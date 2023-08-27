Гастрономический тур в Карелию

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Приглашаем во вкусное путешествие по Карелии! Вас ждут лучшие рестораны, кулинарный мастер-класс, форелевое хозяйство, остров Валаам, отель на берегу Ладожского озера и барбекю-ужины в самых красивых местах.
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Гастрономический тур в Карелию
Ближайшие даты:
9
июн
16
июл
21
авг

Что вас ожидает:

Мастер-класс с шеф-поваром
Мастер-класс с шеф-поваром
Узнаете все тонкости карельской кухни и приготовите уникальное местное блюдо — «рыбу на бревне»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Полюбуетесь красивыми пейзажами, мраморными каньонами и прозрачной водной гладью
Удовольствие для гурманов
Удовольствие для гурманов
Посетите лучшие рестораны, форелевое хозяйство и поучаствуете во вкусных дегустациях
Сплав на рафтах по реке Шуя
Сплав на рафтах по реке Шуя
Неспешное путешествие по равнинной реке продолжительностью 1,5–2 часа в сопровождении красивых пейзажей
Остров Валаам
Остров Валаам
Погуляете по острову с гидом, посмотрите главные достопримечательности и отправитесь на обед в местную трапезную
Гастрономический спектакль «Карелия»
Гастрономический спектакль «Карелия»
Насладитесь семью подачами блюд высокой кухни от шеф-повара

Программа тура по дням

1 день

Завтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристым

Мы встречаем Вас утром в Петрозаводске и отправляемся на завтрак в ресторан северной кухни.

Нам подадут драники с онежской форелью и скрэмбл с вялеными томатами в сопровождении бокала освежающего игристого.

Не спеша завтракаем, знакомимся и предвкушаем знакомство с краем тысячи озер!

После завтрака мы заедем на знаменитый водопад Кивач.

Это место — гордость Карелии, ведь Кивач — второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Невероятно красив и величественен!

Водопад находится на территории заповедника. Немного прогуляемся и пофотографируемся.

По пути мы также увидим Долину зайцев — единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.

После прогулки направляемся на обед в ресторан современной карельской кухни.

Нас ждет гастрономический спектакль «Карелия» от шеф-повара, состоящий из 7 подач!

На закуску мы продегустируем соленое мороженое из икры с форелевой и ряпушковой икрой, тосты с жженый лосем и рубаниной из оленины и хрустящий рожок с грибной икрой.

Затем мы попробуем лохикейтто и поморскую уху с ламинарией в современной интерпретации шеф-повара ресторана.

Следующим курсом продегустируем вяленую утку с можжевеловым майонезом.

На горячее нам подадут блюдо из лосося, палтуса и судака с пармезаном и пюре из молодого горошка с мятой.

Завершим обед брусничным муссом и калиткой с морошкой в сопровождении чая с карельскими травами.

После гастрономического обеда отправляемся заселяться в наш загородный отель.
Мы будем жить в домиках прямо на берегу Онежского озера!

Все домики с панорамными видами на озеро и, конечно, со всеми удобствами.

Тишина, чистый воздух, потрясающие виды, вокруг лес и вода — отдыхаем!

По нашей традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылочка игристого с фруктами! У Вас будет немного времени, чтобы отдохнуть в номере.

Вечером мы отправимся на прогулку по озеру на катере.

Живописные берега Онежского озера, крики чаек и приближающийся закат… наслаждаемся!

Капитан доставит нас на другой берег острова, где для нас будет организован пикник.

Ассорти кростини, тарталетки с красной икрой и салаты из свежих овощей.

Чин-чин за красивый и вкусный отдых!

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем!

Завтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристымЗавтрак в северном ресторане. Гастрономический спектакль на обед. Встреча заката у катера с игристым
2 день

Прогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваром

Утром завтракаем в отеле с видом на Онежское озеро и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Далее нас ждет обзорная прогулка по Петрозаводску.

Мы прогуляемся по красивой набережной, бывшей Соборной площади и центральным улицам, рассматривая историческую и современную архитектуру.

Прочувствуем дух Петрозаводска в его уютных двориках, скрытых от глаз туристов.

