загородный отель «Taleo Home»
Гостевой дом Taleo Home с садом расположен в Петрозаводске.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Во всех номерах гостевого дома имеются шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и терраса с видом на озеро.
Предоставляется постельное белье и полотенца.
Гости всех номеров могут пользоваться микроволновой печью.
Поселок Вилга находится в 16 км от гостевого дома Taleo Home, а город Кондопога — в 41 км.
Расстояние от гостевого дома до аэропорта Петрозаводск составляет 13 км.
Загородный комплекс «Времена года»
Гостевой комплекс «Времена года» с рестораном находится в поселке Рауталахти, на берегу Ладожского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В числе удобств номеров балкон, телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, обеденная зона с холодильником и электрическим чайником, а также собственная ванная комната с душем и феном. Из окон открывается вид на озеро.
В распоряжении гостей принадлежности для барбекю, терраса, бар, общий лаундж и помещения для совещаний.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, такими как рыбная ловля и пешие прогулки. Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке.
База отдыха «Ламберг»
Загородный клуб «Ламберг» расположена на берегу Ладожского озера, в одноименном поселке, в 4 км от центра Сортавалы.
К услугам гостей уютные деревянные коттеджи и комфортные номера.
Среди удобств необходимая мебель, ванная комната, фен, средства личной гигиены, плазменный телевизор и хороший Wi-Fi.
Отдельные коттеджи оснащены кухонной зоной с плитой, микроволновой печью и другой техникой, а также посудой и столовыми приборами. По утрам гостей кормят вкусными завтраками.
Загородный клуб предлагает большой выбор развлечений, включая баню на дровах, прокат квадроциклов, снегоходов и лодок, а также вейксерф.
Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка.
До железнодорожной станции «Карельская» 5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе тура
- Трансфер от и до ж/д вокзала для рекомендованных поездов
- Все активности и экскурсии, указанные в программе
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Трансферы, если вы приезжаете не рекомендованными поездами или прилетаете на самолете
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как лучше одеться? Что с собой взять?
Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Карелия известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:
- удобную непромокаемую обувь;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик;
- плавки, купальник и шлепанцы для посещения бани.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. не было указано, что в форелевом хозяйстве запрещен алкоголь: тур гастрономический, а тартар без белого вина - деньги на ветер. Сама форель была сухая и не вкусная и почти вся осталась в тарелках.
2. Последний день тура не был спланирован верно: почти весь день до поезда пришлось слоняться по городу, можно было выехать из отеля позже и по дороге погулять, например в лесу.
3. Барбекю в день 4й - нужно или заменить рестораном или нанимать шашлычника, который замаринует сам мясо и пожарит его, нам был предложен шашлык из «банок», люди гадали сначала что это за зверь: рыба, курица или что, оказалась свинина.
4. Очень понравился день в Карелопарке, ужин фантастический и по впечатлениям все дни должны быть такими, но к сожалению, это был самый яркий день.
5. Рекомендую опросник для группы до начала путешествия, чтобы понять в каком темпе двигаться группе, может быть можно увидеть по-меньше, но более детально и побыть где-то подольше, сейчас было все бегом и кайфа от этого было мало.
6. Вопрос по бане: баня была заказана, но веники не входили))) не вопрос купили, но это мелочность со стороны организаторов. Можно также было банщика пригласить- также в опроснике можно было это заложить.
7. В туре я считаю должны быть лучшие рестораны города: можно было дать Ягель и Корельскую горницу, сами туда так и не попали. Тур гастрономический, мне не хватило этого кайфа. По крайней мере нужно было до начала тура сказать, что вот у вас будет время и вот телефоны для заказа лучших мест, которые не вошли в тур.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организаций экскурсий и питания в туре. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!