Местный гид расскажет нам о легендах Карелии, истории развития Петрозаводска и о том, чем город живет здесь и сейчас.

После прогулки для нас подготовят обед в сосновом бору!

Ароматная уха, приготовленная на костре, и традиционные карельские калитки с различными начинками. В сопровождении настоек из северных ягод: морошки, клюквы и брусники.

Затем нас ждет сплав на рафтах по реке Шуя!

Шуя — самая простая, равнинная и красивая река. И прекрасно подходит для первого знакомства с Карелией!

Сюда не нужно добираться несколько часов по бездорожью, и пороги реки простые к прохождению для любого гостя. Наш маршрут даже называют романтичным.

Путешествие по реке займет около 1,5–2 часов, мы пройдем 8 км.

Едем дальше!

После сплава нас ждет кулинарный мастер-класс, где мы узнаем все тонкости карельской кухни и под руководством шеф-повара приготовим уникальное местное блюдо — «рыбу на бревне»!

Мастер-класс пройдет в этническом чуме при свете настоящего очага.

Мы запечем нежнейшее филе красной рыбы на жарком очаге. Сначала справимся с закреплением рыбы на полене, далее выставим на оптимальное расстояние от огня, запасемся терпением и дожидаемся готовности!

Все приготовленное нами мы съедим горячим в нашем чуме вместе с запеченным картофелем и свежими овощами.

А рецепт от шефа каждый увезет не только в кармашке, но и в самом сердце!

Вечером возвращаемся в наш отель на берегу озера и предвкушаем следующий день.

Завтра мы направимся в сторону Финляндии!

Прогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваромПрогулка по Петрозаводску. Романтичный сплав по реке. Пикник в сосновом бору. Мастер-класс с шеф-поваром
3 день

Настоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужин

Сегодня после завтрака едем в сторону Ладоги.

По пути мы заглянем в настоящую карельскую деревню — одну из самых красивых в России!

Именно здесь можно окунуться в историю, узнать о традициях и быте древних карел и заглянуть в спрятавшуюся в еловой роще часовенку 18 века.

Это не музей, а живая деревня! Сейчас здесь 15 домов, шесть из которых — памятники культурного наследия.

В этой деревне сохранился северный, неспешный уклад жизни, который мы сможем почувствовать на себе за чашечкой чая с карельскими калитками из русской печи.

По пути мы увидим водопад Ляскеля — жемчужину природы Карелии, место, где можно ощутить силу и красоту карельской природы!

Пора подкрепиться! Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству. Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги. И здесь же, в ресторане, готовят свежевыловленную форель. Мы расположимся на летней террасе прямо на берегу озера!

На закуску нам подадут нежнейший тартар из форели с красной икрой.

Затем мы отведаем традиционный праздничный финский суп «Лохикейто» — уху из лосося со сливками. Свежайшая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным!

И в качестве основного блюда — сочные стейки из форели, приготовленные на гриле с овощами!

А на десерт мороженое с карельскими сосновыми шишками.

После обеда мы заселяемся в загородный клуб-отель, который находится на берегу Ладожского озера, и остаемся здесь на две ночи. Немного отдыхаем и идем в настоящую северную баню на дровах. Наш ждет хвойный детокс!

Баня находится прямо на воде Ладожского озера, имеет свой пирс и топится дровами. Греемся, купаемся в озере и пьем вкусный карельский чай на ягодах.

После бани нас ждет барбекю-ужин на свежем воздухе — готовим сочное мясо!

К ужину прекрасным дополнением станет насыщенное красное вино и настойки из карельских лесных ягод.

Наслаждаемся и отдыхаем!

Настоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужинНастоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужинНастоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужинНастоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужинНастоящая карельская деревня. Водопад. Форелевое хозяйство. Финская баня на берегу Ладожского озера. Барбекю-ужин
4 день

Остров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов Карелии

После вкусного завтрака с видом на Ладожское озеро мы направляемся в сторону Финляндии, до города Сортавала — нас ждет путешествие на остров Валаам!

Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около часа — мы пойдем на скоростном катере.

В это время наслаждаемся величественной красотой крупнейшего пресноводного озера в Европе и второго по величине озера России после Байкала!

Мы погуляем по острову с гидом и посмотрим усадьбу.

Остров обладает своим уникальным микроклиматом, при котором есть возможность вырастить даже такие южные фруктовые породы, как виноград и арбуз!

Затем на катере пройдем по уникальному природному заповеднику — Ладожским шхерам. Это место часто сравнивают с норвежскими фьордами, интересно, что и само слово «шхеры» происходит от норвежского skjær — «скала в море».

Шхерами называют проливы и заливы между берегом и островами с необычным рельефом и архипелагом необитаемых островов. Очень живописное место!

Здесь мы выйдем на одном из необитаемых островов, где нас ждет обед-пикник. Запеченная белая рыбка, картофель и овощи на гриле.

Прибыв обратно в Сортавалу, мы заедем на дегустацию карельских настоек, варений и джемов. Все от местных производителей!

Сама дегустация проходит в ресторане, который находится в старинном Доме, которому свыше 150 лет.

Первый этаж ресторана выполнен в стиле 19 века — здесь располагается кафе, второй этаж исполнен в аутентичном карельском стиле.

Здесь продается абсолютно все: настойки, ягоды, грибы, сыры, рыба, дичь.
Все, что везут из Карелии, можно приобрести здесь!

На ужин мы сегодня отправимся в один из лучших ресторанов Карелии, где нам предложат попробовать вкуснейшие блюда карельской кухни, приготовленные из местных продуктов.

Шеф-повар подаст нам тартар из оленины с граните из брусники в сопровождении полнотелого красного вина.

Затем мы продегустируем утиную ножку, глазированную в соусе из черноплодной рябины с добавлением красного вина. Подается с булгуром и красным луком, жаренным на гриле, под соусом голландез.

В завершение ужина мы попробуем нежный сырок из рикотты в молочном шоколаде с начинкой из вареного сгущенного молока. Подается с пеной из облепихи и облепиховым конфитюром в сопровождении карельского чая.

После ужина возвращаемся в отель!

Остров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов КарелииОстров Валаам на собственном катере. Пикник на Ладожских шхерах. Ужин в одном из лучших ресторанов Карелии
5 день

Завтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопады

Сегодня мы завтракаем в нашем красивом отеле на берегу озера.

Утром у Вас будет время, чтобы погулять по острову, насладиться карельской тайгой и зарядиться энергией Ладожского озера.

Затем нам подадут обед: ароматную уху со свежевыловленной рыбой и запеченную беломорскую зубатку с овощами на гриле.

Едем дальше! В самый знаменитый парк Карелии — Рускеала.

Красивые пейзажи, мраморные каньоны и прозрачная водная гладь. Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).

На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное!

Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии.

Именно здесь снимался знаменитый фильм «… А зори здесь тихие» 1972 года.

Также мы посетим гору Паасо — это городище древних карел, расположенное на высокой скале у озера, откуда открывается очень красивый вид!

Археологи датируют городище 12–13 веком, но скорее всего оно существовало и ранее, возможно еще в эпоху викингов.

Далее у Вас будет свободное время в Сортавале, чтобы погулять по городу, набережной Ладожского озера, купить сувениры, продукцию местных фермеров и мастеров.

Затем мы проводим Вас на железнодорожный вокзал Сортавалы. Счастливых и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Завтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопадыЗавтрак на берегу Ладоги. Горный парк Рускеала. Красивейшие водопады

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Загородный отель «Taleo Home», берег Онежского озера — 2 ночи.
  • Загородный отель «Времена года» / «Ламберг», берег Ладожского озера — 2 ночи.

На тур действует акция раннего бронирования.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураДействие акцииДвухместное размещение по акцииОдноместное размещение по акцииДвухместное размещениеОдноместное размещение
09–13 июнядо 30.04122 000139 000129 000146 000
16–20 июлядо 30.05122 000139 000129 000146 000
21–25 августадо 30.06122 000139 000129 000146 000

Варианты проживания

Загородный отель «Taleo Home»

2 ночи

Гостевой дом Taleo Home с садом расположен в Петрозаводске.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Во всех номерах гостевого дома имеются шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и терраса с видом на озеро.

Предоставляется постельное белье и полотенца.

Гости всех номеров могут пользоваться микроволновой печью.

Поселок Вилга находится в 16 км от гостевого дома Taleo Home, а город Кондопога — в 41 км.

Расстояние от гостевого дома до аэропорта Петрозаводск составляет 13 км.

Загородный отель «Taleo Home»Загородный отель «Taleo Home»Загородный отель «Taleo Home»Загородный отель «Taleo Home»

Загородный комплекс «Времена года»

2 ночи

Гостевой комплекс «Времена года» с рестораном находится в поселке Рауталахти, на берегу Ладожского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В числе удобств номеров балкон, телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, обеденная зона с холодильником и электрическим чайником, а также собственная ванная комната с душем и феном. Из окон открывается вид на озеро.

В распоряжении гостей принадлежности для барбекю, терраса, бар, общий лаундж и помещения для совещаний.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, такими как рыбная ловля и пешие прогулки. Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке.

Загородный комплекс «Времена года»Загородный комплекс «Времена года»Загородный комплекс «Времена года»

База отдыха «Ламберг»

2 ночи

Загородный клуб «Ламберг» расположена на берегу Ладожского озера, в одноименном поселке, в 4 км от центра Сортавалы.

К услугам гостей уютные деревянные коттеджи и комфортные номера.

Среди удобств необходимая мебель, ванная комната, фен, средства личной гигиены, плазменный телевизор и хороший Wi-Fi.

Отдельные коттеджи оснащены кухонной зоной с плитой, микроволновой печью и другой техникой, а также посудой и столовыми приборами. По утрам гостей кормят вкусными завтраками.

Загородный клуб предлагает большой выбор развлечений, включая баню на дровах, прокат квадроциклов, снегоходов и лодок, а также вейксерф.

Для маленьких гостей предусмотрена детская площадка.

До железнодорожной станции «Карельская» 5 км.

База отдыха «Ламберг»База отдыха «Ламберг»База отдыха «Ламберг»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Трансфер от и до ж/д вокзала для рекомендованных поездов
  • Все активности и экскурсии, указанные в программе
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Трансферы, если вы приезжаете не рекомендованными поездами или прилетаете на самолете
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Карелия известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик;
  • плавки, купальник и шлепанцы для посещения бани.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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27 авг 2023
Отзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не из дешевых! Мечтали поехать в Карелию: впечатления 85/15. Сама Карелия прекрасна, люди прекрасны. Есть вопросы по туру:
1. не было указано, что в форелевом хозяйстве запрещен алкоголь: тур гастрономический, а тартар без белого вина - деньги на ветер. Сама форель была сухая и не вкусная и почти вся осталась в тарелках.
2. Последний день тура не был спланирован верно: почти весь день до поезда пришлось слоняться по городу, можно было выехать из отеля позже и по дороге погулять, например в лесу.
3. Барбекю в день 4й - нужно или заменить рестораном или нанимать шашлычника, который замаринует сам мясо и пожарит его, нам был предложен шашлык из «банок», люди гадали сначала что это за зверь: рыба, курица или что, оказалась свинина.
4. Очень понравился день в Карелопарке, ужин фантастический и по впечатлениям все дни должны быть такими, но к сожалению, это был самый яркий день.
5. Рекомендую опросник для группы до начала путешествия, чтобы понять в каком темпе двигаться группе, может быть можно увидеть по-меньше, но более детально и побыть где-то подольше, сейчас было все бегом и кайфа от этого было мало.
6. Вопрос по бане: баня была заказана, но веники не входили))) не вопрос купили, но это мелочность со стороны организаторов. Можно также было банщика пригласить- также в опроснике можно было это заложить.
7. В туре я считаю должны быть лучшие рестораны города: можно было дать Ягель и Корельскую горницу, сами туда так и не попали. Тур гастрономический, мне не хватило этого кайфа. По крайней мере нужно было до начала тура сказать, что вот у вас будет время и вот телефоны для заказа лучших мест, которые не вошли в тур.
Отзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не изОтзыв будет честным, так как мы хотим, чтобы наша туриндустрия развивалась, тем более тур не из
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организаций экскурсий и питания в туре. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Л
17 янв 2024
Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
И
11 янв 2024
Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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10 мая
24 мая
от 44 400 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 105 550 за человека
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